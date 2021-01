dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.01.2021 - 15.15 Uhr

Pfeiffer Vacuum kündigt nach Corona-Jahr neue Mittelfristziele an

ASSLAR - Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum will nach dem Corona-Jahr 2020 seine Ziele für die kommenden Jahre überarbeiten. Für die nächsten drei bis fünf Jahre rechnet der Vorstand mit einem steigenden Marktanteil durch Wachstum aus eigener Kraft sowie durch Übernahmen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Montag im hessischen Aßlar mit. Der Umsatz soll wesentlich steigen und die Profitabilität sich erheblich verbessern. Genaue Zahlen will die Gesellschaft erst nach einer genaueren Analyse nennen. Die bisherigen Ziele aus dem Jahr 2018 sind damit aber passé.

ROUNDUP: Fuchs Petrolub erhöht Gewinnprognose - 2020 besser als erwartet

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) hat 2020 besser als erwartet abgeschlossen und seine Prognose für den operativen Gewinn erhöht. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde jetzt ein Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich anstatt wie zuvor 15 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Montag in Mannheim mit. 2019 hatte der operative Gewinn 321 Millionen Euro betragen.

Eli Lilly macht Fortschritt bei Alzheimer-Mittel - Aktie springt an

INDIANAPOLIS - Der Pharmakonzern Eli Lilly (Eli Lilly and) macht Fortschritte beim Alzheimer-Medikament Donanemab. Im vorböslichen Handel sprang die Aktie um rund 19,6 Prozent auf 199,00 US-Dollar. Erreicht die Aktie diesen Stand im regulären Handel, wäre es ein Allzeithoch.

IPO: Kultstiefel-Hersteller Dr. Martens will an die Börse

LONDON - Der britische Schuhhersteller Dr. Martens, der für seine dick besohlten Schnürstiefel bekannt ist, will den Börsengang wagen. Das teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Bislang ist Dr. Martens mehrheitlich im Besitz der Private-Equity-Gesellschaft Permira, die ihre Anteile zugunsten des Börsengangs an die London Stock Exchange (London Stock Exchange (LSE)) veräußern will.

ROUNDUP: Airbus bekommt 2020 mehr Bestellungen als Stornos - Aktie legt zu

TOULOUSE - Der Luftfahrtkonzern Airbus (Airbus SE (ex EADS)) hat trotz der Corona-Krise im abgelaufenen Jahr mehr Flugzeug-Bestellungen hereingeholt als Stornierungen kassiert. Netto kamen Aufträge über 268 Maschinen herein, wie der Konzern am Freitagabend in Toulouse mitteilte. Dank eines Schlussspurts gelang es Airbus, im Gesamtjahr 566 Jets auszuliefern. Der Dezember war mit 89 Auslieferungen der stärkste Monat des Jahres. Von ursprünglich für das Gesamtjahr angepeilten 880 Auslieferungen blieb der Konzern aber wegen der Pandemie und ihrer Folgen wie erwartet weit entfernt.

ROUNDUP: Teamviewer wächst weiter stark - Prognose leicht übertroffen

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter TeamViewer hat auch im vierten Quartal ein deutliches Wachstum hingelegt und seine eigenen Ziele für 2020 leicht übertroffen. Die Rechnungsstellungen (Billings) lagen im Gesamtjahr 2020 nach vorläufigen Zahlen bei rund 460 Millionen Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Göppingen mitteilte. Teamviewer hat mit seinen Programmen zur Fernwartung und Videokonferenzen insbesondere wegen der Corona-Krise einen starken Lauf, weil die Nachfrage nach Home-Office-Software spürbar angezogen hat.

ROUNDUP: Shop Apotheke steigert Umsatz stärker als erwartet

VENLO - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) hat im vergangenen Jahr von einem Boom bei den Online-Bestellungen infolge der Corona-Pandemie profitiert. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 968 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Montag auf Basis vorläufiger Daten im niederländischen Venlo mit. Damit fiel das Wachstum etwas höher aus, als der Konzern zuletzt in Aussicht gestellt hatte und als Experten erwartet hatten. Die seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stark gefragte Aktie legte vorbörslich zu.

ROUNDUP: Flatexdegiro legt in Corona-Krise Rekordjahr hin - Aktie legt zu

FRANKFURT - Der brummende Handel an den Börsen in der Corona-Krise hat dem Online-Broker flatexDEGIRO 2020 ein Rekordjahr beschert. Das Unternehmen wickelte 75 Millionen Transaktionen ab und damit 140 Prozent mehr als im Vorjahr, wie es am Montag in Frankfurt mitteilte. Damit übertraf der Online-Broker sein zuletzt auf mehr als 70 Millionen Transaktionen angehobenes Jahresziel - und zählte mehr als doppelt so viele Trades wie vor der Corona-Krise für 2020 erwartet. Für die kommenden Jahre peilt Vorstandschef Frank Niehage weiteres Wachstum an. 2021 dürfte es aber erst einmal langsamer vorangehen.

Weitere Meldungen

-CES: Bosch arbeitet mit US-Firmen an Roboter-Technologie für Mondmissionen

-Schott investiert in Herstellung von Pharma-Glas

-CES/Zulieferer: Autonomes Fahren in Privatautos zum Jahr 2030

-Boehringer und Google arbeiten in Pharmaforschung zusammen

-Roche erhält EU-Zulassung für Grippe-Mittel Xofluza - lanciert Krebs-Bildgebung

-Presse: Deutsche Telekom bereitet Verkauf von T-Mobile Niederlande vor

-Condor legt Kartellbeschwerde gegen Lufthansa ein

-Chinesischer Automarkt schrumpft 2020 erneut - Im Dezember aber weiter Erholung

-Moderna-Vakzin kommt Montag nach Deutschland - Verteilung Dienstag

-ROUNDUP: Gericht bestätigt Insolvenzantrag von Adler Modemärkten°

