dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.06.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Krise in China und Irankrieg: BMW kappt Prognose deutlich - Aktie fällt

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW kappt wegen der Krise am chinesischen Automarkt und der Folgen des Nahostkriegs seinen Jahresausblick deutlich. Für die Autosparte rechnet der Konzern in diesem Jahr nur noch mit einer operativen Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von einem bis 3 Prozent, wie er am Dienstag nach Börsenschluss in München überraschend mitteilte. Bisher hatte das Management 4 bis 6 Prozent veranschlagt. Dies kam bei Investoren nicht gut an.

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ROUNDUP: Auto1 rechnet langfristig mit deutlichem Absatzplus - Aktie zieht an

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 will seine Auslieferungen langfristig überraschend kräftig steigern. Dabei peilt der MDax-Wert als nächstes Etappenziel einen Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen an, fast 80 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, wie sie am Mittwoch zum Kapitalmarkttag mitteilten. Viel Dynamik verspricht sich das Management um Konzernchef Christian Bertermann vor allem im Geschäft mit Privatkunden, das operativ in die schwarzen Zahlen kommen soll. Aber auch der Händlerbereich soll weiter erstarken. An der Börse kamen die Ziele bestens an.

ROUNDUP: Großreederei MSC weist Gerüchte über Kaufangebot für Hapag-Lloyd zurück

Hamburg/Genf - Die weltgrößte Reederei MSC hat am Mittwoch Medienberichte über ein Kaufangebot an die deutsche Containerreederei Hapag-Lloyd zurückgewiesen. Zuvor hatte das deutsche "Manager Magazin" berichtet, dass die in der Schweiz ansässige MSC beim deutschen Rivalen einsteigen und bei der Nummer fünf der Branche die Mehrheit übernehmen wolle. Die Grußreederei mit Sitz in Genf wies am Mittwoch auf AWP-Anfrage die Spekulationen zurück: "Hapag-Lloyd ist nicht Gegenstand eines möglichen Übernahmeangebots von MSC", erklärte ein Sprecher gegenüber AWP. Hapag-Lloyd wollte den Bericht derweil nicht kommentieren. Das "Manager Magazin" hatte geschrieben, dass MSC-Patron Gianluigi Aponte schon länger bei den Haupteignern von Hapag-Lloyd anklopfe und seine Ambition trotz allgemeinem Abwinken nicht aufgebe.

ROUNDUP/Gentechnik im Supermarkt: EU schwächt Regeln ab

STRASSBURG - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel dürfen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden. Das Europäische Parlament stimmte mehrheitlich dafür, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen.

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Snapchat -Firma bringt Brillen mit Mini-Display auf den Markt

LOS ANGELES - Die Macher der Foto- und Video-App Snapchat (Snap) gehen unter die Vorreiter bei Brillen, die digitale Informationen einblenden können. Die Betreiberfirma Snap startete Vorbestellungen für das Gerät mit dem Namen Specs. Die Brillen mit sogenannter "erweiterter Realität" (Augmented Reality, AR) sollen voraussichtlich im Herbst in den USA, Großbritannien und Frankreich auf den Markt kommen. Den Preis setzte Snap auf 2.195 Dollar in den USA und 2.295 Euro in Frankreich an.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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