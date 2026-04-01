dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.04.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Goldman Sachs verdient mehr als gedacht - Anleihehandel enttäusch

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Jahr trotz eines enttäuschenden Anleihehandels mit einem überraschend starken Gewinnsprung begonnen. Starke Zuwächse im Aktienhandel und Investmentbanking machten einen Rückgang im Handel mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen mehr als wett. Mit 5,4 Milliarden Dollar (4,6 Mrd Euro) verdiente das Geldhaus im ersten Quartal 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. An der Börse wurde dies jedoch nicht goutiert.

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ROUNDUP: VW verkauft weniger Autos - In China aber wieder Nummer Eins

WOLFSBURG - Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern leidet weiter unter schwachen Verkaufszahlen vor allem in China und den USA. Weltweit drückte das die Zahl der Auslieferungen im Konzern in den Monaten Januar bis März auf nur noch 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken, vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe der Konzern dennoch weitgehend stabil gehalten, hieß es, allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt.

Heidelberger Druck verlängert Vertrag von Vorstandschef Otto vorzeitig

HEIDELBERG - Heidelberger-Druck-Chef (Heidelberger Druckmaschinen) Jürgen Otto soll den Konzern noch weitere Jahre führen. Der Aufsichtsrat habe Ottos Vertrag vorzeitig bis Ende Juli 2029 verlängert, teilte das Unternehmen am Montag mit. Begrenzt werde die Laufzeit vom Erreichen der Altersgrenze. Zudem verlängerte das Gremium den Vertrag von Vertriebs- und Technologievorstand David Schmedding bis Ende Juni 2031. Mit den Verlängerungen will der Konzern nach eigenen Angaben die Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung sicherstellen.

Kinder von MSC-Gründer Gianluigi Aponte übernehmen Eigentümerschaft

GENF - Bei der Genfer Reederei MSC haben die Besitzverhältnisse geändert: Firmengründer Gianluigi Aponte hat das Unternehmen mit rund 200.000 Mitarbeitenden an seine Kinder Diego und Alexa Aponte als neue Mehrheitseigner übertragen. Die Übergabe erfolgte bereits im vierten Quartal 2025, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Schritt solle die weitere Stabilität und das Wachstum der MSC-Gruppe unter der Führung der nächsten Generation sicherstellen.

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Vorstand: Streik wird Strategie der Lufthansa nicht ändern

FRANKFURT - Die Lufthansa will trotz des erneuten Pilotenstreiks an ihrer Strategie festhalten. Personalvorstand Michael Niggemann warnte am Montag die Spartengewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo, ihren Konfrontationskurs fortzusetzen. Mit Blick auf die entstehenden Kosten erklärte er: "Jeder Streik verkleinert die betroffene Fluggesellschaft."

Reederverband reagiert verhalten auf US-Seeblockade

HAMBURG - Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat verhalten auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump reagiert, eine Seeblockade in der Straße von Hormus einzurichten. "Leider besteht derzeit wenig Anlass zur Annahme, dass sich die Situation kurzfristig entspannt", sagte ein VDR-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

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