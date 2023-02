dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.02.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Gewinnrückgang bei Thyssenkrupp - Aktie MDax-Schlusslicht

ESSEN - Sinkende Stahlpreise im Handelsgeschäft haben dem Industriekonzern thyssenkrupp im ersten Quartal einen Ergebnisrückgang eingebrockt. Verbesserungen in den anderen Bereichen wie dem klassischen Stahlgeschäft, der Automobilzulieferung oder Marine Systems konnten die Rückgänge nicht ausgleichen. Für das zweite Quartal bleibt Thyssenkrupp vorsichtig, auch, weil in der Stahlsparte Kundenverträge neu verhandelt wurden. Die Jahresprognose bekräftigte Thyssenkrupp und geht für 2022/23 (per Ende September) von einem deutlich niedrigeren Ergebnis aus.

ROUNDUP: Delivery Hero beschafft sich mit Wandelanleihen eine Milliarde Euro

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat sich mit der Ausgabe von neuen Wandelanleihen an institutionelle Investoren frisches Kapital besorgt. Der angestrebte Bruttoerlös von einer Milliarde Euro sei erzielt worden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am späten Montagabend in Berlin mit. Die Papiere laufen bis Februar 2030. Wegen der erwartbaren Verwässerung der Zahl aller Aktien rutschten die Delivery-Hero-Anteilsscheine am Dienstagmorgen zuletzt um gut 4 Prozent auf 42,36 Euro.

ROUNDUP 2: Bilfinger setzt deutlich mehr um - kräftiger Gewinnrückgang

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) hat im vergangenen Jahr von einer hohen Nachfrage profitiert. Während das Unternehmen den Umsatz 2022 deutlich erhöhen konnte, gingen die Ergebnisse jedoch etwa wegen Einmalkosten für das Sparprogramm kräftig zurück. Mit einer verschlankten Verwaltung sowie standardisierten Arbeitsabläufen will Bilfinger in den kommenden Jahren effizienter werden.

ROUNDUP: MTU erwartet operativen Rekordgewinn schon 2023 - Aktie sackt ab

MÜNCHEN - Die Erholung der Luftfahrt von der Corona-Krise beflügelt den Münchner Triebwerkshersteller MTU (MTU Aero Engines). Nachdem das Tagesgeschäft 2022 überraschend viel Gewinn abgeworfen hat, will der Vorstand das Rekordergebnis aus dem Jahr 2019 schon 2023 übertreffen - und damit ein Jahr früher als geplant. Erwartet werde ein bereinigter operativer Gewinn von 750 bis 775 Millionen Euro, erklärte Finanzchef Peter Kameritsch bei Vorlage der Jahreszahlen am Dienstag in München. Den Aktionären winkt schon für 2022 die höchste Dividende der Konzerngeschichte. Für die MTU-Aktie ging es nach den Neuigkeiten dennoch abwärts.

ROUNDUP: Nemetschek erreicht Jahresziele - Viertes Quartal gedämpft

MÜNCHEN - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) hat trotz einer im Schlussquartal gedämpften Umsatzentwicklung seine Jahresziele erreicht. Vorstandschef Yves Padrines war über das Jahr beim Ausblick trotz guter Geschäfte vorsichtig geblieben, einerseits wegen einer gewissen Eintrübung der Konjunktur, aber auch wegen der Umstellung der wichtigen US-Marke Bluebeam auf das Abonnementmodell. Das lastet zunächst auf den Erlösen, weil die einst großen Einmalbeträge aus Lizenzverkäufen zunehmend in den Hintergrund treten.

ROUNDUP: Air India will 250 Airbus-Jets kaufen - Auftrag für Boeing erwartet

NEU DELHI/TOULOUSE - Die Fluggesellschaft Air India will 250 Jets des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus (Airbus SE (ex EADS)) kaufen. Die Airline habe eine Absichtserklärung über 210 Maschinen aus der Mittelstreckenjet-Familie A320neo sowie 40 Großraumjets vom Typ A350 abgeschlossen, sagte der Chef der Air-India-Mutter Tata Group, Natarajan Chandrasekaran, am Dienstag in einem Online-Briefing mit dem indischen Premierminister Narendra Modi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Wenn Air India wie erwartet auch eine dreistellige Zahl Jets beim US-Konzern Boeing bestellt, könnte zusammengenommen der größte Flugzeug-Deal der Geschichte mit über 500 Jets entstehen.

Coca-Cola übertrifft mit Umsatzplus Erwartungen - 2023 schwächeres Wachstum

ATLANTA - Der US-Getränkeriese Coca-Cola hat dank Preiserhöhungen zum Jahresendspurt deutlich mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte stieg der Umsatz im vierten Quartal um 15 Prozent auf 10,1 Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro), wie der Pepsico-Rivale (PepsiCo) am Dienstag in Atlanta mitteilte. Das war deutlich besser als von Analysten erwartet. Beim operativen Gewinn legte der Konzern zum Vorjahresquartal um fast ein Viertel auf 2,1 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich entfielen als Gewinn auf die Anteilseigner rund 2 Milliarden Dollar nach rund 2,4 Milliarden im Vorjahr. Im vorbörslichen Handel stieg die Coca-Cola-Aktie leicht.

ROUNDUP: Jenoptik will 2023 Umsatzmilliarde knacken - Aktie steigt deutlich

JENA - Der Technologiekonzern JENOPTIK rechnet wegen guter Geschäfte mit der Halbleiterindustrie mit einem kräftigen Wachstum im Jahr 2023. Das Unternehmen will die Umsatzmilliarde knacken und einen größeren Anteil des Erlöses als operativen Gewinn einstreichen. Zudem lief es 2022 besser als noch im Herbst vom Management avisiert. Die Ambitionen des Unternehmens kamen bei Anlegern am Aktienmarkt am Dienstag sehr gut an.

Landgericht Braunschweig weist Klimaklage gegen VW ab

BRAUNSCHWEIG - Das Landgericht Braunschweig hat eine von der Umweltorganisation Greenpeace unterstützte Klage gegen Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) abgelehnt. In dem Zivilprozess wollten die drei Kläger erreichen, dass dem Autobauer der Verkauf von Verbrennungsmotoren ab 2030 untersagt wird. Weiteres Ziel war, VW (Volkswagen (VW) vz) bis 2030 zu einem um 65 Prozent verringerten CO2-Ausstoß gegenüber 2018 zu verpflichten. Das Landgericht teilte am Dienstag mit, VW halte sich an die geltenden Vorschriften. Daher müssten die Kläger die Emissionen dulden.

