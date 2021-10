dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.10.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Starke Cloud-Nachfrage: SAP schlägt sich gut - Prognose angehoben

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) hat im abgelaufenen Quartal dank starker Nachfrage nach Cloudsoftware weiter Boden gut gemacht. Auch das Lizenzgeschäft entwickelte sich nicht so schlecht wie von Experten befürchtet. So konnte SAP-Chef Christian Klein die Jahresprognosen des Dax (DAX 40)-Schwergewichts mit den in der Nacht überraschend vorgelegten vorläufigen Zahlen erneut leicht anheben. Die Aktie der Walldorfer zog am Mittwoch deutlich an und könnte damit eine Erholung vom schwächeren Trends der vergangenen Wochen einläuten.

ROUNDUP: JPMorgan überrascht mit Gewinnsprung - Risikovorsorge aufgelöst

NEW YORK - Die Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise hat der US-Bank JPMorgan Chase (JPMorgan ChaseCo) im Sommer überraschend viel Gewinn beschert. Das Institut löste im dritten Quartal milliardenschwere Rückstellungen für gefährdete Kredite auf. Dadurch sprang der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 11,7 Milliarden US-Dollar (10,1 Mrd Euro) in die Höhe, wie JPMorgan am Mittwoch in New York mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem leichten Gewinnanstieg gerechnet.

ROUNDUP: Wirbel um VW-Zentrale - IG Metall: Großer Jobabbau 'nicht diskutabel'

WOLFSBURG - Droht Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) ein neuer Konflikt um die Zukunft der Jobs beim Wandel zur E-Mobilität? Die Debatte über die Auslastung des Stammwerks Wolfsburg gewinnt jedenfalls an Schärfe - wenige Wochen vor Beschlüssen zu den Investitionen für die kommenden Jahre.

Biosprit-Hersteller Cropenergies verdient wegen höherer Kosten weniger

MANNHEIM - Beim Biosprit-Hersteller CropEnergies haben im zweiten Geschäftsquartal 2021 höhere Rohstoffkosten und gestiegene Energiepreise auf die Ergebnisse gedrückt. Der Gewinn habe sich im Berichtszeitraum Juni bis Ende August mit 14,7 Millionen Euro mehr als halbiert, teilte die Südzucker-Tochter am Mittwoch in Mannheim mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen rund 31,5 Millionen Euro ausgewiesen. Cropenergies hatte bereits Mitte September erste Eckdaten für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Jahresziele erhöht.

ROUNDUP: LVMH erholt sich weiter von der Krise - Aktie legt zu

PARIS - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) hat sich im Sommer weiter von den Einschlägen der Corona-Krise erholt. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse lag der Umsatz im dritten Quartal mit 15,5 Milliarden Euro rund elf Prozent höher als vor der Pandemie zwei Jahre zuvor, wie das Unternehmen mit Marken wie Moët Hennessy und Louis Vuitton am Dienstagabend in Paris mitteilte. Im Vergleich zum pandemiegeprägten Sommer 2020 belief sich der Zuwachs auf 20 Prozent. Vor allem Mode und Lederwaren waren stark gefragt.

Weitere Meldungen

-Europäische Unternehmen leiden zunehmend unter Energiemangel in China

-Frankfurter Flughafen legt bei Passagieren zu - Ferienende bremst Zuwachs

-Boeing liefert im dritten Quartal 85 Verkehrsflugzeuge aus

-Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway erlöst mehr - US-Geschäft legt nur leicht zu

-Hypoport: Wachstum bei Europace schwächt sich deutlich ab

-Novartis kommt mit Zulassungsantrag für Augenmittel Beovu bei DME weiter

-ABB erhält Auftrag in Italien zur Einrichtung einer Batteriefabrik für E-Autos

-Fahrermangel: Britische Häfen beklagen Container-Rückstau

-ABB baut Ladenetz für Lilium-Elektrojets

-Scheuer: Autoindustrie muss Lieferketten für E-Mobilität sichern

-USA, Deutschland und weitere Staaten wollen mehr Cybersicherheit

-ROUNDUP: Mediziner scheitern mit Klage gegen Bewertungsportal

-Betriebsrat: Opel droht Entwicklern mit Jobverlagerung nach Marokko

-ROUNDUP: Gasversorger treten bei Kundenwerbung auf die Bremse

-MAN und HHLA: Autonome Trucks werden Güterverkehr verändern

-Apple legt bei Warnungen vor anderen App Stores auf iPhone nach

-Auto-Branche verlangt mehr Tempo bei Ausbau von Ladenetz und 5G

-ROUNDUP: Allianz fürchtet Hacker-Attacken auf Lieferketten

-Studie: Frankfurter Wohnimmobilien mit weltweit höchstem Blasenrisiko

-'Squid Game' ist nun die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten

-'Möglichkeiten ausschöpfen': UEFA vergibt Vermarktungsrechte neu

-EU-Kommission empfiehlt schnelles Handeln gegen hohe Energiepreise

-Medien: Ryanair schließt Kunden wegen Streits um Pandemie-Flüge aus

-Angebote zur 'Spiel'21': kollektiv, kindgerecht, klassisch

-Bericht: Haaland-Verpflichtung höchste Priorität für Man City°

