dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.07.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Machtkampf um Thyssenkrupp: Zerschlagungsangst und Goldgräberstimmung

ESSEN/FRANKFURT - thyssenkrupp in der Zerreißprobe: In der Führungskrise des Essener Konzerns wächst bei den Beschäftigten die Angst, und die Börse reagiert auf die sich zuspitzende Krise mit einem Kurssprung. "Es darf nicht zu einer Zerschlagung kommen", forderte Gesamtbetriebsratschef Wilhelm Segerath am Dienstag. "Wir wollen gemeinsam mit der Stiftung und allen Aktionären versuchen, das Unternehmen zu erhalten." Nach Vorstandschef Heinrich Hiesinger hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Lehner das Handtuch geworfen.

ROUNDUP: Goldman kündigt Chefwechsel an: Teilzeit-DJ wird Blankfein-Nachfolger

NEW YORK - Die Investmentbank Goldman Sachs macht den geplanten Wechsel an ihrer Spitze offiziell: Lloyd Blankfein wird Ende September als Vorstandschef zurücktreten und zum Jahresende den Verwaltungsratsvorsitz abgeben. Das teilte die US-Bank am Dienstag mit. Sein Nachfolger auf beiden Posten wird Vorstand David Solomon, der im April bereits zur alleinigen "Nummer zwei" hinter Blankfein befördert worden war und in seiner Freizeit als DJ auflegt.

ROUNDUP: Spezialchemiekonzern Evonik wird optimistischer für 2018 - Aktie steigt

ESSEN - Weiterhin gute Geschäfte mit der Kunststoff- und Autoindustrie stimmen den Spezialchemiekonzern Evonik für 2018 optimistischer. Zudem kommt der Konzern bei den geplanten Einsparungen voran. "Wir setzen unsere Strategie weiter konsequent um", sagt Vorstandschef Christian Kullmann am Dienstag laut Mitteilung. "Dies spiegelt sich nun auch mehr und mehr in unserer operativen Geschäftsentwicklung wider."

ROUNDUP: Autozulieferer Hella legt deutlich zu - Aktie zieht an

LIPPSTADT - Der Autozulieferer Hella (HELLA GmbHCo) hat im vergangenen Geschäftsjahr stark von neuen Trends der Branche wie dem autonomen Fahren profitiert. In den zwölf Monaten bis Ende Mai zogen sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis stark an. Der Umsatz stieg um rund sieben Prozent auf 7,1 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Dienstag in Lippstadt bei der Vorlage der Eckdaten für das vergangene Geschäftsjahr mitteilte.

FARNBOROUGH/ROUNDUP: Boeing punktet mit Frachtjets - Airbus verkauft A320neos

FARNBOROUGH - Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing hat am zweiten Messetag in Farnborough erneut mit seinen Frachtmaschinen gepunktet. Der russische Logistikkonzern Volga-Dnepr und seine Tochter Cargologic kündigten am Dienstag eine Bestellung über 29 Frachter vom Typ Boeing 777 an. Der europäische Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) sicherte sich Vorverträge über 100 Mittelstreckenjets der A320neo-Reihe und acht Großraumflugzeuge von Typ A350. Deren Käufer wollten zunächst unerkannt bleiben.

US-Krankenversicherer UnitedHealth erhöht Gewinnziel erneut

NEW YORK - Der US-Krankenversicherer UnitedHealth zeigt sich nach einem guten Quartal noch zuversichtlicher für 2018. Bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Jahresviertel am Dienstag hob Konzernchef David Wichmann seine Gewinnprognose bereits zum dritten Mal in diesem Jahr an. So soll der bereinigte Gewinn je Aktie statt 12,40 bis 12,65 US-Dollar jetzt 12,50 bis 12,75 Dollar erreichen. Wegen der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump hatte UnitedHealth erstmals seine Prognose im Januar deutlich erhöht, ein zweites Mal folgte dann bei Vorlage der Zahlen zum Auftaktquartal.

Johnson & Johnson wächst vor allem dank Pharmageschäft

NEW BRUNSWICK - Johnson & Johnson (J&J) hat auch im zweiten Quartal vor allem von seinem Pharmageschäft profitiert. Hinzu kamen auch günstige Wechselkurse. Wie der Hersteller von Medizintechnik, Konsumgütern und Pharmazeutika am Dienstag mitteilte, stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 10,6 Prozent auf knapp 21 Milliarden US-Dollar. Die größten Zuwächse erzielte das Unternehmen im Pharmageschäft, wozu auch der Zukauf der Schweizer Arzneimittelfirma Actelion beitrug.

ROUNDUP: VW-Tochter Audi kann auch letzte Motorengeneration in USA umrüsten

INGOLSTADT - Fast drei Jahre nach Beginn der Dieselkrise bietet Audi jetzt für alle 60 000 manipulierten Dieselmotoren in den USA und Kanada eine Umrüstung an. Die Zulassungsbehörden hätten auch bei der letzten der fünf Motorengenerationen den vorgeschlagenen Maßnahmen zugestimmt, teilte die VW-Tochter (Volkswagen (VW) vz) am Dienstag in Ingolstadt mit. Damit könne Audi bei weiteren 8800 Dieselautos in Nordamerika mit der technischen Umrüstung beginnen. Bei den ersten vier Motorengenerationen des Sechszylinder-TDI-Motors hätten seit der Freigabe im Herbst 2017 schon 62 Prozent der betroffenen US-Kunden nachgerüstet.

GESAMT-ROUNDUP: Anwälte erhalten Akten-Einblick zum VW-Skandal - Absatz zieht an

BRAUNSCHWEIG/WOLFSBURG - Im Abgas-Skandal bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will die Staatsanwaltschaft Braunschweig wichtige Ermittlungsakten noch am Dienstag an die Anwälte der beschuldigten Manager verschicken. Er gehe davon aus, dass das Material "heute auf den Postweg" gehe, sagte Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe der Deutschen Presse-Agentur. Nach langer Vorbereitung können die Anwälte bald die Hauptakten einsehen. Trotz "Dieselgate" steigert der weltgrößte Autobauer seinen Absatz immer weiter. Im ersten Halbjahr lieferte der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern über 5,5 Millionen Fahrzeuge an seine Kunden aus - 7,1 Prozent mehr als 2017.

ROUNDUP/Maue Quartalszahlen: Netflix-Aktie stürzt ab

LOS GATOS - Der Online-Videodienst Netflixhat mit einem überraschend schwachen Nutzerwachstum im zweiten Quartal enttäuscht. Auch Umsatz und Ausblick blieben hinter den Erwartungen zurück, wie der am Montag nach US-Börsenschluss veröffentlichte Geschäftsbericht des Unternehmens aus dem kalifornischen Los Gatos offenbarte. Die Quittung der Anleger folgte unmittelbar: Im nachbörslichen US-Handel stürzte die Aktie zeitweise um mehr als 14 Prozent ab.

^

Weitere Meldungen

-Munich Re bekommt neuen Finanzchef: Schneider übergibt an Jurecka

-ROUNDUP: Obstbauern freuen sich über warmen Sommer

-Ford erzielt Vergleich in Takata-Rechtsstreit um defekte Airbags

-ROUNDUP/'Hauen und Stechen' bei Thyssenkrupp: Aufsichtsratschef schmeißt hin

-Thyssen-Betriebsratschef warnt vor Zerschlagung

-ROUNDUP: Europas Automarkt wächst im ersten Halbjahr - USA und Japan schwächer

-Umfrage: Smartphone beliebteste Spiele-Plattform

-Billig-Airline Level will expandieren - 30 Flugzeuge in Wien für IAG-Tochter

-Artikel-Speicherdienst Instapaper wird wieder unabhängig

-Schwedischer Telekomkonzern Telia baut Norwegen-Geschäft mit Übernahme aus

-ROUNDUP: Streik bei Amazon an Aktionstag des Versandhändlers

-Branche: Menschen geben mehr Geld für 'faire' Produkte aus

-ROUNDUP: Fernzüge der Bahn im Juni häufiger verspätet

-Lanxess will trotz des Handelskonflikts weiter in Amerika investieren

-Energieunternehmen Juwi setzt verstärkt aufs Auslandsgeschäft

-Absatzwachstum von Volkswagen verliert an Schwung

-Airlines schrauben an Nebeneinnahmen - Vieles kostet extra

-Diskriminierungsvorwürfe gegen Uber: US-Behörde ermittelt

-'HB': Siemens will bei Gas-Kooperation mit China keine neue Technik verwenden

-Verhandlungen zu Neuer Halberg Guss gehen weiter

-Schwächeres Geschäft für Gastgewerbe im Mai

-Deutlich mehr Sonnenschutzmittel produziert°

