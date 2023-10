dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.10.2023 - 15.15 UHR

Novo Nordisk beendet Nieren-Studie nach vorzeitigem Erfolg früher

BAGSVAERD - Der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk hat eine Studie zu den Nierenergebnissen seines Blockbuster-Medikaments Ozempic wegen erwiesener Wirksamkeit vorzeitig beendet. Der unabhängige Datenüberwachungsausschuss (Data Monitoring Committee, DMC) sei zu dem Schluss gekommen, dass die Ergebnisse einer Zwischenanalyse bestimmte vorab festgelegte Kriterien für einen vorzeitigen Abbruch der Studie erfüllten, teilte Novo Nordisk am Dienstagabend in Bagsvaerd mit. Um die Integrität der Studie zu schützen, dürfe Novo Nordisk die Ergebnisse bis zum Abschluss der Studie nicht einsehen. Die Ergebnisse werden in der ersten Hälfte 2024 erwartet. Die Aktien des Diabetes-Spezialisten legten am Mittwochmorgen um mehr als drei Prozent zu.

ROUNDUP/Luxusboom flaut ab: LVMH wächst langsamer - Aktie sackt ab

PARIS - Nach dem Rekordjahr 2022 hat sich das Wachstum des Luxusgüter-Konzerns LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) zuletzt stärker abgeschwächt als von Experten erwartet. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurseffekte - legte der Umsatz im dritten Quartal um neun Prozent zu, wie das französische Unternehmen am Dienstagabend in Paris mitteilte. Das Wachstum blieb damit hinter den Schätzungen von Analysten zurück. Vor allem die Nachfrage nach Mode und Lederwaren enttäuschte, und der Umsatz im Geschäft mit Spirituosen brach ein. Die LVMH-Aktie gab am Mittwoch in Paris zeitweise um mehr als acht Prozent nach und war damit klares Schlusslicht im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50).

ExxonMobil und Schieferöl-Spezialist Pioneer Natural Resources über Fusion einig

SPRING/IRVING - Der US-Ölkonzern ExxonMobil will den Schieferöl-Spezialisten Pioneer Natural Resources übernehmen. Die beiden Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, teilte ExxonMobil am Mittwoch in Spring (US-Bundesstaat Texas) mit. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich einschließlich Nettoverschuldung auf 64,5 Milliarden US-Dollar (60,9 Mrd Eur). Die Vereinbarung ebnet den Weg für Exxons größte Übernahme seit der Fusion mit Mobil im Jahr 1999. Aktionäre und Regulierungsbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Die Exxon-Aktie gab vorbörslich nach, während der Kurs der Pioneer-Aktie zulegte.

Geringere Absatzpreise und Produktionsmengen drücken Cropenergies-Geschäfte

MANNHEIM - Der Biosprithersteller CropEnergies hat angesichts niedrigerer Absatzpreise und geringerer Produktionsmengen in den vergangenen Monaten nicht an sein Vorjahresergebnis anknüpfen können. Der Umsatz ging im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende August) um fast ein Drittel zurück auf gut 309 Millionen Euro, teilte die Südzucker-Tochter (Südzucker) am Mittwoch in Mannheim mit. Von den Erlösen blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) und bereinigt um Sondereinflüsse, sowie Restrukturierungskosten mit knapp 31 Millionen Euro nur noch lediglich 30 Prozent des Vorjahresergebnisses. Unterm Strich verdienten die Mannheimer gut 16 Millionen Euro und damit über drei Viertel weniger als ein Jahr zuvor. Die Jahresprognose bestätigte das Management.

Birkenstock zeigt sich vorsichtig bei Ausgabepreis für Aktie

NEW YORK - Der traditionsreiche Sandalen-Hersteller Birkenstock hält sich beim Preis seiner Aktie zum Börsengang in New York zurück. Birkenstock setzte den Aktienpreis auf 46 Dollar fest - im Mittelfeld der Spanne von 44 bis 49 Dollar. Die Aktienplatzierung bringt damit knapp 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,4 Mrd Euro) ein. Etwa zwei Drittel davon gehen an den Haupteigentümer L Catterton, mit dem Luxuskonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) und dessen milliardenschwerem Chef Bernard Arnault verbandelt ist.

Lottovermittler Zeal Network rechnet mit großen Wachstumschancen

HAMBURG/FRANKFURT - Der Lottovermittler ZEAL Network mit seinen Portalen Lotto24 und Tipp24 rechnet für sein Geschäft mit einem gewaltigen Wachstumspotenzial. Derzeit liege der Online-Anteil im deutschen Lotteriemarkt nur bei 23 Prozent, sagte Vorstandschef Helmut Becker der "Börsen-Zeitung". In anderen europäischen Ländern habe er schon die Marke von 40 Prozent, teilweise sogar 50 Prozent überschritten. Becker geht davon aus, dass auch in Deutschland über kurz oder lang mehr als die Hälfte des Lotterie-Geschäfts online vermarktet wird. "Das heißt, der für uns adressierbare Markt wird sich mehr als verdoppeln."

Walgreens findet neuen Chef

DEERFIELD - Die US-Drogeriemarktkette Walgreens Boots Alliance (WBA) (Walgreens Boots Alliance) hat mit dem Pharmaveteranen Tim Wentworth einen neuen Firmenchef gefunden. Dies teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Samsung mit deutlichem Gewinnrückgang - Erwartungen aber übertroffen

SEOUL - Die Angebotsschwemme bei Speicherchips macht dem Branchenprimus Samsung nach wie vor schwer zu schaffen. Der operative Gewinn sackte im dritten Quartal 2023 im Jahresvergleich um fast 80 Prozent auf 2,4 Billionen Won (etwa 1,7 Milliarden Euro), wie der südkoreanische Konzern am Mittwoch in einem Ergebnisausblick mitteilte. Schon in den beiden ersten Quartalen des Jahres war der Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit deutlich eingebrochen.

Flughäfen erwarten für 2024 mehr Passagiere als vor Corona

BRÜSSEL/FRANKFURT - Europas Flughäfen erwarten bereits im kommenden Jahr mehr Passagiere als vor der Corona-Pandemie. Nach einem starken jahresbezogenen Anstieg der Fluggastzahlen im August von 11,6 Prozent hat der Branchenverband ACI am Mittwoch seine Prognose für das kommende Jahr hochgesetzt. Das Volumen werde 1,4 Prozent über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 liegen, teilte der Verband in Brüssel mit. Für das laufende Jahr wird noch ein Rückstand von 4,5 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Insolvenzwelle bei den Krankenhäusern

MÜNCHEN/LICHTENFELS - Unter Deutschlands Krankenhäusern zeichnet sich die befürchtete Insolvenzwelle ab: Seit November 2022 haben nach Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) innerhalb eines knappen Jahres 26 Träger mit insgesamt 34 Krankenhäusern Insolvenz angemeldet. Weitere Pleiten sind in mehreren Fällen dadurch abgewendet worden, dass die örtlichen Kommunen als Retter einspringen.

McKinsey: Profitabilität deutscher Banken weiter unter Durchschnitt

FRANKFURT - Beflügelt von deutlich gestiegenen Zinsen dürften die Banken in Deutschland im laufenden Jahr ihre Profitabilität weiter gesteigert haben. Die Unternehmensberatung McKinsey geht in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse von einem Anstieg der durchschnittlichen Eigenkapitalrendite nach Steuern auf 5,4 (Vorjahr: 3,88) Prozent aus. Die Eigenkapitalrendite setzt den Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital und zeigt somit, wie effizient ein Unternehmen dieses Geld eingesetzt hat.

EU-Kommissar schreibt Brief an Musk wegen Israel-Inhalten auf X

BRÜSSEL - In einem Brief an den Milliardär Elon Musk hat die EU-Kommission den Chef des Kurznachrichtendienstes X (ehemals Twitter) an seine Verpflichtung erinnert, illegale Inhalte im Zusammenhang mit den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel zu löschen. "Nach den terroristischen Anschlägen der Hamas gegen Israel haben wir Hinweise darauf, dass Ihre Plattform genutzt wird, um illegale Inhalte und Desinformationen in der EU zu verbreiten", schrieb EU-Kommissar Thierry Breton in einem Brief, der am Dienstagabend auf X veröffentlicht wurde. Es gebe zum Beispiel Hinweise auf Bilder, die manipuliert seien oder eigentlich aus Videospielen stammten.

