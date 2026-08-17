dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.08.2026 - 15.15 Uhr

17.08.26 15:19 Uhr

ROUNDUP/Argenx: Studienerfolg bei entzündlicher Erkrankung der Skelettmuskulatur

AMSTERDAM - Der Biotech-Spezialist Argenx (arGEN-X) hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu einem Medikament gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur einen Erfolg erzielt. Die Studie mit der Infusion Vyvgart Hytrulo (Efgartigimod Alfa und Hyaluronidase-qvfc) habe bei der Behandlung von autoimmuner Myositis den primären Endpunkt erreicht, teilte das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Montag mit. Der Aktienkurs legte deutlich zu.

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'HB': Aerospacelab erhält Auftrag für Iris2-Satelliten - Verlierer Airbus

DÜSSELDORF - Das belgische Start-up Aerospacelab hat laut eines Presseberichts bei einem Auftrag fu?r den Bau des Großteils der Satelliten für das geplante Netzwerk Iris2 gegen Airbus (Airbus SE) durchgesetzt. Aerospacelab soll bis zu 264 der insgesamt 348 Satelliten bauen, wie das "Handelsblatt" (Montag) unter Berufung auf mit dem Vorgang vertrauten Personen schreibt. Der Auftragswert betrage mindestens 1,8 Milliarden Euro. Aus Deutschland sei zudem der Satellitenhersteller OHB (OHB SE) an Bord, führt die Zeitung unter Berufung auf einer Bestätigung der EU weiter aus. Das SDAX-Unternehmen werde die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer sind; Auftragswert wohl knapp einer Milliarde Euro. Airbus gehe aber nicht komplett leer aus.

W&W plant deutliche Einschnitte - Baufinanzierung im Fokus

KORNWESTHEIM - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) (WüstenrotWürttembergische) bereitet sich und seine Beschäftigten auf deutliche Einschnitte vor. In der Baufinanzierungssparte "Wohnen" müsse sich "alles" ändern, sagte Finanzvorstand Matthias Bogk am Montag auf die Frage eines Analysten beim Kapitalmarkttag des Konzerns. "Wir müssen da relativ streng noch mal an die Kosten ran." Auch in der Schadenabwicklung der Versicherungssparte sieht er Sparmöglichkeiten beim Personal.

Deutsche Telekom kauft in Polen Fiberhost und Inea von Macquarie

BONN - Die Deutsche Telekom verstärkt ihr Geschäft in Polen mit zwei Zukäufen. Der DAX-Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Montag mit dem Vermögensverwalter Macquarie auf die Übernahme von 100 Prozent an dem polnischen Open-Access-Festnetzbetreiber Fiberhost sowie des Anbieters von Breitband- und TV-Diensten Inea. Der Deal bewertet die beiden Unternehmen laut Mitteilung mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund einer Milliarde Euro.

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ROUNDUP: Ventilatorenspezialist EBM-Papst wird an US-Konzern verkauft

MULFINGEN - Der Ventilatorenspezialist EBM-Papst wird für eine Milliardensumme in die USA verkauft. Das Familienunternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Mulfingen (Hohenlohekreis) geht an den börsennotierten Konzern Madison Air. Der Chef von EBM-Papst, Klaus Geißdörfer, sagte, das große Potenzial für die Weiterentwicklung der Gruppe sei nicht ausgeschöpft und mit Madison habe man einen Partner gefunden, der genau verstehe, was EBM-Papst ausmache und was man brauche, um die Marktführerschaft auszubauen. "Wir werden auch von einem besseren Zugang zum US-Markt profitieren." Der Nettoverkaufspreis liege bei 4,775 Milliarden Euro.

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/jha