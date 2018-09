dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.09.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Karstadt und Kaufhof schmieden mit Fusion neuen Handelsriesen

ESSEN/KÖLN - Alles unter einem Dach: Deutschlands letzte große Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof wollen sich mit ihrer Fusion im starken Wettbewerb besser behaupten. Der neue Einzelhandels-Riese wird europaweit 243 Standorte haben und rund 32 000 Mitarbeiter beschäftigen. Das teilten der österreichische Karstadt-Eigentümer Signa und der kanadische Kaufhof-Eigner Hudson's Bay Company (HBC) am Dienstag offiziell mit. Die zuständigen Kartellämter müssen allerdings noch zustimmen - und einige Punkte rund um die Zukunft der Innenstädte und des Personals bleiben offen.

Lufthansa legt ein Jahr nach Air-Berlin-Pleite weiter zu

FRANKFURT - Ein Jahr nach der Pleite von Air Berlin hat die Lufthansa im August weiter zugelegt. Dank ihres vergrößerten Flugangebots und eines steigenden Ticketabsatzes beförderte die Kranich-Linie samt ihren Töchtern wie Swiss, Austrian Airlines in dem Ferienmonat rund 13,8 Millionen Fluggäste und damit 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Auslastung der Maschinen verbesserte sich dabei um 0,5 Prozentpunkte auf 86,4 Prozent.

ROUNDUP: Ryanair streicht 150 von 400 Flügen in Deutschland

FRANKFURT/DUBLIN - Wegen des angedrohten Streiks des Ryanair-Personals hat die Fluggesellschaft für diesen Mittwoch 150 Flüge von und nach Deutschland gestrichen. Die betroffenen Kunden würden umgehend informiert und entschädigt, kündigte Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs am Dienstag in Frankfurt an. Das Unternehmen will Informationen zu Ausfällen per Mail und SMS verbreiten, hieß es. Kunden könnten zudem ihre Verbindungen kostenfrei auf die Tage Donnerstag bis Sonntag umbuchen.

Richter: VW könnte Kapitalmarkt zu spät informiert haben

BRAUNSCHWEIG - Im milliardenschweren Musterverfahren von VW (Volkswagen (VW) vz)-Anlegern schließen die Richter nicht aus, dass Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) den Kapitalmarkt im Abgas-Skandal zu spät informiert haben könnte. Im Fall des VW-Geständnisses gegenüber den US-Behörden, Dieselmotoren manipuliert zu haben, könne die Voraussetzung der Kursrelevanz erfüllt sein, sagte der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Braunschweig, Christian Jäde, am Dienstag.

ROUNDUP/Zweiter Standort von K+S steht wegen Trockenheit still

KASSEL - Wegen der anhaltenden extremen Trockenheit fährt der Dünger- und Salzkonzern K+S (K+S) seine Produktion auch an seinem zweiten Standort in Hessen herunter. Aufgrund der außergewöhnlich geringen Wasserführung der Werra müsse auch am Standort Hattorf des Verbundwerks Werra die Produktion vorübergehend unterbrochen werden, teilte K+S am Dienstag mit.

Fraport stellt sich stärker auf chinesische Touristen ein

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafen kommt Touristen aus China beim Einkaufen weiter entgegen. Ab sofort können Reisende aus Fernost in allen 28 Geschäften der Frankfurt Airport Retail Gruppe (FAR) per Smartphone über die chinesischen Zahldienste Alipay und WeChat bezahlen. Das teilte das Gemeinschaftsunternehmen des Flughafenbetreibers Fraport und des Hamburger Duty-Free-Händlers Gebrüder Heinemann am Dienstag in Frankfurt mit.

ROUNDUP/Aareal Bank will Düsseldorfer Hypothekenbank kaufen

WIESBADEN - Der Finanzierer von gewerblichen Immobilien Aareal Bank will wie erwartet die sich in der Abwicklung befindende Düsseldorfer Hypothekenbank übernehmen. Der Kaufpreis für das Institut, das derzeit im Eigentum des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) ist, betrage rund 162 Millionen Euro, teilte die im MDAX notierte Aareal Bank am Dienstag in Wiesbaden mit. Über die Übernahme wurde bereits seit längerem spekuliert. Die Anleger nahmen die Nachricht positiv auf. Im frühen Handel legte die Aktie um rund 1,8 Prozent auf 35,18 Euro zu.

^

Weitere Meldungen

-Dulig: Bombardier-Zusage für langfristigen Erhalt sächsischer Werke

-Deutsche Brücken trotz Sanierungsbedarf sicher

-ING-Finanzchef Timmermans tritt nach Ermittlungen zurück

-Preise für Salatgurken in Deutschland in die Höhe geschossen

-Söder für Rückkehr zu mehr Meisterzwang im Handwerk

-ROUNDUP: Deutschland holt bei Bildung auf - Ärmere Kinder weiter im Nachteil

-Wikipedia ruft Nutzer zum Protest gegen Reform des Urheberrechts auf

-Betonteile lösen sich von Autobahnbrücke in L'Aquila

-ROUNDUP: Viele Medien sehen Geschäftsgeheimnisgesetz kritisch

-Medien sehen Geschäftsgeheimnisgesetz kritisch

-Wikipedia ruft Nutzer zum Protest gegen Reform des Urheberrechts auf

-Landgericht verhandelt Entführung von Milliardärssohn Würth

-ROUNDUP: Deutsche Login-Plattformen gewinnen prominente Partner

-PORTRÄT/Stephan Fanderl: Der deutsche 'Mr. Warenhaus'

-Ryanair streicht 150 von 400 Flügen in Deutschland

-EuGH stärkt Arbeitnehmerrechte in Kircheneinrichtungen

-Novartis-Tochter Alcon verlagert Zentrale in die Schweiz

-Riesen-Luxusliner: Kiellegung in Warnemünde

-EU-Parlament diskutiert über Urheberrecht

-Facebook passt nach EuGH-Urteil Datenschutz-Regeln für Seiten an

-Hitze kurbelt Geschäft bei Gerolsteiner an

-UN: Zahl der Hungerleidenden auf der Welt steigt wieder

-Amazon nennt erste Umsatzzahl zu Geschäftskunden-Plattform

-Neue 'Verbündete' bei Diesel-Nachrüstungen erfreuen Umweltministerin

-Verdi will an Zukunftskonzept für Karstadt/Kaufhof mitarbeiten

-Obstbauern in Deutschland ernten mehr als doppelt so viele Pflaumen

-Japanischer Chiphersteller Renesas plant Milliarden-Zukauf in den USA

-ROUNDUP: Hurrikan steuert auf US-Südostküste zu - große Evakuierung angeordnet

-Greenpeace hilft Klimaaktivisten im Hambacher Forst

-Login-Allianz netID will Mitte Oktober online gehen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba