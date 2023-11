dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.11.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Siemens will nach Rekordgewinn weiter zulegen - Aktie mit Kurssprung

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens erwartet nach einem Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Zuwächse. Dabei kann das Unternehmen auf ein anhaltend dickes Auftragspolster bauen. Das Wachstum dürfte sich jedoch 2023/24 (Ende September) im Vergleich zum Vorjahr abschwächen. Eine schwächere Entwicklung erwartet Siemens im Geschäft mit der Industrieautomation, insbesondere in China. Dies dürfte erst in der zweiten Geschäftsjahreshälfte wieder anziehen.

ROUNDUP: Hellofresh kappt Jahresprognose wegen USA-Probleme - Aktie bricht ein

BERLIN - Wegen unerwarteter Probleme in seinem wichtigsten Einzelmarkt USA hat der Kochboxenversender HelloFresh seine Jahresziele zusammengestrichen. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn dürften kleiner ausfallen als bisher erwartet, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Berlin mit. Das Team um Konzernchef Dominik Richter gibt sich aber optimistisch: Die Probleme sollen nur temporärer Natur sein und nicht bis ins neue Jahr andauern. Aktionäre zeigten sich dennoch zutiefst enttäuscht: Zum Handelsbeginn brach der Kurs am Donnerstag um knapp 20 Prozent ein. Die Aktien fielen damit auf den tiefsten Stand seit März zurück.

ROUNDUP: Walmart erhöht Prognose - Sorgen um Weihnachtsgeschäft überschatten

BENTONVILLE - Der US-Shopping-Riese Walmart traut sich nach einem überraschend guten Quartal für das laufende Geschäftsjahr mehr zu. So legten Umsatz und bereinigter operativer Gewinn zu. Allerdings konnte der Konzern die hohen Markterwartungen nur teilweise übertreffen. Zudem verunsicherte Finanzchef John David Rainey die Anleger mit vorsichtigeren Aussagen zum wichtigen Weihnachtsgeschäft. Aktionäre quittierten dies mit einem Kursrutsch: Die Walmart-Aktie verlor vorbörslich zuletzt sechs Prozent an Wert. Dabei hatte der Konzern unter dem Strich zuletzt wieder Geld verdient.

ROUNDUP: Geschäfte von CTS Eventim legen zu - Aktienkurs gibt nach

MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat dank mehrerer Großveranstaltungen und einer stärkeren Nachfrage nach Tickets in den ersten neun Monaten 2023 Umsatz und operativen Gewinn kräftig gesteigert. Für das dritte Quartal fällt der Zuwachs aber deutlich geringer aus. Dem Unternehmen kam zudem eine Sonderzahlung zugute. An der Börse kam die Zahlenvorlage nicht gut an: Im frühen Handel am Donnerstag fiel die Aktie um rund drei Prozent. JPMorgan-Analystin Karin So monierte, dass der Ausblick für das laufende Jahr trotz solider Zahlen nicht erhöht wurde.

ROUNDUP: Morphosys will Daten zu Krebsarznei früher vorlegen - Aktie im Minus

PLANEGG/MÜNCHEN - Beim Wirkstoffforscher MorphoSys naht die Veröffentlichung der Studienergebnisse zum wichtigen Hoffnungsträger Pelabresib. Die mit großer Spannung erwarteten Daten zum Krebsmedikament werden jetzt bis Ende November erwartet. Damit kommen die Resultate noch etwas früher als gedacht. An der Börse reagierten die Anleger am Donnerstag dennoch negativ. Die Unsicherheit an der Börse groß, und: die am Vorabend veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal boten Licht und Schatten.

ROUNDUP: Emirates beflügelt Boeing und brüskiert Airbus auf Dubai-Messe

DUBAI - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ist bei den Bestellungen auf der Luftfahrtmesse in Dubai weit hinter seinem Rivalen Boeing zurückgeblieben. Die arabische Fluggesellschaft Emirates bestellte beim US-Konzern Boeing 95 Großraumjets - und brüskierte den europäischen Hersteller mit öffentlicher Kritik an den Antrieben des derzeit größten Airbus-Modells A350-1000. Letztlich orderte Emirates am Donnerstag 15 Maschinen in der kürzeren Version A350-900. Auch insgesamt holte Airbus in Dubai weitaus weniger Bestellungen herein als Boeing. Ein erwarteter Riesenauftrag von Turkish Airlines wurde noch nicht spruchreif.

ROUNDUP 2: Zulassung von Unkrautvernichter Glyphosat in EU wird verlängert

BRÜSSEL - Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat wird in der EU weitere zehn Jahre zugelassen. Die Entscheidung traf die EU-Kommission am Donnerstag. Vorher hatten sich die EU-Staaten in einer Ausschusssitzung mit der Zulassung beschäftigt, es gab aber weder eine ausreichende Mehrheit für die weitere Zulassung noch dagegen. Daraufhin konnte die Kommission im Alleingang entscheiden. Die derzeitige Zulassung wäre Mitte Dezember ausgelaufen.

Weitere Meldungen

-Royal Mail sinkt tiefer in die roten Zahlen

-ROUNDUP: Drogeriemarktkette dm blickt zuversichtlich in die Zukunft

-Jenoptik besorgt über Stimmung - Appell für Offenheit

-Investor Thoma Bravo will Softwaredienstleister EQS übernehmen - Aktie steigt

-Bericht: Pharmakonzern Eli Lilly plant Werk in Rheinland-Pfalz

-Fluglotsen in Frankreich streiken am Montag - Einschränkungen

-ROUNDUP 2: Warnstreik bremst Tausende Züge aus - Bahn blickt auf Freitag

-GDL-Chef Weselsky: Termin für Wiederaufnahme der Tarifrunde offen

-Amazon will Firmen kleinen Roboter als Sicherheitskamera verkaufen

-Umfrage: Mehr Amerikaner informieren sich bei Tiktok als bei X

-Nach Explosion: Zweiter 'Starship'-Test für Freitag geplant

-Güterzug-Unfall bei Leiferde kostete die Bahn drei Millionen Euro

-ROUNDUP: EU-Einigung: Airbnb und Co müssen transparenter werden

-Mietwagen zu Weihnachten meist billiger als letztes Jahr

-Tüv: Jedes fünfte Fahrzeug in Deutschland fällt bei Hauptuntersuchung durch

-Gastgewerbe stagniert auch im September

-Nach Verstaatlichung : Carlsberg-Manager in Russland festgenommen

-Gewerkschaften: EU soll Lufthansa-Einstieg bei Ita zulassen

-Tschechien friert russische Staatsimmobilien ein

-Salzgitter AG: Förderung für Umbau steht trotz Urteil zu Klimafonds

-Alaska-Seelachs bleibt beliebtester Speisefisch in Deutschland

-ProSiebenSat.1 bringt KI-generierten Märchenpodcast heraus

-Özdemir kritisiert erneute EU-Zulassung für Glyphosat

-Zu stark Preise erhöht? Kartellamt leitet Fernwärme-Verfahren ein

-ROUNDUP: Özdemir will Ausbau des Bio-Markts stärker ankurbeln°

