dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.04.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Societe Generale verkauft Russland-Geschäft - Aktie mit Kurssprung

PARIS/MOSKAU - Die französische Großbank Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) trennt sich infolge des Ukraine-Kriegs von ihrem Russland-Geschäft. Käufer der Russland-Tochter Rosbank ist deren vorheriger Eigentümer Interros Capital - die Beteiligungsgesellschaft des russischen Oligarchen Wladimir Potanin. Die Societe Generale muss nun eine Milliardenabschreibung hinnehmen, wie sie am Montag in Paris mitteilte. Weil durch den Verkauf noch viel größere Risiken aus ihrer Bilanz verschwinden, soll sich die Belastung aber im Rahmen halten. An der Börse kamen die Nachrichten entsprechend gut an.

ROUNDUP 2: Elon Musk kommt doch nicht in Twitter-Verwaltungsrat

SAN FRANCISCO - In einer außergewöhnlichen Kehrtwende wird Tech-Milliardär Elon Musk doch keinen offiziellen Posten bei Twitter wahrnehmen. Der Einzug des größten Aktionärs des Dienstes in den Verwaltungsrat ist weniger als eine Woche nach der Ankündigung geplatzt.

Flugzeugfinanzierer BOC bestellt 80 Airbus-Jets

TOULOUSE/SINGAPUR - Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) hat einen Großauftrag aus Asien erhalten. Der Flugzeugfinanzierer BOC Aviation habe 80 Jets aus der A320-Modellfamilie bestellt, teilte der im Dax (DAX 40) gelistete Hersteller am Montag in Toulouse mit. Davon entfielen 20 Exemplare auf die Standardvariante A320neo, 50 auf die längere A321neo und 10 auf die neue Langstreckenversion A321XLR. Nach Angaben von BOC Aviation sollen die Maschinen in den Jahren 2027 bis 2029 ausgeliefert werden. Der Flugzeugfinanzierer mit Sitz in Singapur gehört zur Bank of China.

Rheinmetall verkauft 100 weitere Boxer-Radpanzer nach Großbritannien

DÜSSELDORF - Großbritannien hat 100 weitere Radpanzer vom Typ Boxer bei deutschen Rüstungsschmieden bestellt. Ein Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) soll die 100 Boxer-Radpanzer bis zum Jahr 2024 liefern, wie es in einer Mitteilung der beiden Firmen am Montag hieß. Der Großteil der Produktion findet in Großbritannien statt. 2019 hatte London bereits 523 Boxer geordert, nun wird die Zusammenarbeit fortgesetzt. Bisher stellte das Gemeinschaftsunternehmen insgesamt 1500 Boxer-Panzer für fünf Staaten her, neben Deutschland und Großbritannien waren dies auch die Niederlande, Litauen und Australien.

China: Autoabsatz geht im März deutlich zurück - mehr E-Autos verkauft

PEKING - In China ist der Autoabsatz im März zurückgegangen. Die Zahl der an Endkunden verkauften Fahrzeuge sei im Jahresvergleich um 10,9 Prozent auf 1,61 Millionen gesunken, teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Montag in Peking mit. Im Vormonat waren die Verkäufe im Jahresvergleich zwischenzeitlich gestiegen. In den Monaten davor war der Absatz vor allem wegen der Lieferprobleme infolge von Chipengpässen zum Teil prozentual zweistellig gefallen.

^

Weitere Meldungen

-Aufträge in Milliardenhöhe für Unterwasserstromkabel vergeben

-Ericsson stellt Geschäft in Russland ein

-Curevac schließt Vertrag mit Bundesregierung zur Impfstoffproduktion

-ROUNDUP: Verdi ruft zum Streik für Tarifrechte bei Amazon in NRW auf

-'Bild': Bund lehnt Bundesratsvorstoß gegen Mietwucher ab

-Umweltbundesamt-Chef: Kohle wird Gas ersetzen - Klimaziele beachten

-US-Jury spricht Ex-Goldman-Banker in Korruptionsaffäre schuldig

-Sommerreifen werden deutlich teurer

-Studien: Zinsanstieg entlastet deutsche Lebensversicherer

-Deutscher Spielemarkt 2021 weiter schnell gewachsen

-Ferrero räumt Fehler nach Salmonellen-Fund ein - 'Zutiefst betrübt'

-Datenanalyse: 'Nasim' kostet Versicherer 150 Millionen

-Fitnessmesse Fibo lockte nach Corona-Pause Zehntausende an

-Lieferengpässe: Pistenraupen-Hersteller Kässbohrer mit Kurzarbeit

-Air-Berlin-Insolvenzverwalter: Von Etihad kein Schadenersatz

-Flughafen Frankfurt rechnet auch zu Ostern mit Wartezeiten

-Anlagenbauer Exyte legt 2021 Umsatzsprung hin

-Salmonellen: Belgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ferrero

-Britische Tafeln schlagen Alarm - 'rapide steigende Armut und Hunger'

-Arbeitnehmer der Metallindustrie warnen vor Gas-Embargo

-ROUNDUP: Nordex-Beschäftigte demonstrieren gegen Werkschließung in Rostock

-Sägenhersteller Stihl soll in Familienhand bleiben

-Ministerium: Drei Millionen Dosen Impfstoff droht Vernichtung

-MV-Werften: Insolvenzverwalter nach erster Bieterrunde optimistisch

-US-Chemie-Konzern Dow steigt bei LNG-Terminal Stade ein°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha