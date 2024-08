dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.08.2024 - 15.15 UHR

ROUNDUP: Hannover Rück mit Gewinnsprung im zweiten Quartal - Aktie an Dax-Spitze

HANNOVER - Die Hannover Rück sieht sich nach einem besser als erwartet gelaufenen zweiten Quartal auf Kurs zu den Jahreszielen. Im zweiten Quartal stieg der Gewinn um mehr als ein Viertel auf 603 Millionen Euro, teilte der weltweit drittgrößte Rückversicherer am Montag in Hannover mit. Analysten hatten weniger auf dem Zettel. Für die üblicherweise schadensreichere zweite Jahreshälfte sieht Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz den DAX-Konzern "gut vorbereitet". Er bestätigte die Jahresziele, laut denen die Hannover Rück in diesem Jahr mit mindestens 2,1 Milliarden Euro ein Rekordergebnis einfahren will. Die Aktie legte deutlich zu.

ROUNDUP/Thyssenkrupp: Keine Enigung über Stahlfinanzierung - HKM-Verkauf geplant

DUISBURG - Im Zuge der geplanten Neuaufstellung soll sich Deutschlands größter Stahlhersteller thyssenkrupp Steel (TKSE) von seiner Beteiligung an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) trennen. Der Vorsitzende des TKSE-Aufsichtsrats, Sigmar Gabriel (SPD), bezeichnete dies am Freitagabend als einen Kernbestandteil eines geplanten, aber noch nicht beschlossenen Restrukturierungsprogramms des Vorstands. Keine Einigung gab es auch über ein entsprechendes Finanzierungskonzept für das vor der Verselbständigung stehende Stahlgeschäft.

Salzgitter schließt Komplettübernahme von HKM aus

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter <(Salzgitter) hat kein Interesse an einer Komplettübernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). Das sagte Konzernchef Gunnar Groebler am Montag während einer Analystenkonferenz zu den Halbjahreszahlen. Die Zukunft des Unternehmens hängt derzeit in der Schwebe. Der größte Anteilseigner von HKM, die Stahlsparte von thyssenkrupp, will sich im Zuge einer Neuaufstellung von der Beteiligung trennen. Dabei spricht der Konzern mit einer Beteiligungsgesellschaft als möglicher Interessentin. Sollte ein Verkauf scheitern, arbeite man an einer einvernehmlichen Schließungslösung für die HKM mit den anderen Eigentümern, hatte Thyssenkrupp Steel am Freitagabend angekündigt.

ROUNDUP: Bharti will größter Aktionär der BT Group werden - BT-Aktie im Plus

LONDON/NEU-DELHI - Der indische Telekommunikations- und Technologiekonzern Bharti steigt beim britischen Telekomunternehmen BT Group ein. Bharti erwirbt den kompletten Anteil von 24,5 Prozent an der BT Group vom bisher größten Aktionär Altice UK (Altice), wie die Inder am Montag mitteilten. Knapp 10 Prozent werden demnach sofort gekauft, der Rest hänge noch von einer behördlichen Genehmigung ab. Der indische Konzern habe allerdings kein Interesse an einem Übernahmeangebot für die BT Group. Einen Preis für das Aktienpaket nannten die Firmen zunächst nicht. Gemessen am Börsenwert von BT ist ein Viertel der Anteile rund 3,2 Milliarden Pfund (3,8 Mrd Euro) wert. Die BT-Aktie stieg.

ROUNDUP: Wind- und Solarparkbauer Energiekontor verdient deutlich weniger

BREMEN - Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor hat im ersten Halbjahr unter anderem wegen langer Lieferzeiten in einem schwierigen Marktumfeld weniger verdient. Das Unternehmen steigerte zwar seinen Erlös im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um knapp ein Fünftel auf 78,0 Millionen Euro, wie es am Montag in Bremen mitteilte. Der Gewinn vor Steuern schrumpfte jedoch um 40 Prozent auf 16,7 Millionen Euro. An der Prognose hält Energiekontor dennoch fest.

-Pfandbriefbanken: Preisrückgang bei Immobilien in Deutschland gestoppt

-BMW-Vorstand schlägt eigene Autobahnspur für E-Autos vor

-Beschwerden von Datenschützern wegen KI-Training bei X

-FDP lehnt Staatsbeteiligung an Rüstungsunternehmen ab

-Sandoz erhält US-Zulassung für Augenheilmittel-Biosimilar Enzeevu

-Kriselnde Meyer Werft soll vier Schiffe für Disney bauen

-Gericht untersagt Kreuzfahrtreederei TUI Cruises irreführende Werbung

-Burda Verlag setzt auf gedruckte Zeitschriften über 2034 hinaus

-ROUNDUP: Waldbrand nahe Athen wütet fast ungebremst

-Sabitzer war vom Terzic-Rücktritt überrascht

-Nach Flugzeugabsturz in Brasilien: Wichtige Daten gesichert

-Lufthansa setzt Flüge nach Nahost weitere Woche aus°

