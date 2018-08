dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Monsanto soll wegen Glyphosat Schadenersatz leisten - Bayer-Aktie fällt

SAN FRANCISCO - Die Bayer-Tochter Monsanto ist im ersten Prozess wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat zu einem hohen Schadenersatz verurteilt worden. Monsanto will Berufung einlegen. Der Bayer-Aktienkurs brach angesichts der Untersicherheit über die finanziellen Folgen am Montag dennoch um 11 Prozent ein. Zehn Milliarden Euro Börsenwert waren dahin.

ROUNDUP 2: United Internet will Preiskampf im Mobilfunk trotzen

MONTABAUR/MAINTAL - Der Telekommunikationsanbieter und Internetdienstleister United Internet bleibt trotz des harten Wettbewerbs bei billigen Mobilfunk-Tarifen bei seinen Gewinnzielen. Abstriche hinnehmen will Konzernchef Ralph Dommermuth nur bei der Zahl der Kundenverträge, die dieses Jahr bei der Tochter 1&1 Drillisch (1&1, Smartmobil, Yourfone) hinzukommen, wie das TecDax-Schwergewicht (TecDAX) am Montag in Montabaur mitteilte.

ROUNDUP: Langjähriger Audi-Chef Stadler bleibt in Haft

MÜNCHEN/INGOLSTADT - Seit acht Wochen schon sitzt der langjährige Audi-Chef Rupert Stadler in Untersuchungshaft - und dort muss er auch bleiben. Das Landgericht München wies seine Haftbeschwerde ab, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Stadler sei dringend verdächtig, den Verkauf von Dieselautos mit falschen Abgaswerten zugelassen zu haben. Dabei habe er von den Manipulationen gewusst oder sie zumindest bewusst ignoriert. Außerdem bestehe immer noch Verdunkelungsgefahr.

Innogy findet Partner für britisches Milliardenprojekt Triton Knoll

ESSEN - Der Energiekonzern Innogy (innogy SE) verkauft insgesamt 41 Prozent an seinem britischen Offshore-Windparkprojekt Triton Knoll an japanische Investoren. Die übrigen 59 Prozent blieben bei Innogy, teilte das Unternehmen am Montag in Essen mit. Damit stellt Innogy die Finanzierung des Milliardenprojekts auf eine breitere Basis. Triton Knoll ist ein Windprojekt auf See mit einer geplanten Kapazität von 860 Megawatt. Das geplante Investitionsvolumen für den Park beträgt den Angaben zufolge etwa zwei Milliarden britische Pfund (etwa 2,24 Mrd Euro).

Conti baut Reifenhandelsgeschäft mit Übernahme in Australien aus

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat in Australien einen der größten Autoteile- und Reifenhändler übernommen. Für umgerechnet rund 227 Millionen Euro kaufen die Hannoveraner den Anbieter Kmart Tyre and Auto Service (KTAS), wie der Dax-Konzern am Montag in Hannover mitteilte. "Australien ist ein vielversprechender Absatzmarkt für Continental. Mit dem Erwerb von KTAS bauen wir unsere Präsenz auf dem australischen Reifenmarkt deutlich aus", sagte Conti-Reifenvorstand Nikolai Setzer. KTAS ist den Angaben zufolge derzeit mit 258 Niederlassungen vor allem an der Ost- und Südostküste Australiens vertreten. Der Hauptsitz hat das mehr als 1200 Mitarbeiter zählende Unternehmens in Sydney.

ROUNDUP: Sanierung und geringe Schäden halten Talanx auf Kurs

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx sieht sich dank geringer Schäden im zweiten Quartal auf Kurs zu seinem geplanten Jahresgewinn. Der neue Vorstandschef Torsten Leue zeigte sich am Montag zuversichtlich, dass der Überschuss nach dem Katastrophenjahr 2017 nun wie geplant auf rund 850 Millionen Euro klettert. Die Sanierung des deutschen Privatkundengeschäfts bei der Konzernmarke HDI komme voran. Und die Verluste der desolaten Industrie-Feuerversicherung sollen bald ein Ende haben. Die Türkei-Krise bereitet der Talanx-Führung indes nur wenig Sorgen.

ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank bleibt vorsichtig - Aktie unter Druck

MÜNCHEN - Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) (pbb) tritt nach einem starken ersten Halbjahr auf die Euphoriebremse. "Mit Blick auf die erwartete Entwicklung der gewerblichen Immobilienfinanzierungsmärkte bleiben wir vorsichtig", sagte Konzernchef Andreas Arndt bei der Vorlage der detaillierten Zahlen für das erste Halbjahr am Montag. Er rechnet mit einem steigenden Wettbewerbsdruck, der auf die Profitabilität im Neugeschäft drückt. Die Bank bleibe bei den Erwartungen für das Zinsergebnis, den Verwaltungsaufwand und den Risikokosten bei ihren bisherigen, konservativen Annahmen.

ROUNDUP: Portalbetreiber Scout24 wird profitabler - Aktie legt leicht zu

MÜNCHEN - Wohnungs- und Autosuchende haben dem Marktplatzbetreiber Scout24 im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Umsatz und Ergebnisse legten im Jahresvergleich deutlich zu. "Alle drei Geschäftsbereiche haben im ersten Halbjahr 2018 eine anhaltende Dynamik gezeigt und damit eine gute Grundlage für weiteres Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2018 geschaffen", sagte Unternehmenschef Greg Ellis bei Vorlage der Quartalsbilanz am Montag in München. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

^

Weitere Meldungen

-Hellofresh profitiert von Kundenzuwachs und traut sich noch mehr zu

-Ikea will in Würzburg gebrauchte Möbel zurückkaufen

- Digitalisierung des Finanzkonzerns W&W geht voran

-Noch zu viel Schnee: Keine neue Suche nach vermisstem Tengelmann-Chef

-ROUNDUP/Strittige Ausgaben von Toll Collect: Grüne fordern Sondersitzung

-North-Face-Mutter VF will Jeans-Geschäft mit Wrangler und Lee abspalten

-Cancom setzt auf Cloud-Wachstum

-Vorstandschef Tessmann verlässt Oldenburgische Landesbank

-Roche erhält von US-Gesundheitsbehörde Status 'Therapiedurchbruch' bei Allergien

-Verdi verhandelt mit Ryanair über deutsche Flugbegleiter

-Salzgitter verdient dank florierendem Flachstahlgeschäft mehr

-Bahn testet neue Uniformen

-BASF: Bau von neuer Acetylen-Anlage liegt im Zeitplan

-Deutsche Pfandbriefbank bleibt nach gutem Halbjahr vorsichtig

-Deutschland: Mehr Geld zur Eingliederung behinderter Menschen

-BMW kann Absatzdämpfer bei Mercedes-Benz nicht nutzen

-Geringe Katastrophenschäden halten Versicherer Talanx auf Kurs

-Übermacht von Google und Co: Nahles fordert 'Daten-für-Alle'-Gesetz

-ROUNDUP: Flachstahlgeschäft treibt Salzgitter an

-Forscher finden große Mengen Mikroplastik um die Osterinsel°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba