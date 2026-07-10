dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.07.2026 - 15.15 Uhr

10.07.26 15:19 Uhr

ROUNDUP 2/Sparpläne und sinkende Absätze: Ringen um VWs Zukunft

WOLFSBURG - Das Ringen um die Zukunft von VW (Volkswagen (VW) vz) geht weiter. Auch wenn das Sparpaket des Vorstands am Donnerstag einem Bericht zufolge im Aufsichtsrat durchfiel, plant Konzernchef Oliver Blume weiter die "umfassendste Neuausrichtung der Konzerngeschichte". Die jüngsten Absatzzahlen des Konzerns verdeutlichen unterdessen die Dringlichkeit: Es läuft alles andere als gut für die Wolfsburger und ihre deutschen Töchter.

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ROUNDUP/Absatzzahlen sinken: Deutsche Autoindustrie im Rückwärtsgang

BERLIN - Der angeschlagene VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern und weitere deutsche Autobauer haben vor allem wegen schwacher Verkaufszahlen in China im abgelaufenen Quartal teils deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Wie die Wolfsburger mitteilten, ging die Zahl der Auslieferungen in den Monaten April bis Juni auf nur noch 2,08 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken zurück. Das entsprach einem Minus um fast 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

ROUNDUP/EU: Instagram und Facebook bergen zu große Suchtrisiken

BRÜSSEL - Instagram und Facebook bergen nach vorläufigen Ergebnissen einer EU-Untersuchung zu große Suchtgefahren für Kinder und Jugendliche. Die Europäische Kommission sieht Risiken unter anderem durch stark personalisierte Empfehlungen sowie das automatische Abspielen immer neuer Videos und treibt ein Verfahren gegen den Mutterkonzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) voran.

ROUNDUP: Bayer sichert sich 3 Milliarden Euro durch Pharma-Deal mit Apollo

Leverkusen - Der durch US-Glyphosatklagen von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer verschafft sich durch einen Milliardendeal mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo (Apollo Global Management) mehr finanziellen Spielraum. Apollo erhalte eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer sein Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln (LARC) einbringe, teilte der DAX-Konzern am Freitag mit. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital.

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Rüstungsboom beschert Vincorion Umsatzsprung

WEDEL - Der Rüstungszulieferer Vincorion profitierte weiterhin kräftig von den höheren Wehrausgaben westlicher Staaten. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um fast 45 Prozent auf 81,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Für das erste Halbjahr stünden damit 150,2 Millionen Euro Umsatz in den Büchern. Die Jahresziele bestätigte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen. Die Aktien legten auf die Nachrichten etwas zu auf 18,35 Euro.

ROUNDUP/Easyjet-Übernahme: Apollo sticht Castlelake aus - Aktie springt

LONDON - Der Rivale Apollo grätscht dem US-Finanzinvestor Castlelake bei der sicher geglaubten Übernahme des britischen Billigfliegers easyJet dazwischen: Laut den Briten soll im Übernahmepoker nun Apollo (Apollo Global Management) mit einem höheren Gebot zum Zuge kommen. Die Offerte von Castlelake unterstützt Easyjet laut einer Mitteilung vom Freitag nicht mehr. Apollo will Easyjet zufolge 7,15 britische Pfund je Aktie bieten, damit liegen insgesamt 5,7 Milliarden Pfund (6,7 Mrd Euro) auf dem Tisch. Die Easyjet-Aktie stieg nach Handelsbeginn in London um 13,5 Prozent auf 668 Pence.

Emirates Telecom verkauft Vodafone-Beteiligung an Iliad-Eigner Niel

ABU DHABI/LONDON - Der Vodafone (Vodafone Group)-Großaktionär Emirates Telecom verkauft seine Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel. Für 112,5 britische Pence je Aktie gehen gut 3,9 Milliarden Papiere an Niels Erwerbsvehikel Vega, wie Emirates Telecom (auch unter e& bekannt) am Freitag in Abu Dhabu mitteilte. Der Preis enthält je Aktie eine Komponente für die Zwischendividende von gut 2 Pence. Am Vortag waren die Vodafone-Aktien bei knapp 98 Pence aus dem Handel gegangen. Niel erhält Zugriff auf gut 16 Prozent der Kapitalanteile und gut 17 Prozent der Stimmrechte an Vodafone. Insgesamt streicht Emirates Telecom umgerechnet 5,95 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro) für den Deal ein. Der Abschluss soll bald erfolgen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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