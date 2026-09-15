dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.09.2026 - 15.15 Uhr

15.09.26 15:19 Uhr

ROUNDUP: Axa will Gewinn mit KI deutlich steigern - Aktie gibt nach

PARIS - Der französische Versicherer AXA will seinen Gewinn in den kommenden Jahren stärker nach oben treiben als zuletzt geplant. Dazu setzt Konzernchef Thomas Buberl auch auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und will die Verwaltungskosten damit deutlich senken. Höhere Gewinne, Dividenden und Aktienrückkäufe sind dem Management wichtiger als mögliche Übernahmen, wie Axa am Dienstag vor einer Investorenveranstaltung in Paris mitteilte. Anleger an der Börse zeigten sich von den Neuigkeiten jedoch wenig beeindruckt.

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ROUNDUP: Deutz führt Kapitalerhöhung durch - Aktie fällt

KÖLN - Der Motorenbauer DEUTZ hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Die Ausgabe von gut 15,26 Millionen neuen Aktien ergab einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstagmorgen in Köln mitteilte. Das Vorhaben hatte Deutz am Montagabend überraschend verkündet. Die Konzernführung will das eingenommene Geld zur Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und so die finanzielle Flexibilität des Motorenbauers mit Blick auf künftige Wachstumschancen stärken. Die Aktie gab am Dienstag nach.

ROUNDUP: Cewe kauft wieder eigene Aktien zurück - Kurs zieht an

OLDENBURG - Der Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) startet an diesem Dienstag einen weiteren Aktienrückkauf. Dieses Mal will das Oldenburger Unternehmen bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro über die Börse erwerben, dies entspricht etwa zwei Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll bis 16. April 2027 abgeschlossen sein. Den Schritt hatte das SDAX-Unternehmen bereits am Vorabend mitgeteilt, am Morgen reagierte die Aktie mit einem Kurssprung.

ROUNDUP: USA kippen zentrale Klimaschutzregeln für Kraftwerke

WASHINGTON - Die US-Umweltbehörde EPA hat zentrale Vorschriften zur Begrenzung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen von Kohle- und Gaskraftwerken aufgehoben. Der Großteil der Treibhausgasvorschriften für US-Kraftwerke, die unter der demokratischen Regierung des vorherigen Präsidenten Joe Biden eingeführt wurden, werde zurückgenommen, teilte EPA-Chef Lee Zeldin bei einem G20-Ministertreffen in Houston im US-Bundesstaat Texas mit.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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