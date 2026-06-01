dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.06.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden

HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will wieder deutlich profitabler werden. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll sich die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende März) spürbar im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, aber auch die Verlagerung eines Teils der Produktion ins günstigere Ausland. Wie bereits bekannt, war die operative Marge im vergangenen Geschäftsjahr von 7,1 auf 6,6 Prozent gesunken. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Aktie legte deutlich zu.

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Bosch setzt auf Milliardenmarkt mit Robotik und KI

BERLIN - Angesichts einer massiven Ertragskrise im klassischen Automobilgeschäft setzt der Technologiekonzern Bosch künftig stärker auf einen rasant wachsenden Zukunftsmarkt: die Automatisierung und humanoide Robotik. "Bosch bewegt die Zukunft - auf Rädern und mit Armen", sagte Bosch-Digitalchefin Tanja Rückert auf dem Branchentreff "Bosch Connected World" (BCW) in Berlin.

Unicredit bekommt weitere Aktien der Commerzbank angedient

FRANKFURT/MAILAND - Die italienische Großbank UniCredit hat mit ihrem Übernahmeangebot für die Commerzbank weitere Aktien angedient bekommen. Commerzbank-Aktionäre hätten ihr bis zum 9. Juni 10,91 Prozent der Aktien angedient, teilte die Unicredit am Dienstagabend in Mailand mit. Eine Woche zuvor waren den Italienern im Zuge der Offerte 7,58 Prozent angeboten worden.

Anthropic macht Top-KI-Modell mit Einschränkungen verfügbar

SAN FRANCISCO - Der OpenAI-Rivale Anthropic macht die Technologie hinter seinem aufsehenerregenden KI-Modell Mythos mit Einschränkungen breiter zugänglich. Bei der unter dem Namen Claude Fable 5 veröffentlichten Software wird unter anderem verhindert, dass sie sich mit Cybersicherheit und Biotechnologie beschäftigt. Vor einigen Monaten hatte das KI-Modell Mythos Preview zum Teil über Jahrzehnte unentdeckt gebliebene Schwachstellen in viel genutzter Software aufgespürt. Das löste die Sorge aus, dass Künstliche Intelligenz für verheerende Cyberangriffe verwendet werden könnte.

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EU-Zwangsmaßnahme gegen Meta: WhatsApp muss andere KI-Anbieter zulassen

BRÜSSEL - Die EU-Kommission zwingt den Messengerdienst WhatsApp, KI-Assistenten anderer Anbieter in der Europäischen Union wieder kostenlos zuzulassen. Der US-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), zu dem WhatsApp gehört, müsse die einstweiligen Maßnahmen innerhalb von fünf Werktagen umsetzen, teilte die EU-Kommission mit.

Bund will Luftfahrt stärken - Industrie fordert Entlastungen

BERLIN - Die Bundesregierung will die Luftfahrtindustrie in Deutschland stärken. Dazu soll im Kabinett eine Strategie beschlossen werden. "Ziel der Bundesregierung ist es, die Weichen zu stellen, damit Deutschland gemeinsam mit den europäischen Partnern auch in den kommenden 15 Jahren als führende Luftfahrtnation dauerhaft erfolgreich wird und bleibt", heißt es in der Kabinettsvorlage. Die Luftfahrt sei global und langfristig ein Wachstumsmarkt. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

IT-Dienstleister Adesso erhält Auftrag von der Deutschen Bundesbank

DORTMUND - Adesso (adesso SE) hat einen Auftrag von der Deutschen Bundesbank erhalten. Der IT-Dienstleister werde in den nächsten Jahren die Zentralbank bei der Modernisierung ihres Kernbankensystems unterstützen, teilte das im Kleinwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich und sei einer der Größten, die Adesso bislang abgeschlossen habe. Die Aktie reagierte positiv auf die Neuigkeiten.

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Porsche-Chef: 911er wird es nicht elektrisch geben

STUTTGART - Porsche-Chef (Porsche vz) Michael Leiters hat einer vollelektrischen Version des Sportwagens 911 eine Absage erteilt. Wo es Sinn mache und der Kunde das wünsche, werde man auch weiterhin in die Elektromobilität investieren, sagte Leiters auf einer Veranstaltung der Fachzeitschrift "Auto, Motor und Sport". Einen 911er werde es nicht elektrisch geben, das könne man sagen. Das sei ein so ein ikonisches Produkt, da müsse der Fortschritt mit der Verbrenner- und Hybrid-Technologie gewährleistet werden.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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