dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.03.2021 - 15.15 Uhr

VW-Konzern meldet insgesamt viel mehr Verkäufe - Europa tief im Minus

WOLFSBURG - Die weltweiten Verkäufe des Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzerns haben im Februar wieder deutlich zugelegt - auf dem Heimatmarkt Westeuropa sieht es nach den Corona-Einbrüchen aber nach wie vor düster aus. Vor allem dank sehr starker Zuwächse in China stand verglichen mit dem Vorjahresmonat ein Auslieferungsplus von 19,3 Prozent auf knapp 652 000 Fahrzeuge in der Gesamtstatistik, wie aus am Freitag vorgelegten Zahlen hervorgeht.

Hersteller: Chip-Knappheit könnte Autoindustrie bis ins zweite Halbjahr belasten

TOKYO - Die Autoindustrie wird nach Einschätzung des japanischen Chip-Herstellers Renesas noch länger mit einem weltweit knappen Halbleiterangebot kämpfen müssen. Der Nachschub werde in der ersten Jahreshälfte begrenzt bleiben, und aktuell deute alles darauf hin, dass sich diese Situation auch bis in das zweite Halbjahr hinein fortsetzen dürfte, sagte Firmenchef Hidetoshi Shibata gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag.

ROUNDUP: Renault verkauft Daimler-Aktienpaket und will Schulden senken

PARIS/STUTTGART - Der kriselnde französische Autobauer Renault hat den zuletzt guten Lauf der Daimler-Aktien genutzt und seinen restlichen Anteil am Konzern verkauft. Die Franzosen sind ihren Anteil von rund 1,54 Prozent des Aktienkapitals des Dax (DAX 30)-Konzerns für 69,50 Euro je Aktie losgeworden, wie Renault an Freitag in Paris mitteilte. Bei verkauften gut 16,4 Millionen Daimler-Aktien hat der Autobauer damit 1,14 Milliarden Euro eingenommen.

ROUNDUP: Deutsche Bank schüttet wieder mehr Boni aus - Vorstand steckt zurück

FRANKFURT - Die Deutsche Bank schüttet nach ihrem ersten Nettogewinn seit 2014 wieder mehr Boni aus. Die variable Vergütung für die Beschäftigten steigt um 29 Prozent auf insgesamt 1,9 Milliarden Euro, wie der Frankfurter Dax-Konzern (DAX 30) am Freitag bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts mitteilte. Der Vorstand will mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie allerdings ein Zeichen setzen: Das Führungsteam verzichtet den Angaben zufolge auf ein Zwölftel seiner Jahresvergütung.

Daimler ruft in China rund 2,6 Millionen Mercedes-Fahrzeuge zurück

STUTTGART - Nach dem Rückruf in den USA bessert Daimler nun auch in China eine Vielzahl von Mercedes-Benz-Fahrzeugen wegen eines möglichen Problems mit dem automatischen Notrufsystem nach. Betroffen sind rund 2,6 Millionen Autos quer durch die Modellpalette, wie aus einer Mitteilung der Behörden vom Freitag hervorgeht. Daimler bestätigte den Rückruf, ohne Zahlen zu nennen.

ROUNDUP/Nach Gewinneinbruch: RTL rechnet mit Aufschwung - Streaming-Boom

LUXEMBURG - Die RTL Group (RTL) rechnet nach einem Gewinneinbruch im Corona-Jahr 2020 für das laufende Jahr mit einer Erholung. Medienhäuser litten unter Werbeeinbrüchen - das ging auch RTL so. Unterm Strich musste der Konzern auch deshalb einen Gewinneinbruch von rund einem Drittel hinnehmen. Der auf die Anteilseigner entfallene Gewinn ging von 754 Millionen auf 492 Millionen Euro zurück, wie die TV-Gruppe am Freitag in Luxemburg mitteilte. Ab April erhofft sie sich einen Aufschwung beim wichtigen Standbein Werbung.

ROUNDUP: EssilorLuxottica ist nach Erholung wieder optimistischer

CHARENTON-LE-PONT - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica blickt nach einem von der Corona-Krise geprägten Jahr wieder optimistischer nach vorn. Das italienisch-französische Unternehmen will das Geschäft 2021 wieder auf ein Niveau hieven, das mit der Zeit vor Ausbruch der Pandemie vergleichbar ist. Zwar verwies das Management bei der Bilanzvorlage am Freitag in Charenton-le-Pont bei Paris auf anhaltende Unsicherheiten durch Covid-19. Doch es gebe bereits eine positive Entwicklung in der Region Asien-Pazifik. Zudem setzt EssilorLuxottica darauf, dass die laufenden Impfkampagnen im zweiten Quartal auch in anderen Regionen zu einer Normalisierung des Geschäftsumfelds führen.

Weitere Meldungen

-Astrazeneca: Daten zeigen kein erhöhtes Risiko für Thrombosen

-Siemens leiht sich zehn Milliarden US-Dollar am Anleihemarkt

-Ex-Chefredakteur der 'Braunschweiger Zeitung' geht zur VW-Autostadt

-Thailand setzt Impfungen mit Astrazeneca-Präparat vorerst aus

-ROUNDUP: Heimische Rohmaterialien sollen Batterieherstellung in Europa stärken

-SAP schenkt Mitarbeitern zusätzlichen freien Tag

-Telekom peilt eine Million Glasfaseranschlüsse in Berlin an

-Tengelmann: Zweiter Lockdown 'viel schlimmer als der erste'

-Novavax: Impfstoff schützt zu 96,4 Prozent gegen Corona-Erkrankungen

-WHO verweist bei Astrazeneca-Impfstoff auf Risikobetrachtung der EMA

-ROUNDUP: Bulgarien stoppt Corona-Impfungen mit Astrazeneca

Exchange-Server mit Sicherheitslücke an

-ROUNDUP: Immobilienkäufer müssen Mängel nicht erst mit eigenem Geld beheben

-Corona-Krise sorgt für Millionen-Verlust bei Meyer Werft

-Rolls-Royce Power Systems trotz Corona-Pandemie in Gewinnzone

-Weinabsatz in Italien gesunken - Verband fordert Not-Destillation

-Mallorca ab Sonntag kein Corona-Risikogebiet mehr-Weitere Schadsoftware greift°

