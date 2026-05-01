dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.05.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Freenet steigert Umsatz zum Jahresauftakt - Jahresprognose bestätigt

BÜDELSDORF - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Bei den Anlegern kam das im schwachen Marktumfeld gut an.

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ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr - Aktie fällt

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert und mehr verdient. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management. An der Börse zeigten sich die Anleger aber vorsichtig. Für die im SDAX gelistete Aktie ging es zuletzt um über sieben Prozent abwärts. Damit notierte sie im Kleinwerteindex mit Abstand am Ende und fiel auf ein Rekordtief. Seit Jahresbeginn hat sie fast die Hälfte an Wert verloren.

Commerzbank-Chefin: Großteil des Jobabbaus entfällt auf KI

FRANKFURT - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat präzisiert, wo sie im Übernahmeringen mit der UniCredit etwa 3.000 Stellen abbauen will. Auf Künstliche Intelligenz (KI) entfalle dabei ein "sehr großer Teil", sagte die Managerin der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "KI ist sehr kraftvoll in verschiedenen Bereichen." Die Auswirkungen seien größer als man vor gut einem Jahr angenommen habe.

Frankfurter Flughafen leidet unter Streiks bei Lufthansa

FRANKFURT - Sechs Streiktage bei der Lufthansa haben den Frankfurter Flughafen im April rund eine halbe Million Passagiere gekostet. Der Betreiber Fraport registrierte für den Monat etwa 4,8 Millionen Passagiere und damit einen Rückgang um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Flugbewegungen gingen um 11,6 Prozent auf 34.623 Starts und Landungen zurück, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Eine kleine Rolle spielten auch die Osterferien, die 2026 nicht komplett in den April fielen wie im Vorjahr.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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