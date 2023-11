dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.11.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Europa-Unwetter zehren an Allianz-Gewinn - Aktie in Dax-Spitzengruppe

MÜNCHEN - Die schweren Unwetter in Deutschland, Italien und Österreich sind die Allianz im Sommer teuer zu stehen gekommen. Insgesamt kosteten die Folgen von Naturkatastrophen den Versicherer im dritten Quartal fast 1,3 Milliarden Euro und damit knapp viermal so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Freitag in München mitteilte. Der operative Gewinn fiel dadurch um 15 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Finanzvorstand Giulio Terzariol zeigte sich allerdings zuversichtlich, dass die Allianz in diesem Jahr einen operativen Gewinn in Rekordhöhe erreicht.

ROUNDUP: Varta sieht wieder Licht nach Wachstum im Quartal - Prognose steht

ELLWANGEN - Der kriselnde Batteriekonzern Varta sieht sich nach einem ordentlichen dritten Quartal in der Spur zu seinen Jahreszielen. Am Freitag meldete der SDAX-Konzern aus Ellwangen überraschend vorläufige Quartalszahlen, die nach seinen Angaben über den Markterwartungen lagen. Die Aktienkursreaktion fiel entsprechend positiv aus, die lange gebeutelten Anleger ließen das Papier von niedrigem Niveau aus deutlich steigen.

ROUNDUP: Diageo kappt mittelfristiges Gewinnziel - Aktie fällt auf 2020-Niveau

LONDON - Der Spirituosenkonzern Diageo rechnet wegen deutlich abgeflauter Geschäfte in Lateinamerika und in der Karibik mit einem schwächeren Wachstum. Auch mittelfristig setzt die seit Juni amtierende Chefin Debra Crew kleinere Ziele. Für die Aktien des Getränkeherstellers ging es nach den Neuigkeiten am Freitag steil bergab. Am frühen Nachmittag notierten sie rund 15 Prozent niedriger und damit auf dem tiefsten Stand seit November 2020. In der damaligen Corona-Pandemie hatten die Aktien deutlich zugelegt. Seit dem vergangenen Jahreswechsel ist ihr Kurs allerdings um fast ein Viertel gesunken.

ROUNDUP: Wachstumstempo von Richemont bricht wegen Konsumflaute ein

GENF - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Geschäftshalbjahr (per Ende September) eine deutliche Konsumzurückhaltung zu spüren bekommen. Zwar legte der Umsatz etwas zu, allerdings gelang es dem Luxusgüterkonzern nicht mehr, die zweistelligen Wachstumsraten der vergangenen Monate aufrechtzuerhalten. Der Konkurrent von LVMH und Hermes verdiente zudem deutlich weniger als erwartet.

Apple droht neuer Prozess um Milliarden-Steuernachzahlung in Irland

LUXEMBURG - Apple droht ein Rückschlag im jahrelangen Streit mit der EU-Kommission um eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro in Irland. Im Berufungsverfahren am Europäischen Gerichtshof (EuGH) kam Generalanwalt Giovanni Pitruzzella in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass eine frühere Entscheidung zu Gunsten von Apple gekippt werden sollte. Einschätzungen des Generalanwalts sind nicht bindend, aber das Gericht folgt ihnen oft. Ein Urteil des EuGH wird für kommendes Jahr erwartet.

ROUNDUP: United Internet wittert wegen Ionos-Tochter mehr Gewinn

MONTABAUR/KARLSRUHE - Der United-Internet-Konzern (United Internet) sieht nach den ersten neun Monaten eine Chance auf etwas mehr operativen Gewinn. Dabei kommt der Impuls nicht von der bekannteren Mobilfunktochter 1&1, die weiter den Fokus auf den Aufbau eines eigenen Netzes hat. Den Zusatzbetrag dürfte dagegen der deutlich dynamischere Internetdienstanbieter IONOS liefern. Wie dieser am Freitag in Karlsruhe bekannt gab, will Ionos-Chef Achim Weiß noch profitabler werden als ohnehin schon - und das, obwohl er zeitgleich mehr Geld für Werbung in die Hand nehmen will. Während die Ionos-Papiere zum Handelsbeginn um rund zwei Prozent zulegten, notierten die Aktien von Mutter und Schwester etwas leichter.

ROUNDUP: Höhere Kosten drücken Ergebnis von Jungheinrich - Wachstum abgeschwächt

HAMBURG - Die Geschäfte des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich haben sich nach einem starken ersten Halbjahr im dritten Quartal abgeschwächt. Auftragseingang und Umsatz stiegen zwar, wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte. In den ersten sechs Monaten hatten die Wachstumsraten allerdings noch deutlich höher gelegen. Die Aktie verlor nach der Zahlenvorlage an Wert.

ROUNDUP: Bechtle spürt weiter Zurückhaltung von Kunden - Aktie fällt

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal weiter die Zurückhaltung mittelständischer Kunden zu spüren bekommen. Insbesondere im Online-Handel fielen die Geschäfte mau aus. Im Software- und Servicegeschäft allerdings sowie bei öffentlichen und großen Kunden lief es runder, wie Vorstandschef Thomas Olemotz am Freitag sagte. Das Unternehmen aus Neckarsulm verzeichnete zudem eine hohe Marge und einen deutlichen Zuwachs beim Auftragseingang. Das Management bestätigte wie erwartet die Jahresprognosen. Die im MDAX notierte Aktie fiel nach Handelsstart jedoch kräftig.

Novo Nordisk erweitert Kapazität in Dänemark - Auch für boomenden Appetitzügler

BAGSVAERD - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk stockt seine Kapazitäten im Heimatland erneut kräftig auf. Für Erweiterungen im Werk Kalundborg nimmt der Hersteller mehr als 42 Milliarden dänische Kronen (rund 5,6 Mrd Euro) in die Hand, wie Novo Nordisk am Freitag anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums mitteilte. Mit den Investitionen schafft der Insulin-Hersteller den Angaben zufolge zusätzliche Kapazitäten in der gesamten globalen Wertschöpfungskette, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (API) liege. Der Konzern rechnet mit einer schrittweisen Fertigstellung der Bauten in Kalundborg in den Jahren 2025 bis 2029.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Foto-Dienstleister Cewe mit Umsatzplus vor wichtigem Weihnachtsgeschäft

-ROUNDUP: Stabilus zuversichtlich für 2024 - Börse bemängelt Wachstumstempo

-Bitkom: Immer weniger nutzen 'X' seit Musk-Übernahme

-Metro holt Finanzvorstand Riegger von Aldi USA

-Fehlende Elektromotoren - VW drosselt Produktion auch in Emden

-ROUNDUP: Start-up zeigt Smartphone-Ersatz ohne Display

-Bankhaus Metzler baut bis 2028 zehn Prozent seiner Stellen ab

-Bayer erhält EU-Zulassungsempfehlung für höhere Dosierung des Augenmittels Eylea

-Studie: Bei Antibiotika-Produktion Abwasser teils stark belastet

-BMW nimmt Produktion des Mini Countryman in Leipzig auf

-Netzagentur: Bedeutung von Online-Kommunikation steigt weiter an

-SNB-Vize: Unterstützen gesetzliche Verankerung von Liquiditätssicherung

-ROUNDUP: Edeka will Schadenersatz von Cornflakes-Hersteller Kellogg

-ROUNDUP: Deutsche Bahn wird Pünktlichkeitsziel für 2023 deutlich verpassen

-ROUNDUP: Tarifverhandlungen im Handel stecken fest - erneute Warnstreiks

-Verleger eskalieren Streit mit ARD nach Brüssel

-ROUNDUP: Tiefster Wert seit 2001: Weniger Jugendliche mit Alkoholvergiftung

-ROUNDUP: Sauftourismus vermiest gute Urlaubssaison am Ballermann

-TV-Deal: US-Frauenfußball-Liga soll 240 Millionen Dollar erhalten

-Oberlandesgericht weist Klimaklage gegen Mercedes-Benz zurück

-US-Sparte der chinesischen Bank ICBC Opfer von Hackerangriff

-Übernachtungszahlen im September in Deutschland höher als vor Corona

-BVB-Coach Terzic über Reservist Haller: 'Wird noch wichtig für uns'°

