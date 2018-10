dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.10.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: BMW investiert Milliarden in China - Mehrheit an Joint Venture

SHENYANG - BMW investiert insgesamt mehr als 6,6 Milliarden Euro in China. Der Münchner Autokonzern übernimmt allein für 3,6 Milliarden Euro die Mehrheit von 75 Prozent an seinem Gemeinschaftsunternehmen mit dem lokalen Partner Brilliance.

ROUNDUP: Dialog Semi will sich von Apple emanzipieren - Investoren feiern

LONDON - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor stellt die Beziehung zu seinem wichtigsten Kunden Apple neu auf. Dialog schloss in diesem Zusammenhang eine millionenschwere Vereinbarung mit dem iPhone-Hersteller ab, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Dabei lizenziert Dialog gewisse Technologien für Chips zur Stromsteuerung (PMIC) an Apple aus und überträgt zudem Vermögenswerte. Damit findet Dialog eine Lösung für den schwelenden Konflikt um die Stromchips - es war lange darüber spekuliert worden, dass die Amerikaner diese künftig in Eigenregie herstellen könnten. Mittelfristig will sich Dialog von Apple unabhängiger machen.

ROUNDUP 2/Hoffnung für Bayer: Wird das Glyphosat-Urteil gegen Monsanto gekippt?

SAN FRANCISCO - Wichtiger Teilerfolg für die Bayer AG: Im ersten US-Prozess um angebliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtern der Tochter Monsanto mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat bahnt sich eine Kehrtwende an. Die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos gab am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco vorläufig einem Antrag statt, den Fall in wesentlichen Teilen neu aufzurollen. Sie machte dem Bayer-Konzern in einer Berufungsanhörung Hoffnung auf eine deutlich geringere Strafe. Der Fall ist für den Agrarchemie-Riesen enorm wichtig - es geht um ein 289 Millionen Dollar (251 Mio Euro) schweres Urteil, das Signalwirkung für Tausende weitere Klagen hat.

ROUNDUP/VW-Chef: Autofahren mit Kohlestrom 'Wahnsinn' - Bosch: Mehr tun

WOLFSBURG - VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzernchef Herbert Diess hat im Streit um schärfere Klimaschutzregeln für Autobauer den deutschen Energiemix angeprangert. Das E-Auto werde mit dem Diesel bei der CO2-Bilanz auf langen Strecken auf absehbare Zeit auch deshalb nicht mithalten können, warnte er in der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag). "Denn die Wahrheit ist: Sie stellen nicht auf Elektro um, sondern auf Kohlebetrieb." Bei der Produktion einer Batterie mit Kohlestrom entstünden fünf Tonnen Kohlendioxid (CO2). "Und wenn Sie dann noch mit Kohlestrom fahren, wird E-Mobilität wirklich zum Wahnsinn."

Private Banken machen Weg für HSH-Verkauf frei

HAMBURG - Die privaten Banken haben eine der letzten Hürden beiseite geräumt, die dem endgültigen Verkauf der HSH Nordbank noch entgegen stehen. "Wir haben den Durchbruch geschafft", sagte Hans-Walter Peters, der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), in einem Interview mit dem "Handelsblatt". Der Übergang der HSH Nordbank aus dem System der Einlagensicherung der öffentlich-rechtlichen Banken zu den Privatbanken sei vereinbart. Der Vorstand des Bankenverbandes werde am 5. November abschließend entscheiden.

