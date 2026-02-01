dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.02.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Siemens Energy mit Rekordaufträgen - Gasgeschäft brummt

MÜNCHEN/BERLIN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy profitiert weiter von einem weltweit massiv steigenden Strombedarf. Vor allem das Geschäft mit Gasturbinen brummt, aber auch die Netztechnik floriert weiter. Das Unternehmen startete daher mit starken Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn in das neue Geschäftsjahr. An der Prognose für 2025/26 (per Ende September) hält Siemens Energy fest - gestützt durch ein Rekordauftragsbuch.

ROUNDUP 2: Commerzbank erhöht Ziele im Kampf gegen Unicredit - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Die Commerzbank setzt sich nach einem Gewinn fast auf Rekordniveau höhere Ziele, um eine feindliche Übernahme durch die UniCredit zu verhindern. Neue Bestmarken sollen den Aktienkurs nach oben treiben, was einen Kauf durch die italienische Großbank erschweren würde. Doch Unicredit-Chef Andrea Orcel spielt bei seinen Plänen auf Zeit.

ROUNDUP: Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht - Aktie heftig unter Druck

DÜSSELDORF - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat weiter mit Fehlern in der Bilanzierung vergangener Geschäftsjahre zu kämpfen. Die ursprünglich für den 26. Februar geplante Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 wird deshalb verschoben, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am späten Dienstagabend in Düsseldorf mitteilte. An der Börse kam das gar nicht gut an. Für die Aktie ging es am Mittwoch kräftig um über ein Viertel nach unten. Die Aktie notierte damit erstmals seit den Zeiten der Finanzkrise 2009 wieder unter 20 Euro.

T-Mobile US gewinnt weniger Mobilfunkkunden als erwartet

BELLEVUE - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im vierten Quartal weniger Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Im vierten Quartal ist die Zahl der Kunden mit Mobilfunkverträgen um 962.000 gestiegen, wie der zur Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) gehörende US-Mobilfunkkonzern am Mittwoch in Bellevue mitteilt. Analysten hatten hier mit rund 992.000 mehr erwartet. Im Vorquartal hatte das Unternehmen noch rund eine Million Mobilfunkkunden hinzugewonnen. Die Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel 3,5 Prozent niedriger.

ROUNDUP: TKMS schraubt Umsatzprognose nach oben - Aktie aber schwächer

KIEL - Der Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) erwartet im laufenden Jahr mehr Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende September) um 2 bis 5 Prozent zulegen, wie der im MDAX notierte Börsenneuling am Mittwoch mitteilte. Zuvor waren minus 1 bis plus 2 Prozent anvisiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiterhin bei 100 bis 150 Millionen Euro liegen, und die entsprechende Marge wird bei mehr als 6 Prozent erwartet. Die Aktie gab trotz der erhöhten Prognose nach.

ROUNDUP/Stärkere Nachfrage: Jahresstart bei Schott Pharma läuft unerwartet gut

MAINZ - Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma ist überraschend schwungvoll in sein neues Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. Konzernchef Andreas Reisse sprach von einer stärkeren Nachfrage über das gesamte Portfolio hinweg, insbesondere getrieben von margenstarken Produkten, deren Anteil weiter anstieg. "Wir blicken trotz anhaltender Unsicherheiten optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr und bestätigen unsere Umsatz- und Ertragsprognose für 2026", sagte der Manager laut Mitteilung vom Mittwoch. Die Nachrichten gaben der bereits seit langem unter Druck stehenden Aktie Auftrieb.

ROUNDUP: Ahold Delhaize verdient mehr als gedacht - Aktie an EuroStoxx-Spitze

ZAANDAM - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) hat der Konsumflaute in den USA getrotzt und im vierten Quartal überraschend viel verdient. Im größten Markt des Konzerns konnte Ahold die verkauften Mengen gegen den Branchentrend steigern. Der schwache Dollar bremste zwar, dennoch fielen die Ergebnisse spürbar besser aus als von Experten erwartet. Die Aktie legte an der Spitze des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kräftig zu.

Bierbrauer Heineken streicht bis zu 6.000 Stellen

AMSTERDAM - Der niederländische Bierbrauer Heineken will in den nächsten zwei Jahren 5.000 bis 6.000 Arbeitsplätze streichen. Die Kosten müssten weiter gesenkt werden, kündigte das Unternehmen in Amsterdam an.

Lufthansa kündigt wegen Streik umfangreiche Streichungen an

FRANKFURT - Die Lufthansa hat wegen der angedrohten Crew-Streiks für diesen Donnerstag umfangreiche Flugstreichungen angekündigt. Eine genaue Zahl gestrichener Flüge wurde aber nicht genannt. Erst für den Freitag rechnet Lufthansa wieder mit der Rückkehr zum normalen Flugplan.

ROUNDUP/Beratungskosten und Abschreibungen: Wacker Neuson verfehlt Margenziel

MÜNCHEN - Beim Baumaschinenhersteller Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) haben im Schlussquartal Kosten im Zusammenhang mit den dann doch gescheiterten Übernahmegesprächen mit Doosan Bobcat auf das Ergebnis gedrückt. Hinzu kamen einmalige Wertminderungen auf kurzfristige und langfristige Vermögenswerte. Dadurch verfehlten die Münchener die eigenen Erwartungen an ihre Profitabilität für das vergangene Jahr. Die Aktie stieg am Mittwoch im frühen Handel dennoch um rund ein halbes Prozent auf 22,30 Euro.

Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz setzt Aufspaltungspläne vorerst aus

PITTSBURGH/CHICAGO - Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz (Kraft Foods Group) legt nur wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Chef Steve Cahillane überraschend seine Pläne für eine Aufspaltung vorerst auf Eis. "Meine oberste Priorität ist es, das Unternehmen wieder zu profitablem Wachstum zurückzuführen", sagte der Manager am Mittwoch anlässlich der Zahlenvorlage für 2025. Dazu brauche es derzeit alle Ressourcen. "Daher halten wir es für sinnvoll, die Arbeiten im Zusammenhang mit der Trennung vorübergehend auszusetzen." Die Aktien des Konzerns verloren im vorbörslichen US-Handel gut sechs Prozent.

Weitere Meldungen

-Weniger Gewinn: Totalenergies drosselt Aktienrückkäufe - Ölpreise belasten

-Bahn und GDL verhandeln weiter über Tarifvertrag

-Ford mit hohem Milliardenverlust

-Thyssenkrupp Nucera startet schwächer ins neue Geschäftsjahr als erwartet

-Brandgefahr: BMW ruft hunderttausende Autos zurück

-Studie: Weniger Rückhalt für die Energiewende

-VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter

-EU-Kommission will Flughäfen mit 5G gegen Drohnen schützen

-Gericht: Kontrolle über Chip-Hersteller Nexperia bleibt aufrecht

-Polizeieinsatz in Grünheide: Tesla gegen IG Metall

-Gespräche über Northvolt-Übernahme durch Lyten laufen

-ROUNDUP: Erneuter Übernachtungsrekord an deutschen Touristenzielen

-Experten: Europa braucht deutlich mehr Rechenzentren

-ROUNDUP: Salzgitter kauft Spezialisten für Sicherheitsstahl in Dessau

-China meldet 'Durchbruch' für Mondmission nach Raketentest

-Commerzbank schließt sich europäischer Bezahl-App Wero an

-Elektronische Patientenakte in Deutschland soll nützlicher werden

-Personalchef: Streiks bei Lufthansa unnötige Eskalation

-Deutsche Firmen sind schlecht auf den Ernstfall vorbereitet

-Kartellamt macht Weg frei für Reform des Pressevertriebs

-Rolf Benz kehrt in deutsche Hände zurück

-Galeria erhält mehr Zeit am Alexanderplatz

-Paulaner verkauft deutlich mehr Getränke

-Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament

-Spanien kündigt nach tödlichen Zugunfällen Maßnahmen an

-ROUNDUP: 128 Millionen Menschen sahen Super-Bowl-Show von Bad Bunny

-Girocard so oft im Einsatz wie nie in Deutschland - kontaktlos boomt

-ROUNDUP: Schlotterbeck-Entscheidung beim BVB soll im März fallen

-BVB vor Mainz-Spiel mit Personalsorgen in der Abwehr°

