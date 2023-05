dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.05.2023 - 15.15 Uhr

Indizes in diesem Artikel MDAX 27.316,6

-0,1% Charts

News

Analysen

ROUNDUP: Robuste Auftragslage bei Siemens Energy - Windenergie bleibt Problem

MÜNCHEN - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa bleibt ein Verlustbringer für Siemens Energy. Der Energietechnikkonzern senkte seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) erneut und geht von höheren Verlusten aus. Hingegen hellte sich die Umsatz- und Auftragslage deutlich auf. Zudem entwickeln sich die anderen Geschäfte des Energietechnikkonzerns robust, sodass Siemens Energy von einem höheren Wachstum im Konzern ausgeht als zunächst avisiert. Im zweiten Quartal schnitt Siemens Energy daher besser ab als erwartet.

ROUNDUP: Ceconomy setzt mehr um - Verkauf in Schweden belastet Ergebnis

DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy (Ceconomy St) erntet die ersten Früchte seines Konzernumbaus. Die operativen Kennziffern verbesserten sich im zweiten Geschäftsquartal. So kamen mehr Kunden in die Läden von Media Markt und Saturn. Weiter positiv entwickelte sich auch das schnell wachsende Service-Geschäft mit Gerätereparaturen, Handy-Verträgen, Versicherungen und Geräte-Vermietungen. In der deutschsprachigen Region konnte Ceconomy Marktanteile gewinnen. Unter dem Strich weitete Ceconomy hingegen den Verlust aber aus - hier belastete der Verkauf der schwedischen Märkte. Die im Kleinwertesegment SDAX notierte Aktie fiel am Vormittag um fast sechs Prozent.

ROUNDUP: Versicherer Talanx steigert Gewinn deutlich - weniger Großschäden

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx hat seinen Gewinn im ersten Quartal dank geringerer Großschäden deutlich gesteigert. Der Überschuss lag mit 423 Millionen Euro fast ein Drittel höher als ein Jahr zuvor, wie der Konzern mit der Hauptmarke HDI am Montag in Hannover mitteilte. Zu dem Anstieg trugen auch Auf- und Abzinsungseffekte infolge der neuen Rechnungslegung bei, die für große Versicherer seit dem Jahreswechsel gilt. Vorstandschef Torsten Leue sieht den Konzern damit auf Kurs, im laufenden Jahr wie geplant einen Gewinn von etwa 1,4 Milliarden Euro zu erzielen.

ROUNDUP 2: IT-Dienstleister Nagarro senkt Umsatzprognose - Aktie unter Druck

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) rechnet im laufenden Jahr mit einem geringeren Umsatzplus als bislang. Der Erlös dürfte nur noch auf 940 Millionen Euro steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss in München mit. Nagarro hatte sich bislang vorgenommen, nach einem Umsatz von 856 Millionen Euro in 2022 dieses Jahr die Milliardenmarke zu knacken. Die Aktie geriet erheblich unter Druck. Die Zahlen zum ersten Quartal am Montagmorgen gaben dem Papier keine Unterstützung.

ROUNDUP: Geschäft der Deutschen Pfandbriefbank bricht ein - Aktie sackt ab

GARCHING - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Neugeschäft und Zinsüberschuss gingen deutlich zurück, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Montag in Garching bei München mitteilte. Der starke Rückgang der Kreditnachfrage macht dem Institut das Leben schwer. Vorstandschef Andreas Arndt schätzt, dass die schwierige Marktlage noch zwei bis drei Jahre anhält. Für Ende 2023 erwartet er immerhin eine Stabilisierung. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an.

ROUNDUP: Evotec bestätigt Jahresziele nach Cyber-Attacke - Aktie legt kräftig zu

HAMBURG - Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) hält trotz eines Cyberangriffs zunächst an seinen Jahreszielen fest. Auswirkungen der Attacke auf die Prognosen könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden, teilten die Hamburger in der Nacht zum Samstag mit. Der Betriebsgewinn soll weiterhin deutlich zulegen, nachdem 2022 hohe Kosten belastet hatten. Zum Start ins neue Jahr hieß es lediglich, dass dieser stark verlaufen sei. Details soll es dann mit den Halbjahreszahlen Anfang August geben. Evotec hatte wegen der durch den Cyber-Angriff verzögerten Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts für 2022 jüngst den MDax verlassen müssen, dürfte nun aber zeitnah zurückkehren in den Index der mittelgroßen Werte. Evotec erwartet dies für den 19. Juni im Zuge eines sogenannten Fast Entry. Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Jüngster Zukauf treibt Dermapharm an - Aktie legt kräftig zu

GRÜNWALD - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm ist mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn ins neue Jahr gestartet. "Die wesentlichen Wachstumsimpulse im Auftaktquartal resultierten aus dem Erwerb der Arkopharma-Gruppe, einem starken organischen Wachstum in unserem Bestandsportfolio sowie ein wiedereinsetzendes Wachstum im Segment Parallelimport", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier laut einer Mitteilung am Montag.

ROUNDUP: Mehrere Versorger sollen Gaspreisbremse für zu hohe Preise ausnutzen

BONN/BERLIN - Mehrere Gasversorger stehen im Verdacht, im Zusammenhang mit den Gaspreisbremsen ungerechtfertigt hohe Endkunden-Preise angesetzt zu haben. Das Bundeskartellamt berichtete am Montag von einer zweistelligen Zahl an Versorgern, die "möglicherweise überhöhte Erstattungsanträge nach den Preisbremse-Gesetzen gestellt haben".

ROUNDUP 2: Varta rutscht im ersten Quartal ins Minus - Aktie erholt sich etwas

ELLWANGEN - Der kriselnde Batteriehersteller Varta hat im ersten Quartal wegen einer verhaltenen Kundennachfrage rote Zahlen geschrieben. "2023 ist ein Jahr der Veränderungen für die Varta AG", sagte der Sprecher des Vorstands, Markus Hackstein, am Montag laut Mitteilung. Die verhaltene Kundennachfrage in der Mehrzahl der Segmente erfordere einen sehr strikten Sparkurs. Das Management setze derzeit Maßnahmen seines Sparprogramms um. Das bedeute leider auch schmerzhafte Einschnitte im Personalbereich. Das Geschäft der Kunden fokussiere sich generell auf die zweite Jahreshälfte, lediglich das Geschäft mit den Heimspeichern laufe gleichmäßig stark im Gesamtjahr. Die Aktie konnte sich dennoch stabilisieren.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Jost Werke bestätigt Prognose nach starkem Quartal - Aktie steigt

-ROUNDUP: Höhere Erzeugungskapazitäten treiben Windpark-Betreiber Encavis an

-Konjunkturflaute lässt Gewinn beim Hafenlogistiker HHLA einbrechen

-Rheinmetall bekommt eine halbe Milliarde Euro für Panzerauftrag

-Versicherer Axa traut sich 2023 deutlich mehr Gewinn zu

-Deutsch-dänische Grenze nach Protesten gegen Lkw-Maut wieder frei

-Führungswechsel beim Tabakkonzern British American Tobacco

-Medienaufseher prüfen Anteil von Berlusconi-Konzern an ProSiebenSat.1

-Rheinmetall gründet Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischem Konzern

-Tesla muss in China Software von 1,1 Millionen Autos aktualisieren

-VW-Dachgesellschaft Porsche SE bestätigt Jahresziele

-Deutschland: Immobilienpreise in Städten um bis zu 20 Prozent eingebrochen

-ROUNDUP: Bewegung im Tarifkonflikt - Bahn-Gewerkschaft will rasche Gespräche

-EU-Kommissarin kritisiert tschechische Steuerpläne für Zeitungen

-SPD hält an Januar-Starttermin für Heizungsgesetz fest

-Bahnstreik in England legt Zugverkehr teilweise lahm

-Geplante alpine Riesen-Solaranlage in der Schweiz wird viel kleiner

-WHO rät von zuckerfreien Süßstoffen zur Gewichtskontrolle ab

-Apotheken sollen für Protesttag am 14. Juni geschlossen bleiben°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha