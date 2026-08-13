dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.08.2026 - 15.15 Uhr

13.08.26 15:19 Uhr

ROUNDUP 2: RWE stellt weitere Wachstumschancen in Aussicht - Aktie im Plus

ESSEN - Durch den Einstieg beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion investiert RWE in diesem Jahr mehr Geld. Für dieses Jahr stehem statt der bisher angepeilten 6 bis 8 Milliarden Euro nun unter Berücksichtigung der Amprion-Transaktion Nettoinvestitionen von 9 bis 11 Milliarden Euro im Plan, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Essen mitteilte. RWE hatte im Juni angekündigt, sich die Mehrheit am Dortmunder Unternehmen zu sichern. Bis 2031 wollen die Essener insgesamt statt 35 nun 42 Milliarden Euro netto investieren. Zudem gab es zur Vorlage des Halbjahresberichts auch Details dazu, in welchen Bereichen sich Pläne für mögliche Geschäftsabschlüsse konkretisieren. Anleger griffen nach den Nachrichten an der Börse zu.

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ROUNDUP: Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab

SAN JOSE - Der Netzwerkausrüster Cisco rechnet im laufenden Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstumstempo. Dies wird unter anderem von einer sehr hohen Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren großer Cloud-Anbieter und deren KI-Angeboten getrieben. An der Börse wurde aber gerade der Ausblick auf das Geschäft mit Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) mit Enttäuschung aufgenommen.

ROUNDUP/Rüstungsboom: Vincorion optimistischer für Jahresumsatz - Aktie steigt

WEDEL - Der Rüstungszulieferer Vincorion hat angesichts des Rüstungsbooms deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Die Nachfrage sei unverändert hoch, so Unternehmenschef Kajetan von Mentzingen am Donnerstag laut Mitteilung. Die Jahresziele bestätigte er. Beim Umsatz peilt Vincorion nun jedoch das obere Ende der ausgegebenen Spanne von 280 bis 320 Millionen Euro an. Die operative Marge (Ebit-Marge) wird weiter bei 18 bis 19 Prozent erwartet. Bei den Anlegern kam das überaus gut an.

ROUNDUP: Staatliche IT-Aufrüstung treibt Geschäft von Secunet an - Aktie legt zu

ESSEN - Die staatliche Aufrüstung rund um IT-Sicherheit treibt das Geschäft von secunet Security Networks kräftig an. Vorstandschef Marc-Julian Siewert schaut nach starken ersten sechs Monaten nun optimistischer auf sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Das Geschäft mit staatlichen Stellen habe besonders deutlich zugelegt, teilte das Unternehmen in Essen mit. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

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ROUNDUP: Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen

BÜDELSDORF - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland. Die Prognosen für 2026 und 2028 bestätigte der Konzern. An der Börse bewegte sich die Aktie kaum.

ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank kommt bei Sanierung voran - Aktie gewinnt

GARCHING - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) sieht ein Jahr nach ihrem Ausstieg aus dem US-Geschäft Licht am Ende des Tunnels. Der Abbau der Gewerbeimmobilien-Kredite aus den Vereinigten Staaten komme schneller voran als gedacht, erklärte Vorstandschef Kay Wolf am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalsbilanz in Garching bei München. Doch die schwankenden Zinsen hielten manche Investoren von neuen Deals in Europa ab. Trotzdem sieht Wolf die Pfandbriefbank auf dem Weg zu ihren Zielen für 2026 und darüber hinaus. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Grenke macht weniger Neugeschäft - Aktie fällt

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist grenke hat im zweiten Quartal weniger Neugeschäft gemacht. Das Leasingneugeschäft ging im Jahresvergleich um ein Prozent auf 858,5 Millionen Euro zurück, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Auch die Profitabilität in diesem Geschäft sank, die entsprechende Deckungsbeitragsmarge (DB2) fiel um 1,5 Prozentpunkte auf 15,6 Prozent. Der Aktienkurs gab nach.

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ROUNDUP: Windparkbetreiber PNE mit Zuwächsen - Prognose bestätigt

CUXHAVEN - Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr kräftig verbessert. So verkaufte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 Megawatt und nahm zugleich einen weiteren Windpark für das eigene Erzeugungsportfolio in Betrieb. Die Prognose bestätigte das Unternehmen, auch wenn Konzernchef Heiko Wuttke am Donnerstag ein "schwieriges Fahrwasser" konstatierte, in dem PNE unterwegs sei. Um die Erwartungen zu erfüllen, muss das Unternehmen im zweiten Halbjahr noch deutlich zulegen.

ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt stärker zu als gedacht - Aktie obenauf

PULLACH - Der Autovermieter Sixt (Sixt SE St) hat im zweiten Quartal einen stärkeren Sprung hingelegt als erwartet. Der Umsatz kletterte um knapp 10 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro nach oben, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Pullach mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet. Beim Vorsteuergewinn legte Sixt noch stärker zu als beim Erlös und überraschte auch damit. Die Nachfrage sei stärker gewachsen als das Flottenangebot, hieß es vom Unternehmen. Die Aktie stieg am Donnerstag deutlich.

ROUNDUP: Hellofresh verdient weniger und wird zurückhaltender - Aktienkurs fällt

BERLIN - Der Kochboxenversender HelloFresh hat im zweiten Quartal weiter das schwächelnde Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten zu spüren bekommen. In den Ergebnissen spiegele sich ein gezielter Umbau des Unternehmens wider, hieß es von Hellofresh laut Mitteilung. Umsatzqualität und Margen würden dem kurzfristigen Wachstum vorgezogen. An der Börse fiel die Aktie.

ROUNDUP: Thyssenkrupp verbessert Ergebnisse - Treibt Umbau voran

ESSEN - Der Industriekonzern thyssenkrupp hat seine Ergebnisse im dritten Quartal trotz eines verhaltenen Marktumfeldes verbessert. Dabei profitierte das Unternehmen insbesondere von seinem laufenden Effizienzprogramm, welches die Ergebnisse in der Stahlsparte sowie bei seinem vor der Abspaltung stehenden Materialhandelsgeschäft TK Accelis steigen ließ. Der Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) lieferte zudem höhere Gewinnbeiträge. Schwächer entwickelte sich hingegen der Automotive-Bereich. Für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich Thyssenkrupp mit Blick auf die Ergebnisentwicklung etwas optimistischer. Die Aktie stieg am Donnerstagvormittag um knapp 1 Prozent.

ROUNDUP: Energiekontor im ersten Halbjahr mit Verlust - Prognose aber bestätigt

BREMEN - Energiekontor ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Nach Steuern stand ein Verlust von 5,3 Millionen Euro, wie der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch gut 24 Millionen Euro Gewinn gemacht. Zugleich verkündeten die Bremer, dass das Ergebnis des ersten sechs Monate aufgrund des projektorientierten Geschäftsmodells noch nicht repräsentativ für das erwartete Gesamtjahresergebnis sei. Die im SDAX notierte Aktie rutschte daraufhin ab.

ROUNDUP/Trotz Nahost-Krise: Reederei Moller-Maersk setzt Jahresziele noch höher

KOPENHAGEN - Die Reederei Moller-Maersk (AP Moeller - Maersk A-S (B)) steckt sich nochmals höhere Ziele für das Gesamtjahr. Nachdem die Prognose bereits im Mai und Juni angehoben wurde, legte das Unternehmen die Latte bei Vorlage des Halbjahresberichts am Donnerstag noch höher. Insbesondere anhaltend starke Exporte aus China schieben die Geschäfte an. In der Region sind die Containerkapazitäten zudem knapp. An der Börse kamen die Neuigkeiten der weltweit zweitgrößte Containerschiff-Reederei sehr gut an.

ROUNDUP: Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost wächst deutlich - Aktie legt zu

NEU-ISENBURG - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer JOST Werke hat im zweiten Quartal Marktanteile gewonnen und besser abgeschnitten als erwartet. Sowohl die Geschäfte mit der Lkw-Zulieferung und der Landwirtschaft liefen besser. Im Bereich Hydraulik kurbelte die Nachfrage aus dem Bergbau und der Bauwirtschaft die Umsätze an. Zudem verdiente Jost mehr, auch weil sich Einspareffekte aus der Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva vergrößerten und die Erlöse in margenstärkeren Regionen schneller wuchsen als auf dem Heimatmarkt. Die Aktie legte zu.

ROUNDUP: Adyen erhöht Umsatzprognose - Aktie legt zweistellig zu

AMSTERDAM - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen (Adyen BV Parts Sociales) hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr und wegen Zukäufen die Umsatzprognose leicht erhöht. An der Börse legte die im EuroStoxx 50 notierte Aktie um bis zu zwölf Prozent auf 1.018 Euro zu. Damit reduzierte das Papier ihren Jahresverlust auf 27 Prozent.

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