dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.01.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Ströer prüft Milliarden-Verkauf des Kerngeschäfts - Aktie steigt weiter

KÖLN - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) erwägt den milliardenschweren Verkauf seiner Außenwerbesparte. Der Kölner Konzern bestätigte am Freitag nach Börsenschluss entsprechende Berichte zu ersten Angeboten von Finanzinvestoren. Dem Kerngeschäft mit der Außenwerbung (Out-of-Home, OOH) sowie digitalen Medien werde durch die Angebote eine indikative Bewertung deutlich oberhalb der Marktkapitalisierung von Ströer beigemessen, hieß es vom Konzern. Die Aktie des MDAX-Konzerns stieg am Montag zum Handelsstart um rund zwei Prozent auf 56,20 Euro. Allerdings war sie schon am Freitag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über Verkaufsambitionen im Hauptgeschäft um rund ein Fünftel gestiegen.

ROUNDUP: Johnson & Johnson übernimmt Intra-Cellular für Milliardensumme

NEW BRUNSWICK/BEDMINSTER - Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) (J&J) stärkt sich mit dem Zukauf der Biopharma-Firma Intra-Cellular Therapies im Bereich der Behandlung von Krankheiten des zentralen Nervensystems. Je Aktie legt J&J dafür 132 US-Dollar auf den Tisch und bezahlt damit insgesamt 14,6 Milliarden Dollar (14,2 Mrd Euro), wie der Konzern am Montag in New Brunswick mitteilte. Vor allem haben es die Amerikaner auf das Medikament Caplyta abgesehen, mit dem Schizophrenie und bipolare Depressionen behandelt werden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über einen bevorstehenden Deal berichtet. Die Aktie von Intra-Cellular kletterte im vorbörslichen US-Handel um mehr als ein Drittel auf 128,75 Dollar. Johnson & Johnson traten auf der Stelle.

Bayer startet Phase-III-Studie zu Zelltherapie für Parkinson

BERLIN/CAMBRIDGE - Die Bayer-Tochter Bluerock Therapeutics will noch im ersten Halbjahr 2025 eine zulassungsrelevante Phase-III-Studie zur Behandlung der Parkinson-Krankheit mit der Zelltherapie Bemdaneprocel starten. Die klinische Studie mit gut 100 Patienten mit moderatem Parkinson soll die Veränderung der Zeitdauer untersuchen, die Patienten ohne störende Dyskinesien verbringen können, teilten Bayer und Bluerock am Montag mit. Damit sind Störungen der Motorik - etwa durch unwillkürliche Bewegungen - gemeint, wie sie typisch sind für Parkinson. Die Studie folgt nach entsprechenden Gesprächen mit der US-Arzneimittelbehörde FDA auf eine Phase-I-Studie, deren Ergebnisse vor wenigen Monaten vorgestellt wurden, wie es weiter hieß.

ROUNDUP: Audi fällt weiter gegen BMW und Mercedes zurück

MÜNCHEN/INGOLSTADT/STUTTGART - Im Dreikampf der großen deutschen Premiumhersteller ist die VW (Volkswagen (VW) vz)-Tochter Audi 2024 der große Verlierer. Zwar litten auch BMW und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) unter einer schwachen Nachfrage aus China und im Heimatmarkt Deutschland, doch bei Audi lief es auch in den anderen Gegenden schlecht, während die beiden Erzrivalen dort teilweise deutlich besser abschnitten. Unter dem Strich vergrößert sich damit der Rückstand der Ingolstädter auf die beiden größeren Konkurrenten aus München und Stuttgart.

Leichter Absatzrückgang bei BMW - Deutliches Plus bei Elektroautos

MÜNCHEN - BMW hat 2024 einen leichten Absatzrückgang hinnehmen müssen. Insgesamt sanken die Auslieferungen um 4 Prozent auf 2,45 Millionen Autos, wie der Hersteller mitteilte. Vor allem in China war die Nachfrage verhalten. Zudem hatte BMW im zweiten Halbjahr unter Auslieferungssperren wegen Problemen bei einem Bremssystem gelitten.

Porsche verkauft weniger Autos

STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche) hat im vergangenen Jahr weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Die weltweiten Auslieferungen sanken um drei Prozent auf rund 310 700 Fahrzeuge, wie das zum VW-Konzern (Volkswagen (VW) vz) gehörende Unternehmen in Stuttgart mitteilte.

Aufsichtsratschef der Commerzbank kritisiert Unicredit-Vorgehen

DÜSSELDORF - Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann hält nach dem überraschenden Einstieg der Unicredit bei der Frankfurter Bank vergangenen Sommer viel Vertrauensarbeit für notwendig. "Das ist kein guter Stil", sagte Weidmann dem "Handelsblatt" (Montag). Die Chancen für eine freundliche Übernahme seien deshalb gering. "Das ist wie bei jeder Beziehung: Wenn der Start misslungen ist, wird es schwierig", so der ehemalige Präsident der Bundesbank. "Es bräuchte einiges an Arbeit, um genügend Vertrauen herzustellen und ergebnisoffene Gespräche zu ermöglichen."

ROUNDUP: Wind könnte Feuer in Los Angeles neu anfachen - 24 Tote

LOS ANGELES - Wettlauf mit der Zeit in Los Angeles: Feuerwehrleute versuchen, die heftigen Brände einzudämmen, bevor zunehmende Winde sie wieder eskalieren lassen. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf 24, weitere Menschen werden noch vermisst. Mehr als 100.000 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen und durften weiterhin nicht zurück.

ROUNDUP: BVB bangt weiter um erkrankte Spieler - Malen vor Wechsel

DORTMUND - Die Personalsorgen bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) reißen auch vor dem Spiel gegen Aufsteiger Holstein Kiel nicht ab. "Vielleicht hört man es an meiner Stimme, es hat uns alle ein bisschen erwischt", sagte BVB-Trainer Nuri Sahin mit leicht lädierter Stimme vor der Auswärtspartie der Fußball-Bundesliga am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) im Norden.

Weitere Meldungen

-Ein Novartis-Patent für Herzmittel Entresto von US-Berufungsgericht bestätigt

-Lufthansa will Italien-Deal perfekt machen

-Londoner Flughafen Heathrow meldet Passagierrekord

-Havarierter Tanker soll Richtung Skagen geschleppt werden

-Apple verteidigt Diversitäts-Initiativen

-Autozulieferer Mahle 2024 mit deutlichem Umsatzrückgang

-ROUNDUP: Landwirtschaft nach Seuchenausbruch in Sorge

-Fast ein Viertel mehr Insolvenzen in Österreich

-SKW Piesteritz drosselt Düngemittelproduktion

-Flugsicherung: Lotsen verursachen weniger Flugverspätungen

-ROUNDUP: Deutschland-Tourismus steuert auf Rekordjahr zu

-Roche erhält FDA-Zulassung für neuen Test im Bereich B-Zell-Lymphomen

-Facebook-Konzern fährt Maßnahmen für Diversität und Inklusion zurück°

