dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.05.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Musk: Deal zum Twitter-Kauf ausgesetzt - Aber Interesse weiter da

AUSTIN - Tech-Milliardär Elon Musk hat seinen Deal zum Kauf von Twitter für vorläufig ausgesetzt erklärt. Er wolle erst Berechnungen dazu abwarten, dass Accounts, hinter denen keine echten Nutzer stecken, tatsächlich weniger als fünf Prozent ausmachen, schrieb Musk am Freitag bei Twitter. Rund zwei Stunden später versicherte er dann, dass er aber weiterhin an der Übernahme interessiert sei.

ROUNDUP: Deutsche Telekom steigert Umsatz und Gewinn - Prognose erhöht

BONN - Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und will im laufenden Jahr noch etwas mehr schaffen als bislang kommuniziert. Auch um Sondereffekte bereinigt konnte Konzernchef Tim Höttges gute Kennziffern präsentieren. Dabei übertraf das Unternehmen nahezu alle Erwartungen von Analysten.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec trotzt Lieferkettenproblemen mit weiterem Wachstum

JENA - Für den Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec geht es weiter bergauf. Beim Spezialisten für OP-Mikroskope, Laser und Linsen für die Augenheilkunde zogen Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr 2021/22 (Ende September) an, der Auftragseingang kletterte dabei über die Milliardengrenze. "Die Lieferkettensituation im Gerätegeschäft hat sich in den letzten Monaten weiter zugespitzt - unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs und der Covid-19-Lockdowns in China", sagte Konzernchef Markus Weber laut Mitteilung vom Freitag in Jena. "Umso mehr freue ich mich über diese guten Halbjahresergebnisse." Die im MDAX notierte Aktie legte kurz nach dem Börsenstart deutlich zu.

ROUNDUP: Freenet bestätigt Jahresprognose nach deutlich mehr Gewinn in Quartal

BÜDELSDORF - Der Mobilfunk-Anbieter freenet hat nach einem durchwachsenen Quartal seine Jahresziele bestätigt. Zwar verpasste das Unternehmen beim Erlös die Erwartungen von Analysten deutlich, dafür schnitt der Konzern beim Betriebsergebnis besser ab. Auf der Plattform Tradegate lag die Aktie im vorbörslichen Handel am Freitagmorgen gut 3 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs.

ROUNDUP: Ceconomy kehrt auf Wachstumspfad zurück - Prognose bestätigt

DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy (Ceconomy St) hat im zweiten Quartal von der Erholung seines stationären Geschäfts profitiert und ist auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Operativ konnte das Unternehmen seine Verluste verringern. Konzernchef Karsten Wildberger bekräftigte bei der Zahlenvorlage am Freitag die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 der Dachgesellschaft der Ketten Media Markt und Saturn, wies aber auf hohe Unsicherheiten hin. Die Aktie legte am späten Vormittag um ein halbes Prozent zu.

Volkswagen-Konzernverkäufe brechen im April weiter ein

WOLFSBURG - Der Autokonzern Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat im vergangenen Monat bei den Auslieferungen einen weiteren schweren Einbruch erlebt. Weltweit lieferten die Wolfsburger nur 516 500 Fahrzeuge aus und damit 37,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dabei wog vor allem das Minus in China schwer, wo die Verkäufe um die Hälfte abrutschten. Zum einen belastet den Konzern derzeit weiter der Mangel an Elektronikchips, in China kommt die rigide Corona-Politik der Volksrepublik mit lokalen Lockdowns zusätzlich zum Tragen. Aber auch in anderen wichtigen Märkten sackten die Auslieferungen empfindlich ab, in Westeuropa um knapp 29 Prozent, in Nordamerika um rund ein Viertel. Nach den ersten vier Monaten hat der Volkswagen-Konzern mit 2,41 Millionen Autos, Lkw und Bussen 26 Prozent weniger Fahrzeuge an die Kunden übergeben als ein Jahr zuvor.

ROUNDUP: Vitesco erwartet schweres zweites Quartal - Aufträge geben Zuversicht

REGENSBURG - Der Autozulieferer Vitesco (Vitesco Technologies) bleibt trotz eines absehbar schwierigen zweiten Quartals optimistisch. Für gute Laune beim Management um Vorstandschef Andreas Wolf sorgt vor allem die Auftragslage. "Es läuft wie geschmiert, das kann ich nicht anders sagen", sagte Wolf am Freitag in einer Videokonferenz über den Rekord-Auftragseingang. Vor allem die Bestellungen rund um Elektroantriebe trösten den Manager darüber hinweg, dass es aktuell im Tagesgeschäft an einigem hapert. Im zweiten Quartal dürfte sich das Geschäft nämlich noch einmal deutlich eintrüben.

ROUNDUP: Deutsche Euroshop profitiert von weniger Corona-Beschränkungen

HAMBURG - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop hat im ersten Quartal von Lockerungen der Corona-Beschränkungen profitiert. Das Unternehmen sieht inzwischen wieder mehr Licht am Horizont. "Wir erwarten ein Übergangsjahr zu einer neuen Normalität", sagte Konzernchef Olaf Borkers bei der Zahlenvorlage. Menschen kehrten inzwischen zurück in die Innenstädte, Einkaufszentren und Geschäfte. Der Vorstand bestätigte seine Prognose, die Aktie legte am Freitagmorgen zu.

Bilfinger startet Aktienrückkauf über 100 Millionen Euro - Aktie legt kräftig zu

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) startet mit seinem angekündigten Aktienrückkaufprogramm. Von Anfang Juli an will das Unternehmen über die Börse bis zu 4,1 Millionen Papiere erwerben und dafür höchstens 100 Millionen Euro ausgeben, wie Bilfinger am Freitag in Mannheim mitteilte. Das Programm laufe bis längstens Mitte März 2023. Bilfinger hatte den Schritt im August angekündigt und sich vor zwei Tagen von der Hauptversammlung die Ermächtigung dafür geben lassen. Das Geld stammt aus einem Beteiligungsverkauf. Bilfinger-Aktien legten zuletzt um mehr als vier Prozent zu.

