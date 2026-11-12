dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.11.2026 - 15.15 Uhr

12.11.26 15:19 Uhr

ROUNDUP: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück

SANTA CLARA - Der langjährige NVIDIA-Chef Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit solle intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild des KI-Booms und führte Nvidia zu Rekordzahlen. Vorbörslich weitete die Aktie ihre Kursverluste auf rund zehn Prozent aus.

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ROUNDUP: Digitalisierung treibt Siemens an - Aktie Richtung Rekordhoch

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens profitiert weiter von der anhaltenden Digitalisierung. Nach einem Jahr mit vielen Rekordwerten wollen die Münchner noch an Tempo zulegen. Dabei setzt Siemens auf Künstliche Intelligenz. "Industrielle KI eröffnet uns eine einzigartige Wachstumschance - für die Siemens hervorragend positioniert ist", sagte Konzernchef Roland Busch bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag in München. Der Konzern erhöhte dabei auch seine Mittelfristziele. Kein Teil mehr davon wird ab dem kommenden Jahr die Medizintechniktochter Siemens Healthineers sein.

ROUNDUP 2: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie gefragt

DARMSTADT - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA (Merck) hat abermals in einem Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Vor allem die starke Nachfrage nach Materialien für KI-Chips und das Geschäft mit Produkten rund um die Arzneimittelherstellung treiben die Geschäfte an. Das Management hob deshalb zum Quartalsbericht am Donnerstag zum dritten Mal in Folge seine Ziele für 2026 an. Die Aktie legte als einer der Dax-Favoriten um 2,4 Prozent gegen Mittag zu.

ROUNDUP: Munich Re hält Kurs auf mehr Gewinn - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Zerstörungen durch Naturkatastrophen haben beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) im Sommer am Gewinn gezehrt. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Christoph Jurecka weiterhin mit einem Gewinn von 6,6 Milliarden Euro - obwohl nach den ersten neun Monaten schon fast 5,7 Milliarden zu Buche stehen.

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ROUNDUP: Fondsgeschäft beflügelt Allianz - Aktie auf Rekordhoch

MÜNCHEN - Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds haben den Versicherer Allianz teure Hagelschäden im Sommer verschmerzen lassen. Die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) sammelten im dritten Quartal unter dem Strich 47 Milliarden Euro frisches Geld von Kunden ein. Der operative Gewinn der Sparte schnellte dank höherer Erträge um mehr als ein Drittel auf 1,1 Milliarden Euro nach oben. Auch deshalb traut Allianz-Chef Oliver Bäte dem Konzern im laufenden Jahr im Tagesgeschäft noch mehr Gewinn zu. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Brenntag legt neue Mittelfristziele vor - Aktie verliert

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) gibt sich auf Sicht von fünf Jahren neue Ziele. Das Unternehmen entwickele sein Netzwerk zu einer global gesteuerten Lieferkette, teilte der DAX-Konzern im Rahmen eines Investorentages am Donnerstag mit. Dabei sollen ein effizienterer Einkauf, eine Optimierung des Netzwerks sowie ein Sparkurs das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von rund 450 Millionen Euro verbessern. Mittelfristig soll die operative Marge (Ebitda-Marge) rund 10 Prozent betragen.

ROUNDUP: Talanx erwartet 2026 mehr Gewinn - Für 2027 drei Milliarden im Blick

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) (Talanx) wird noch optimistischer für 2026 und peilt für 2027 erstmals einen Überschuss von über drei Milliarden Euro an. Bereits im laufenden Jahr dürfte der Gewinn auf über 2,8 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Erst im Sommer hatte Vorstandschef Torsten Leue seine Prognose auf deutlich über 2,7 Milliarden Euro angehoben. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen.

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ROUNDUP: Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung

KÖLN - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) hat im dritten Quartal vor allem dank digitaler Außenwerbung zugelegt. Mit Blick auf die Nachfrage zeigte sich Konzernchef Udo Müller am Donnerstag zuversichtlich fürs vierte Quartal und bestätigte die Jahresziele. Die Ströer-Aktie legte daraufhin zunächst drei Prozent zu und gehörte zu den stärksten Titeln im MDAX der mittelgroßen Werte. Zuletzt stand das Papier noch rund 0,5 Prozent im Plus.

ROUNDUP: LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Ergebnisziel für 2027

DÜSSELDORF - Eine hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren gibt dem Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) weiter Auftrieb. Unternehmenschef Lars von Lackum bestätigte am Donnerstag zur Vorlage der Neunmonatszahlen die Ziele für 2026. Zudem gab der MDax-Konzern (MDAX) einen Ausblick auf das kommende Jahr. Die Aktie legte am Vormittag um knapp 3 Prozent zu.

ROUNDUP: United Internet verdient mehr als erwartet - Jahresprognose bestätigt

MONTABAUR - United Internet hat in den ersten neun Monaten dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth, der erst im September den Abbau von 800 der 5.150 Stellen bei den Töchtern 1&1 und IONOS angekündigt hatte.

ROUNDUP: Freenet steigert Umsatz kräftig - Jahresziele bestätigt - Aktie gefragt

BÜDELSDORF - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war die Integration von Mobilezone Deutschland. Der Umsatz legte um gut ein Viertel auf 2,29 Milliarden Euro zu, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Büdelsdorf mitteilte. Die Prognosen für 2026 bestätigte der Konzern. Am Markt war die Reaktion am Donnerstag positiv.

ROUNDUP: Fresenius erlöst gut eine halbe Milliarde Euro bei FMC-Anteilsverkauf

BAD HOMBURG - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius (Fresenius SECo) hat gut eine halbe Milliarde Euro beim Verkauf von FMC(Fresenius Medical Care (FMC) St)-Aktien eingenommen. Es seien 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG zu einem Preis von 39 Euro veräußert worden, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag mit. Dabei habe Fresenius einen Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro erzielt. Die Finanzbeteiligung an Fresenius Medical Care reduziere sich mit der Transaktion von rund 25 Prozent auf rund 20 Prozent. Fresenius hatte den Schritt am Vorabend angekündigt und nun den Vollzug gemeldet. Die FMC-Aktien waren in einem beschleunigten Verkaufsverfahren Großinvestoren angeboten worden.

ROUNDUP: Immobilienkrise quält Deutsche Pfandbriefbank - Aktie sackt ab

GARCHING - Die Unruhe an den Immobilienmärkten und die gestiegenen Zinsen machen der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) stärker zu schaffen als gedacht. Das Neugeschäft dürfte in diesem Jahr nur etwa 7,5 Milliarden Euro erreichen und damit das untere Ende der bisherigen Zielspanne, teilte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Garching bei München mit. Auch beim Vorsteuergewinn rechnet Vorstandschef Kay Wolf nur noch mit einem Wert am unteren Ende der angepeilten Spanne von 30 bis 40 Millionen Euro.

ROUNDUP: Patrizia-Großaktionärin will Anteil ausbauen - Aktie schnellt hoch

AUGSBURG - Beim Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia (PATRIZIA SE) plant die Großaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Anteilserhöhung. Für diesen Schritt werden den Aktionären 8,20 Euro je Aktie geboten, teilte Patrizia am Donnerstag in Augsburg mit. FCP will ihre bisherige Beteiligung an Patrizia so von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen. Für dieses öffentliche Teilerwerbsangebot sei eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung unterzeichnet worden, hieß es weiter. Die Patrizia-Aktie sprang kräftig an.

ROUNDUP: Sixt hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal - Aktie zieht an

PULLACH - Der Autovermieter Sixt (Sixt SE St) rechnet nach einem guten Sommerquartal auch im Gesamtjahr mit mehr Umsatz als bisher. So dürfte 2026 ein Erlös von knapp 4,7 Milliarden herauskommen, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen bis zu 4,6 Milliarden Euro im Plan des Managements. Das hatten Analysten bisher auch als mittlere Schätzung auf dem Zettel. Bei der Marge des Vorsteuerergebnisses bleibt das Ziel im Bereich von 10 Prozent. Für das kommende Jahr rechnet Finanzchef Franz Weinberger weiter nicht mit Rückenwind vom wirtschaftlichen Umfeld, die Flotte soll daher weiter knapp gehalten werden. Der Aktienkurs zog an.

ROUNDUP: Dürr bestätigt Jahresziele - Autoindustrie plant mehr Großprojekte

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Anlagenbauer Dürr sieht sich nach Umsatz- und Auftragszuwächsen im dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Das Schlussquartal ist üblicherweise der umsatz- und ertragsstärkste Abschnitt des Jahres", sagte der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch laut Mitteilung vom Donnerstag. "Auch für den Auftragseingang sehen wir beträchtliches Potenzial. Die Automobilindustrie plant nach einer Phase der Zurückhaltung wieder mehr Großprojekte. Allerdings sind die Vergabetermine weniger genau vorherzusehen als in früheren Jahren."

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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