dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.03.2022 - 15.15 Uhr

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat im vergangenen Jahr den Gewinn wie erwartet deutlich gesteigert und will die Dividende kräftig erhöhen. Im Schlussquartal machten sich aber Bremsspuren im Automobilgeschäft bemerkbar: Die Auslieferungen gingen deutlich zurück und wegen hoher Investitionen lief es auch bei den Finanzen nicht so rund wie von Experten gedacht. Obwohl das Management den Anlegern neben einer deutlich erhöhten Dividende auch verstärkt Aktienrückkäufe in Aussicht stellte, kam die Aktie mit den Zahlen unter Druck.

KASSEL/FRANKFURT - Der Düngerkonzern K+S (K+S) hält trotz des rasanten Anstiegs der Energiepreise an seinen Anfang Februar ausgegebenen Jahreszielen fest. So dürften die Preise für Kalidünger weiter steigen, sorgen hohe Preise für Ackerfrüchte doch für eine starke Nachfrage nach Dünger, der im Zuge der westlichen Sanktionen gegen die wichtigen Förderländer Russland und Belarus noch knapper werden dürfte.

METZINGEN - Der Modekonzern HUGO BOSS erwartet trotz der derzeitigen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ein Rekordjahr. So will das für seine Herrenanzüge bekannte Unternehmen 2022 die Drei-Milliardenmarke beim Umsatz knacken. Das Management um den seit vergangenem Juni amtierenden Chef Daniel Grieder hat dem Konzern zuletzt eine Runderneuerung verordnet, die bereits erste Früchte trägt. "Wir werden liefern", kündigte Grieder auf der Onlinekonferenz am Donnerstag in Metzingen an.

FRANKFURT - Die Deutsche Bank setzt sich trotz aktuell wachsender Unsicherheiten höhere Ziele für die nächsten Jahre. "Alle unsere Geschäftsbereiche sind gut ins Jahr gestartet", sagte Finanzvorstand James von Moltke anlässlich einer Investorenveranstaltung am Donnerstag in Frankfurt. "Der Krieg in der Ukraine führt zu Unsicherheiten an den Märkten. Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt, und wir haben die Risiken unter Kontrolle."

LEVERKUSEN - Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer verkauft seinen Geschäftsbereich "Environmental Science Professional" (ESP) für einen Milliardenbetrag an den Finanzinvestor Cinven. Der Verkaufspreis beträgt 2,6 Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd Euro), wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Leverkusen mitteilte. Der Bereich stand seit rund einem Jahr im Schaufenster. Der erzielte Preis liege über seiner Schätzung sowie über dem zuletzt in den Medien genannten Wert, schrieb Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion.

HANNOVER - Der drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach einem Gewinnsprung im zweiten Corona-Jahr deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll von 4,50 Euro auf den Rekordwert von insgesamt 5,75 Euro je Aktie steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Hannover mit. Im laufenden Jahr will Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz auch beim Gewinn wieder einen Rekord aufstellen - auch wenn er die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Russland-Sanktionen noch schwer einschätzen kann.

SEATTLE - Der weltgrößte Einzelhändler Amazon will seine Aktien für Kleinanleger erschwinglicher machen. Der Verwaltungsrat habe einen 20-für-1-Aktiensplit beschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Diesem Schritt muss noch die für den 25. Mai geplante Jahresversammlung der Aktionäre zustimmen. Bei Erfolg bekäme dann jeder Amazon-Aktionär für einen am 27. Mai nach Geschäftsschluss gehaltenen Anteilschein am oder um den 3. Juni 19 weitere Papiere in sein Depot gebucht. Der Handel mit splitbereinigten Kursen soll drei Tage später starten.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP 2: LEG Immobilien verdient gut - Zukäufe und steigende Mieten treiben

-Roche zieht sich nicht aus Russland und der Ukraine zurück

-ROUNDUP/Deutsche Bank und Credit Suisse: Russland-Risiken überschaubar

-ROUNDUP/Hapag-Lloyd: Entspannung der Lieferketten in der zweiten Hälfte 2022

-Habben Jansen bleibt bis 2027 Chef der Reederei Hapag-Lloyd

-ROUNDUP: Compugroup wächst kräftig dank Zukäufen - Prognose 2022 bestätigt

-Landesbank Baden-Württemberg mit deutlich mehr Gewinn

-Weiterer Ausfall beim BVB: Vorzeitiges Saison-Aus für Tigges

-Wintershall Dea will mehr Öl im Wattenmeer fördern

-Novartis legt neue Daten zu Kisqali bei Brustkrebs vor

-Amazon klemmt Russland von Versand und Video-Streaming ab

-Delivery-Hero-Beteiligung Gorillas übernimmt französischen Konkurrenten Frichti

-Novartis unterzeichnet Produktionsvereinbarung mit Carisma Therapeutics

-Verhaltener Jahresstart für Deutschland-Tourismus

-Immobilienkredite beflügeln bayerische Volks- und Raiffeisenbanken

-Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway kooperiert in Spanien mit Gorillas

-MLP will als Industriemakler wachsen - Ziel: 100 Millionen Euro

-Transportbranche warnt wegen hoher Spritpreise vor Insolvenzen

-Weiteres Terminal am Flughafen BER geht in zwei Wochen in Betrieb

-Gasag bietet vorerst keine Neuverträge für Strom und Gas an

-Verkehrsbetriebe sehen steigende Energiepreise mit Sorge

-Gamescom 2022 wieder mit Besuchern - und digital

-Taxibranche fordert Mineralölzuschlag auf den Fahrpreis°

