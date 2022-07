dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.07.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Gerresheimer bestätigt Jahresziele - Gasversorgung im Fokus

DÜSSELDORF - Gerresheimer hat weiter von einer guten Nachfrage nach Spezialglas für Medikamentenampullen, Kunststoff- und Kosmetikverpackungen sowie Inhalatoren profitiert. Wegen höherer Investitionen und stark gestiegener Energiepreise hinkte das Wachstum des operativen Gewinns zwar dem Umsatzanstieg hinterher, dennoch übertraf das MDax-Unternehmen (MDAX) die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Den Jahresausblick bestätigte Konzernchef Dietmar Siemssen laut der am Mittwoch verbreiteten Konzernmitteilung. Zudem gibt er sich mit Blick auf die Gasversorgung zuversichtlich.

ROUNDUP 2: Twitter verklagt Elon Musk in Übernahmestreit

SAN FRANCISCO - Twitter fordert von Tech-Milliardär Elon Musk vor Gericht, die vereinbarte Übernahme des Online-Dienstes umzusetzen. Dafür reichte das Unternehmen wie angekündigt eine Klage im Bundesstaat Delaware ein, wie Verwaltungsratschef Bret Taylor mitteilte. Das zuständige Gericht kann den Vollzug einer Übernahme anordnen. Das verlangt Twitter auch ausdrücklich in der gut 60-seitigen Klageschrift, die in der Nacht zum Mittwoch von US-Medien veröffentlicht wurde.

ROUNDUP: Schwindende Anlegerlust bremst Flatexdegiro - Aktie fällt

FRANKFURT - Ein schwindendes Interesse der Anleger hat dem Online-Broker flatexDEGIRO wie erwartet einen Geschäftsrückgang eingebrockt. Mit der Zahl der Transaktionen brach im ersten Halbjahr auch der operative Gewinn ein, und im zweiten Quartal halbierte sich der Zulauf neuer Kunden. Nachdem Vorstandschef Frank Niehage die Jahresziele schon im Juni gekappt hatte, sieht er sein Unternehmen im Branchenvergleich in einer guten Position. "Auch weiterhin wachsen wir in der Neukundengewinnung schneller als jeder Wettbewerber", sagte er bei der Vorlage der vorläufigen Halbjahreszahlen am Dienstagabend in Frankfurt.

ROUNDUP: Schwung bei Auto1 lässt nach - Aktie unter Druck

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat im zweiten Quartal mehr Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Allerdings ließ die Dynamik im Vergleich zum Vorquartal etwas nach. Das im SDAX notierte Unternehmen mit Marken wie Autohero und wirkaufendeinauto.de veräußerte in dem Zeitraum 166 100 Fahrzeuge und damit 16,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Berlin mitteilte. In den ersten drei Monaten war der Absatz noch um fast ein Drittel nach oben geschnellt. Jedoch steigt der Bruttogewinn für jedes an Privatkunden verkaufte Auto weiter. Am Vormittag fiel die Aktie von Auto1 deutlich.

Südzucker erwartet dank Tochter Cropenergies deutliche Ergebnissteigerung

MANNHEIM - Anhaltend gute Geschäfte der Biosprit-Tochter CropEnergies lassen den Mutterkonzern Südzucker mit Zuversicht auf das zweite Quartal blicken. Das Konzern-Betriebsergebnis (Ebitda) sowie das operative Ergebnis zwischen Juni und Ende August dürfte deutlich ansteigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit. Die Verbesserungen seien maßgeblich auf Cropenergies zurückzuführen, hieß es. Konkrete Zahlen nannte der Konzern nicht.

Delta Air Lines verdient wieder Geld - Erwartungen dennoch verfehlt

ATLANTA - Nach einem tiefroten Jahresstart ist die US-Fluggesellschaft Delta (Delta Air Lines) im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dank einer Erholung der Nachfrage und höherer Ticketpreise stand unter dem Strich ein Gewinn von 735 Millionen US-Dollar (732 Mio Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Atlanta mitteilte. Das war rund halb so viel wie vor der Pandemie im zweiten Quartal 2019. Sondereffekte herausgerechnet, verdiente Delta zudem weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das laufende Jahr peilt Konzernchef Ed Bastian zwar weiterhin eine "bedeutsame Profitabilität" an. Die Delta-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel aber rund drei Prozent an Wert.

Wirtschaftsministerium: Keine Liebesheirat mit Uniper

BERLIN - Die Bundesregierung strebt weiter eine zügige Lösung über ein Rettungspaket für den angeschlagenen Energiekonzern Uniper an. Ein Sprecher von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) konnte am Mittwoch in Berlin aber keinen genauen Zeitrahmen nennen. Angesprochen darauf, dass Uniper auch an Gas- sowie Kohlekraftwerken in Russland beteiligt ist, sagte er: "Das ist keine Liebesheirat." Es gehe darum, eine unmittelbare Liquiditätskrise bei Uniper zu verhindern, die zu einer Insolvenz führen könnte.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Bosch investiert weitere Milliarden in sein Halbleiter-Geschäft

-Wissing versucht mit Maßnahmenpaket Lücke zu Klimazielen zu schließen

-ROUNDUP: Seehäfen droht 48 Stunden Stillstand - zuvor neuer Einigungsversuch

-Netzagentur: Gasspeicher sind etwas weniger voll als gedacht

-Schlappe für Bayer im Glyphosat-Rechtsstreit - Wohl aber kaum Folgen

-Neue Verhandlungsrunde zum SAS-Pilotenstreik

-ROUNDUP: Sparda-Banken wollen Negativzinsen für Kunden abschaffen

-Frankfurter Flughafen legt im Juni trotz Engpässen zu

-ROUNDUP: Sorgen wegen Corona-Personalausfällen an vielen Kliniken

- Pharmaindustrie : Solidarabgabe für Krankenkassen verfassungswidrig

-Tüv: Mehr als jedes vierte Notstromgerät mit 'wesentlichen Mängeln'

-FDP-Politiker Vogel stellt Homöopathie als Kassenleistung in Frage

-Erneut mehr Passagiere am Flughafen Zürich - Vor-Corona-Lücke bleibt aber

-Für Klimaziele: Umwelthilfe will temporäres Tempolimit

-Flughafen Hannover erwartet Ansturm zu Beginn der Schulferien

-Mobilfunknetze im Ahrtal jetzt besser gewappnet

-Stationärer Modehandel: Noch keine Rückkehr zum Vorkrisenniveau

-UBS ernennt Khan zu alleinigem Chef Vermögensverwaltung - Naratil tritt ab

-DAZN und Sky wollen mit Kombi-Angebot neue Kunden gewinnen

-Friedrich Merz ganz oben: Windkraft nicht schön, aber nötig

-Lufthansa streicht weitere 2000 Flüge bis Ende August

-Umfrage: Fast jeder in Deutschland nutzt ein Audioangebot

-Für schnelleren Glasfaser-Ausbau: Regierung beschließt neue Strategie

-Umfrage zum 9-Euro-Ticket: Mehrheit will dauerhaft günstiges Angebot

-Konsumenten akzeptieren höhere Preise für nachhaltige Elektrogeräte

-ROUNDUP 2: RTL stellt DSDS 2023 ein - Bohlen bei der letzten Staffel dabei

-Suzuki zieht sich aus Motorrad-WM und Langstrecken-WM zurück°

