dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.10.2026 - 15.15 Uhr

16.10.26 15:19 Uhr

ROUNDUP: Nordex wird nach gutem Sommer optimistischer - Kurssprung

HAMBURG - Der Windkraftanlagenbauer Nordex blickt nach einem überraschend lukrativen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Dank höherer Margen und nicht eingetretener Risiken dürfte ein größerer Teil des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitagmorgen mit einem Kurssprung von fast 15 Prozent belohnt.

Werbung

ROUNDUP: Aixtron überrascht mit Aufträgen und Marge - Aktie gewinnt

HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) hat im dritten Quartal beim Auftragseingang und der operativen Profitabilität besser abgeschnitten als gedacht. Der vorläufige Auftragseingang betrage rund 275 Millionen Euro nach 124,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Analysten hatten im Schnitt nur etwa 215 Millionen Euro erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibe unverändert, hieß es weiter. Am Freitag erholte sich die Aixtron-Aktie etwas von ihrem Rücksetzer am Vortag.

ROUNDUP 2: Berlin und Paris einig über Verbrenner-Aus-Lockerung

BRÜSSEL/BERLIN - Deutschland und Frankreich haben sich auf gemeinsame Vorschläge zur Automobilindustrie geeinigt. "Wir streben eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen", teilten die Bundesregierung und der Élysée-Palast mit. "Der Übergang zu sauberer Mobilität muss mit Investitionen, Innovationen und Produktion in Frankreich, Deutschland und ganz Europa einhergehen."

ROUNDUP/Rechenzentren-Boom: Schneider Electric hebt erneut Ausblick - Kursminus

RUEIL-MAILMAISON - Der französische Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric stockt nach einem starken dritten Quartal erneut seine Jahresziele auf. Umsatz und operativer Gewinn sollen nun noch stärker zulegen als zuletzt schon avisiert, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Freitag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Vor allem die Ausrüstung von Rechenzentren soll weiter Schub geben. Konzernchef Olivier Blum zählt auch auf Preissteigerungen. Allerdings könnte der Konflikt im Nahen Osten den Automatisierungsspezialisten im Schlussquartal belasten, hieß es. An der Börse konnten die Nachrichten nicht begeistern.

Werbung

Versicherer Travelers steckt höhere Sturmschäden weg - Aktie verliert

NEW YORK - Der US-Schadenversicherer Travelers hat trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer leicht gesteigert. Weil das Unternehmen im dritten Quartal mehr Rückstellungen für frühere Schäden auflöste, stieg der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie es am Freitag in New York mitteilte. Dennoch verlor die Travelers-Aktie im vorbörslichen US-Handel nach den Neuigkeiten mehr als fünf Prozent.

ROUNDUP: Fresenius besetzt Kabi-Führung neu - Verlängerung für Finanzchefin

BAD HOMBURG - Der Gesundheitskonzern Fresenius (Fresenius SECo) besetzt die Führung seiner Pharma- und Medizintechniktochter Kabi neu. Der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition, Marc-Alexander Mahl (58), werde im Vorstand ab 1. November die Aufgaben von Pierluigi Antonelli übernehmen, teilte der DAX-Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstagabend in Bad Homburg mit. Antonelli verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Zugleich verlängerte das Gremium den Vertrag von Finanzchefin Sara Hennicken bis zum Jahr 2032.

ROUNDUP/Unicredit: EZB macht Weg für Commerzbank-Übernahme frei

FRANKFURT/MAILAND - Die UniCredit bekommt für die Aufstockung ihrer Commerzbank-Anteile (Commerzbank) grünes Licht von der EZB-Bankenaufsicht. Damit darf die italienische Großbank die Commerzbank-Aktien, die sie sich im Sommer über ein Tauschangebot gesichert hatte, tatsächlich gegen Unicredit-Anteile eintauschen. Gegen Jahresende erwarten die Italiener die noch fehlenden weiteren Genehmigungen - und wollen dann die Kontrolle bei dem Frankfurter Geldhaus übernehmen.

Werbung

^

Weitere Meldungen

-'FT': Großbritannien buhlte um die UBS

-Flugzeugfinanzierer ACG bestellt 75 Airbus-Jets

-Klingbeil sieht konstruktive Gespräche zur Commerzbank

-VW bereitet Rückruf wegen fehlerhafter Batteriezellen vor

-Apotheken sehen keine Engpässe bei saisonalen Medikamenten

-Konkurrenten der Deutschen Post ziehen an einem Strang

-Chiphersteller Globalfoundries: Weitere Investitionen in Dresden im Blick

-Bahn rechnet mit mehr Menschen am Hamburger Hauptbahnhof

-ROUNDUP 2: München darf Vergabepraxis für Wiesn-Zelte beibehalten

-ROUNDUP 2/Teure Zigaretten: Tabaksteuern ziehen deutlich an

-ROUNDUP: Flugverkehr über Italien stundenlang gestört

-Belttunnel - Arbeiten laufen nach Cyberangriff wieder an

-Wo Elektroautos besonders boomen

-Tesla zeigt Sportwagen mit Raketendüsen

-Laut Airlines kein Kerosinmangel am Hamburger Flughafen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha