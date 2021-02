dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.02.2021 - 15.15 Uhr

Dermapharm sieht 2021 zweistelligen Millionenumsatz durch Biontech-Kooperation

GRÜNWALD - Das Arzneiunternehmen Dermapharm erwartet aus seiner Zusammenarbeit mit Biontech für das laufende Jahr einen Konzernumsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich. Zur Herstellung des Corona-Impfstoffes Comirnaty sollten zusätzliche Produktionskapazitäten am Standort Reinbek aufgenommen werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Grünwald mit. Die SDax-Aktie sprang um 1,7 Prozent.

ROUNDUP 2: ING verdient trotz Gewinneinbruch mehr als gedacht - Aktie legt zu

AMSTERDAM/FRANKFURT - Hohe Rückstellungen für gefährdete Kredite haben der niederländischen Großbank ING (ING Group) im Corona-Jahr 2020 einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Weil außerdem Kosten für einen Stellenabbau anfielen, sackte der Nettogewinn um fast die Hälfte auf knapp 2,5 Milliarden Euro nach unten, wie das Institut am Freitag in Amsterdam mitteilte. Im vierten Quartal fielen die Belastungen aber geringer aus, so dass das Geldhaus unter dem Strich mehr verdiente als von Analysten im Schnitt erwartet.

ROUNDUP: Sartorius verdoppelt die Dividende nach starkem Jahr 2020

GÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius (Sartorius vz) schüttet nach einem unerwartet starken Jahr mehr Geld an seine Aktionäre aus. Die Investoren des Göttinger Unternehmens sollen für 2020 fast doppelt so viel Dividende erhalten wie noch ein Jahr zuvor. So soll es für Halter der im MDAX notierten Vorzugsaktien 71 Euro-Cent pro Papier geben, pro Stammaktie werden 70 Cent gezahlt, wie der Konzern am Vorabend mitteilte. Im Vorjahr hatte Sartorius seine Dividendenzahlung wegen der Unsicherheit in der Pandemie noch erheblich gekürzt. Die Investoren hatten lediglich 36 Cent beziehungsweise 35 Cent erhalten.

ROUNDUP: Hautpflegemarken retten Umsatz von L'Oreal

CLICHY - Mehr Nachfrage nach dermatologischen Hautpflegeprodukten hat die Umsätze des weltweit größten Kosmetikherstellers L'Oreal im vierten Quartal 2020 gerettet. Im Schlussquartal stiegen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um knapp 5 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro, wie der im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte Konzern am Donnerstagabend in Clichy bei Paris mitteilte. Damit übertraf L'Oreal die Erwartungen von Analysten deutlich, die nur einen Zuwachs von 2,1 Prozent auf dem Zettel hatten. Nominal lag der Umsatz auf Vorjahresniveau.

Volkswagen-Konzern mit leichtem Verkaufsrückgang zum Jahresstart

WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern (Volkswagen (VW) vz) ist bei deutlichen regionalen Unterschieden insgesamt mit einem leichten Rückgang bei den Verkäufen ins Jahr gestartet. So wurden im Januar weltweit über alle Marken 824 800 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert und damit 1,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie VW (Volkswagen (VW) vz) am Freitag in Wolfsburg mitteilte.

ROUNDUP: Kreditvermittler Smava schluckt Konkurrenten Finanzcheck

BERLIN/HAMBURG - Fusion in der Fintech-Branche: Das Konsumentenkredit-Portal Smava will seinen Konkurrenten Finanzcheck übernehmen. Damit entstehe ein führender Anbieter zur Vermittlung von Krediten über das Internet, teilte Smava am Freitag in Berlin mit. Verkäufer von Finanzcheck - nicht zu verwechseln mit Check24 - ist der Finanzinvestor Hellman & Friedman. Angaben zum Kaufpreis machte Smava nicht. Finanzkreisen zufolge beläuft er sich auf rund 200 Millionen Euro. Die Transaktion soll bis Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein.

^

Weitere Meldungen

-Hochtief-Tochter Cimic bekommt milliardenschweren Bahnnetz-Auftrag

-Jörg Walter wird neuer Finanzchef von Rational AG

-US-Waffenhersteller Colt wird tschechisch

-Tesla kann weitere Maschinen in die geplante Autofabrik einbauen

-VW-Holding Porsche SE rechnet mit Gewinn von 2,6 Milliarden Euro

-BASF steckt in Schwarzheide über 17 Millionen Euro in Infrastruktur

-Wegen Äußerung zu Corona: KPMG-Chef in Großbritannien tritt zurück

-Der Ton wird rauer: BVB will Absturz ins Mittelmaß abwenden

-ROUNDUP: EMA startet Schnell-Prüfverfahren für Impfstoff von Curevac

-ROUNDUP 2: C&A muss wegen Corona einbehaltene Miete für April nachzahlen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba