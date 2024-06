dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.06.2024 - 15.15 Uhr

Thyssenkrupp-Stahl: Anpassungen 'möglichst sozialverträglich': umsetzen

DÜSSELDORF - thyssenkrupp-Chef Miguel López hat die Absicht des Managements bekräftigt, beim geplanten Abbau der Stahlerzeugungskapazitäten in Duisburg Arbeitnehmerinteressen zu berücksichtigen. "Unser Ziel ist es, die geplanten Anpassungen möglichst sozialverträglich umzusetzen und betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden", sagte er am Montagabend bei einer Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. "Das war bei Thyssenkrupp immer so, und das soll auch so bleiben."

Kreise: Covestro und Adnoc machen Fortschritte bei Übernahmegesprächen

LONDON - In die Übernahmegespräche zwischen Adnoc und dem Kunststoffkonzern Covestro ist laut Insidern zuletzt wieder Bewegung gekommen. Mit Blick auf wesentliche Eckpunkte einer möglichen Übernahme des Dax-Konzerns durch den staatlichen Ölkonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten seien Fortschritte gemacht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Covestro könnte Adnoc schon bald eine tiefgehende Prüfung der Bücher im Rahmen einer sogenannten Due Diligence gewähren. Der Aufsichtsrat solle am Mittwoch darüber sprechen. Die Covestro-Aktien zogen auf die Nachrichten hin deutlich an. Ein Covestro-Sprecher wollte sich zu einer möglichen Aufsichtsratssitzung auf Nachfrage nicht äußern.

ROUNDUP: Heidelberger Druck vorsichtig fürs Jahr - aber Drupa-Rückenwind

HEIDELBERG - Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) blickt nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. Die Erlöse sollen im laufenden Geschäftsjahr (per Ende März) auf dem Niveau des Vorjahres von knapp 2,4 Milliarden Euro verharren, wie das Unternehmen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Dabei gehen die Heidelberger davon aus, dass die Weltwirtschaft nicht schwächer als von den Instituten vorhergesagt wächst und die wesentlichen Wechselkurse sich nicht substanziell verändern. Die Aktie legte deutlich zu.

ROUNDUP: 'Apple Intelligence' - iPhone-Konzern verspricht hilfreiche KI

CUPERTINO - Apple geht in die Offensive beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Das iPhone und andere Geräte sollen das Leben der Nutzer ab Herbst mit neuen Funktionen vereinfachen: Verpasste E-Mails und Kurznachrichten zusammenfassen, individuelle Emoji-Symbole erstellen, Informationen auf Zuruf rausfischen.

Bayer darf Entwicklung eines Lungenkrebsmittels in China beschleunigen

BERLIN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer kann die Entwicklung eines potenziellen Mittels gegen einen bestimmten Lungenkrebs in China beschleunigt vorantreiben. Die chinesische Arzneimittelbehörde National Medical Products Administration (NMPA) habe dem Wirkstoff BAY 2927088 den Status einer sogenannten "Breakthrough Therapy" verliehen, teilte Bayer am Dienstag mit. Mit diesem Status sollen Entwicklung und Überprüfung von neuen Arzneimitteln in Bereichen mit hohem ungedeckten medizinischem Bedarf beschleunigt werden.

Eli Lilly kann in USA mit Alzheimer-Medikament bei Beratergremium punkten

WHITE OAK/INDIANAPOLIS - Der US-Arzneimittelhersteller Eli Lilly (Eli Lilly and) kann weiter auf eine Zulassung seines Alzheimermittels Donanemab in den USA hoffen. Ein Beratergremium bei der US-Gesundheitsbehörde FDA attestierte dem Medikament einen Nutzen bei Patienten in frühen Krankheitsstadien, wie die Behörde am Montag mitteilte. Eine Entscheidung über eine Zulassung von der FDA wird gegen Ende des Jahres erwartet. Zunächst will die Behörde prüfen, wie viele Patienten von dem Mittel profitieren könnten und ob der Nutzen die Risiken überwiegt. Lilly hatte sich ursprünglich eine schnellere Zulassung erhofft, dann schaltete die FDA jedoch im März ein externes Beratergremium ein. Die Aktie des Pharmakonzerns gewann in New York 1,5 Prozent./men

ROUNDUP: RAG-Stiftung erzielt hohen Überschuss trotz Signa-Pleite

ESSEN - Die RAG-Stiftung hat trotz einer millionenschweren Wertberichtigung wegen der Signa-Insolvenz das vergangene Jahr mit einem Überschuss von 394 Millionen Euro abgeschlossen. Das seien 47 Millionen Euro mehr als 2022, teilte die Stiftung am Dienstag in Essen mit. Der "Jahreserfolg" wurde der Rückstellung für die sogenannten Ewigkeitslasten zugeführt. Diese stieg damit auf 9,1 Milliarden Euro.

Postbank mit weniger Filialen und neuen Beratungscentern

FRANKFURT - Die Deutsche Bank will Filialschließungen bei der Postbank teilweise durch regionale Beratungscenter auffangen. Telefonisch oder per Videoschalte sollen sich Privatkunden dort künftig auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Filialen sowie an Samstagen zu finanziellen Fragen informieren können. "Wir wollen den Marktauftritt der Postbank für unsere Kunden deutlich verändern, weg von einem doch eher filialbasierten Modell hin zu einem Modell, wo letztlich der Kunde entscheiden kann, über welche Kanäle er gerne bedient werden will", sagte der Leiter der Privatkundenbank Deutschland der Deutschen Bank, Lars Stoy, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Weitere Meldungen

-Hafenzufahrt von Baltimore nach Brückeneinsturz wieder frei

-Merck investiert in Darmstadt in neues Gebäude für Qualitätskontrolle

-Israelische Airline El Al will mit Boeing über neue Jets sprechen

-Daimler Truck will Firmen beim Ausbau von E-Ladesäulen stärker helfen

-Haushaltsausschuss befasst sich mit MSC-Deal

-Vereinbarung sichert Beschäftigung bei Zulieferer ZF bis Mitte 2028

-Ärger bei der Baywa: Verluste und hohe Schulden

-Aiwanger will kommunalen Einfluss auf Windkraft im Staatswald mindern

-Vorbereitungen auf Vollsperrung der Riedbahn laufen

-UBS schließt Fusion der Rechtseinheiten in den USA ab

-ROUNDUP: Warnstreik am Münchner Flughafen

-Große Brauereien setzen weniger Bier ab - sechs deutsche unter Top 40

-Mehrheit der Industriefirmen für Strafzölle auf chinesische E-Autos

-Deutsche Banken ziehen Paydirekt/Giropay den Stecker

-Kompaktklasse im Aufwind

-Übernachtungszahlen im Deutschland-Tourismus im April gesunken

-Deutsche Unternehmen schöpfen Potenzial der verfügbaren Daten kaum aus

-Uber kooperiert bundesweit mit Taxi-Unternehmen°

