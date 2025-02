dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.02.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Siemens mit Gewinnsprung - Aktie setzt Rekordlauf fort

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens hat zum Jahresauftakt deutlich mehr verdient. Dabei profitierten die Münchner vom Verkauf ihrer Tochter Innomotics. Operativ gingen die Ergebnisse jedoch wegen der anhaltenden Schwäche im Automatisierungsgeschäft zurück. Allerdings zeigten sich hier erste Lichtblicke. So schreitet der Lagerabbau im wichtigen chinesischen Markt voran, Siemens konnte im Quartal mehr Aufträge einwerben. Die Jahresprognose bestätigte das Management.

ROUNDUP 5/Trotz Rekordgewinn: Commerzbank streicht fast 4.000 Jobs

FRANKFURT - Kosten runter, Gewinne rauf: Mit dem Abbau Tausender teurer Jobs und steigenden Überschüssen will die von der italienischen UniCredit bedrängte Commerzbank ihre Eigenständigkeit retten. Es gehe darum, den Dax-Konzern (DAX) "als feste Größe unter den erfolgreichen europäischen Banken zu etablieren", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp bei der Vorstellung der Strategie bis 2028 in Frankfurt.

ROUNDUP: Nestle will in wichtige Marken investieren und beim Einkauf sparen

VEVEY - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle (Nestlé) will für mehr Wachstum in seine wichtigsten Marken investieren und dafür in nächster Zeit neben Effizienzsteigerungen vor allem beim Einkauf sparen. Der Großteil der Einsparungen sei damit rasch realisierbar, sagte Konzernchef Laurent Freixe am Donnerstag im Rahmen der Zahlenvorlage. Im vergangene Jahr gingen Umsatz und Gewinn zwar zurück, aber weniger stark als befürchtet. Das Management stellt nun für 2025 eine Verbesserung in Aussicht.

ROUNDUP: Unilever blickt vorsichtig auf 2025 - Aktienrückkauf angekündigt

LONDON - Der Konsumgüterkonzern Unilever schaut nach einem überraschend starken Schlussquartal 2024 verhalten optimistisch auf das neue Jahr. Anleger zeigten sich am Donnerstag allerdings von den Nachrichten und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs unbeeindruckt und ließen die Aktie fallen: Das Unilever-Papier rutschte im Handel am späten Vormittag um 6,7 Prozent ab und war eines der Schlusslichter im EuroStoxx 50.

ROUNDUP: British American Tobacco plant Miniwachstum 2025 - Aktie unter Druck

LONDON - Nach einer trägen Entwicklung im vergangenen Jahr bleiben die Aussichten für British American Tobacco (BAT) (BAT) verhalten: Der Zigarettenkonzern plant für das neue Jahr nur mit geringem Wachstum von Umsatz aus eigener Kraft und operativem Gewinn. An der Börse kamen die aktuellen Nachrichten schlecht an, der Aktienkurs brach ein.

ROUNDUP: EssilorLuxottica erhöht Umsatz kräftig - Smartbrille läuft - Kurssprung

CHARENTON-LE-PONT - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr den Umsatz kräftig gesteigert und unerwartet profitabel gewirtschaftet. Auch das Geschäft mit sogenannten Smartbrillen lief gut. Der Konzern profitierte von einer starken Entwicklung in Nordamerika und vom Kauf des Streetwear-Labels Supreme. Nach der Zahlenvorlage am Vorabend nach Börsenschluss in Europa legte der Kurs der Aktien am Donnerstag kräftig zu.

ROUNDUP: Thyssenkrupp entwickelt sich besser als gedacht - Kurssprung

ESSEN - Der Industriekonzern thyssenkrupp hat einen durchwachsenen Geschäftsjahresauftakt verzeichnet. So blieb die Nachfrage im Stahl- und Automotive-Geschäft sowie im Handel mau. Ein Lichtblick war das Marinegeschäft TKMS, das deutlich zulegte. Vor allem das Neugeschäft entwickelte sich stark. Dank der Milliardenaufträge dort konnte Thyssenkrupp seinen Auftragseingang insgesamt steigern. Das laufende Restrukturierungsprogramm wirkte sich positiv auf das operative Ergebnis aus. Unter dem Strich schrieben die Essener jedoch erneut rote Zahlen.

ROUNDUP: Douglas dämpft operative Gewinnerwartungen - Kursrutsch

DÜSSELDORF - Die Parfümeriekette Douglas blickt nach einem verhaltenen Auftakt des neuen Geschäftsjahres etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung. Das Unternehmen beobachtet eine seit Dezember anhaltende Zurückhaltung der Kunden, wie aus dem am Donnerstagmorgen in Düsseldorf vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) blieb die Gewinnentwicklung hinter den Markterwartungen zurück. Das schockte die Anleger, die Aktie rutschte zweistellig ab.

ROUNDUP: Adyen strotzt vor Zuversicht - Aktie legt zweistellig zu

AMSTERDAM - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen (Adyen BV Parts Sociales) rechnet nach einem Rekordergebnis im vergangenen Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstum. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass wir eine lange Wachstumsphase vor uns haben", teilte das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. An der Börse kamen die Zahlen und Ziele sehr gut an. Die im EuroStoxx 50 gelistete Aktie zog im frühen Handel um bis zu fast 15 Prozent auf circa 1.806 Euro und damit den höchsten Stand seit Sommer 2022 an.

ROUNDUP: Delivery Hero peilt im Tagesgeschäft Milliardengewinn an

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im laufenden Jahr beim operativen Gewinn bestenfalls die Milliardenmarke knacken. Wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Berlin mitteilte, soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 auf 975 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro klettern. Analysten hatten ein Ziel auf diesem Niveau erwartet. Im Vorjahr wuchs der operative Gewinn auf rund 750 Millionen Euro nach 254 Millionen 2023. Der Aktienkurs zog im frühen Handel aber um fast sechs Prozent auf 27,82 Euro an.

ROUNDUP: Hohe Kosten sorgen für schwächeren Jahresstart bei Schott Pharma

MAINZ - Für den Mainzer Pharmazulieferer SCHOTT Pharma hat das neue Geschäftsjahr 2024/25 mit Umsatz- und Ergebniseinbußen begonnen. Dabei verfehlte das Unternehmen die Erwartungen von Analysten. Hohe Anlaufkosten belasteten, aber auch ein schwächerer Produktmix im Vergleich zum Vorjahr und negative Wechselkurseffekte, wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Management bestätigte gleichwohl den Ausblick. Dabei setzt die Führungsspitze um Konzernchef Andreas Reise auf einen Aufschwung im zweiten Halbjahr. Die Aktie rutschte auf die Nachrichten ab.

Weitere Meldungen

