dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.11.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

BRÜSSEL/FRANKFURT - Die italienische UniCredit hat für ihre Pläne zur Commerzbank-Übernahme grünes Licht der Brüsseler Wettbewerbshüter. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die EU-Kommission mit. Die Behörde hatte Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den Markt für Bankdienstleistungen in Deutschland untersucht, vor allem die Kreditvergabe an den Mittelstand. Dort ist die Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) aktiv. Da gemeinsame Marktanteile moderat seien und es alternative Anbieter gebe, genehmigte Brüssel die Übernahmepläne ohne Auflagen.

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Uniper stellt Mittelfristziele ins Schaufenster - Privatisierung nimmt Form an

LONDON/DÜSSELDORF - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper inszeniert sich für einen möglichen Verkauf oder die Rückkehr an die Börse. Auf einem Kapitalmarkttag in London präsentierte das Management am Montag die Ergebnis- und Investitionsziele für die kommenden Jahre. Die Pläne gewinnen mit Blick auf die bis Ende 2028 vorgeschriebene Reduzierung der Bundesbeteiligung zunehmend an Bedeutung. Während das Gasgeschäft bei Uniper auch zukünftig im Fokus stehen und den Großteil des Ergebnisses erzielen soll, wollen die Düsseldorfer ihre Ergebnisse etwas unabhängiger von den Schwankungen am Energiemarkt machen.

ROUNDUP 3: Neue Regeln für TV-Verträge - Karlsruhe weist Klagen ab

KARLSRUHE - Fernsehverträge sind früher oft gebündelt vom Vermieter geschlossen und die Kosten über die Nebenkosten auf die Mieter umgelegt worden. Vor zwei Jahren wurde dieses sogenannte Nebenkostenprivileg abgeschafft. Vermietern wurde zugleich erlaubt, ihre Sammelverträge mit den TV-Anbietern fristlos zu kündigen. Drei Unternehmen zogen gegen diese gesetzliche Regelung vors Bundesverfassungsgericht - doch das Gericht wies ihre Beschwerden nun zurück. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Alter Programmfehler löste Microsoft-Ausfall aus

REDMOND - Ein seit Juli unentdeckt im System schlummernder Programmfehler hat in der vergangenen Woche den weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams ausgelöst. Wie der US-Softwarekonzern mitteilte, führten drei Faktoren zusammen zu einer Kettenreaktion: Auf dem Höhepunkt der Störung reagierten am Donnerstagabend mehr als 80 Prozent der zuständigen Rechner nicht mehr.

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ROUNDUP: Tesla will drei Milliarden Euro in Werk in Grünheide stecken

GRÜNHEIDE - Der US-Elektroautobauer Tesla will drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin ausgeben. Damit soll zunächst ein neues Produktionsgebäude errichtet werden, teilte das Unternehmen von Elon Musk mit. In dem Gebäude soll es später möglich sein, bis zu einer Million "Cybercabs" zu produzieren. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern.

'FT': Huang spricht mit Verbündeten über mögliche Rückkehr an Nvidia-Spitze

SANTA CLARA - Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Nvidia-Chefs (NVIDIA) Jensen Huang arbeiten einem Medienbericht zufolge an Plänen für seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen. Einer seiner Verbündeten sagte der Zeitung, sie seien gerade dabei, einen "Krisenraum" aus Silicon-Valley-Figuren zusammenzustellen, um Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat auszuüben. Man wolle auch versuchen, Unterstützung aus dem Weißen Haus zu gewinnen. Huang unterstütze die Anstrengungen, hieß es. Von Nvidia gab es zunächst keine Reaktion auf den Bericht.

US-Finanzminister fordert neuen Nvidia-Chef von außerhalb

WASHINGTON - Nach dem Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang hat US-Finanzminister Scott Bessent einen radikalen Führungswechsel bei dem Chipkonzern gefordert. Der Verwaltungsrat müsse sich außerhalb des Unternehmens nach einem neuen Chef umsehen, sagte Bessent dem US-Sender Fox News. Angesichts dessen, was innerhalb des Konzerns geschehen sei, brauche Nvidia einen "radikalen Umbruch".

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha