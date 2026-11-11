dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.11.2026 - 15.15 Uhr

11.11.26 15:19 Uhr

ROUNDUP/Hoher Strombedarf: Siemens Energy will Tempo nach Rekordjahr hoch halten

BERLIN - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 höhere Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Der weltweite Strombedarf dürfte weiter steigen, angetrieben durch die zunehmende Elektrifizierung etwa im Verkehr, der Klimatisierung und der Industrie allgemein sowie durch neue Großverbraucher wie Rechenzentren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dies soll sich bei Siemens Energy auch in den kommenden Jahren mehr Umsatz und Gewinn ummünzen. Auch die Aktionäre sollen dabei auf ihre Kosten kommen. Neben einer satten Dividendenerhöhung kündigte Siemens Energy ein weiteres milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an.

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ROUNDUP: Brenntag etwas zuversichtlicher für Gewinnziel - Aktie aber unter Druck

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) wird nach dem dritten Quartal trotz eines teils schwierigen Geschäftsumfeldes etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. "Das dritte Quartal verlief im Rahmen unserer Erwartungen", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson am Mittwoch laut Mitteilung. Allerdings blieben die Rahmenbedingungen fragil. Die Inflation sowie Energie-, Transport- und Frachtkosten belasten das Unternehmen weiterhin.

ROUNDUP 2/Dank Energiehandel: RWE überrascht positiv - Aktie im Plus

ESSEN - Das starke Abschneiden im Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in Essen mit. Die Aktie legte zu.

ROUNDUP 2: Eon bestätigt Investitionsziel - Aktie im Minus

ESSEN - Der Energiekonzern Eon (EON SE) hält an seinen Investitionsplänen fest. Zwar sieht der DAX-Konzern "einen weiterhin massiv steigenden Investitionsbedarf in Energieinfrastruktur", wie Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen sagte. Es brauche "aber auch langfristig verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, die im internationalen Vergleich angemessen sind". Die Aktie gab in einem freundlichen Markt nach.

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ROUNDUP/Maue Nachfrage: Bilfinger verdient deutlich weniger - Aufträge steigen

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) hat auch im dritten Quartal die gedämpfte Nachfrage wegen des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten zu spüren bekommen. "Das Jahr 2026 stellt Bilfinger vor Herausforderungen", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Mittwoch zur Vorlage der Geschäftszahlen laut Mitteilung. Die erst im September gekappten Jahresziele bestätigte der Manager. Mit der Prognosesenkung legte der Mannheimer Konzern auch ein Sparprogramm auf, bei dem bis zu 1.500 Stellen der weltweit rund 31.000 Stellen gestrichen werden sollen.

ROUNDP: KWS Saat bestätigt Prognose - Auftakt wie üblich mit operativem Verlust

EINBECK - Der Saatguthersteller KWS Saat (KWS SAAT SECo) schreibt zum Auftakt seines Geschäftsjahres 2026/27 wie üblich tiefrote Zahlen. Das Unternehmen sprach in am Mittwoch von anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den Agrarmärkten. Der Umsatz legte indes zu, und die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte das Management um Konzernchef Felix Büchting. An der Börse ging es gleichwohl bergab.

ROUNDUP 2: Grand City Properties erhöht Gewinnprognose nach LEG-Einstieg

LUXEMBURG - Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) (Grand City Properties) hat nach seinem Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien wie erwartet die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht. Der operative Gewinn (FFO I) soll im laufenden Jahr jetzt zwischen 185 und 195 Millionen Euro liegen, wie die im SDAX notierte Aroundtown-Tochter (Aroundtown SA) am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Damit wurde die Prognosespanne um zehn Millionen Euro erhöht. 2025 hatte GCP operativ 188 Millionen Euro verdient. Bei der Bekanntgabe des LEG-Einstiegs im Oktober hatte Grand City Properties bereits mitgeteilt, dass sich die Beteiligung positiv auf das operative Ergebnis auswirken werde. Die Aktie lag zuletzt am Nachmittag leicht im Plus.

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ROUNDUP: Ukraine-Auftrag treibt SFC Energy an - Aktie legt weiter zu

BRUNNTHAL - Ein Großauftrag aus der Ukraine hat dem Brennstoffzellenspezialisten SFC Energy einen Schub im Rüstungsgeschäft verschafft. Dadurch sei der Umsatzanteil des Verteidigungsgeschäfts im Segment Clean Energy in den ersten neun Monaten auf rund 46 Prozent gestiegen und habe sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als versechsfacht, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mit. Für das vierte Quartal rechnet Vorstandschef Peter Podesser wieder mit einem größeren Umsatzanteil seiner zivilen Produkte und erwartet daher einen geringeren Ergebnisbeitrag aus dem Kernzielmarkt Verteidigung als in den beiden Vorquartalen.

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/jha