dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.10.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Merck zuversichtlich für die Zukunft - baut verstärkt auf KI

DARMSTADT - Der Darmstädter Merck-Konzern (Merck) rechnet sich durch den Boom bei Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft ein stärkeres Wachstum in seinem Halbleitergeschäft aus. Auf einem Kapitalmarkttag in Darmstadt hob das Management am Donnerstag seine mittelfristigen Ambitionen für die Sparte an. An der Börse sorgte dies für kräftigen Kursauftrieb - obwohl Konzernchefin Belen Garijo zugleich die Ziele für das Medikamentengeschäft und die Laborsparte dämpfen musste.

ROUNDUP: Sartorius sieht Stabilisierung des Geschäfts - Aktie springt an

GÖTTINGEN - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) sieht trotz eines weiteren Umsatz- und Ergebnisrückgangs eine zunehmende Stabilisierung der Geschäftsentwicklung. Zwar macht dem Unternehmen die anhaltende Investitionszurückhaltung der Kunden, insbesondere in China, zu schaffen. Doch zeigt sich das Neugeschäft positiv. Das laufende Sparprogramm trägt zudem Früchte und soll sich im Schlussquartal voll entfalten. Die Jahresprognosen bestätigte das Management um Joachim Kreuzburg am Donnerstag.

ROUNDUP: Nestle senkt Jahresziele - Aktie dreht von Mehrjahrestief ins Plus

VEVEY - Der Lebensmittelkonzern Nestle (Nestlé) hat nach einem enttäuschenden Quartal die Jahresziele zusammengestrichen. Der neue Firmenchef Laurent Freixe kappte am Donnerstag die Erwartungen, nachdem das Unternehmen die ersten neun Monate zu schwach gewachsen war. Der Vorstand rechnet jetzt mit einem organischen Wachstum von rund zwei Prozent. Das belastete die Nestle-Aktie aber nur kurz. Der frühere Chef Mark Schneider hatte zuletzt betont, Nestle werde 2024 organisch um "über drei Prozent" zulegen. Mit dem neuen Wachstumsziel liegt Nestle unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen.

ROUNDUP: Nokia sieht Wendepunkt kommen - Durchwachsenes drittes Quartal

ESPOO - Der Netzwerkausrüster Nokia sieht allmählich den Wendepunkt in seinen schwachen Märkten erreicht. "Die Nettoerlöse erholen sich langsamer als wir erwartet haben, aber wir kompensieren das zum Teil mit einer verbesserten Bruttomarge und Kosteneinsparungen", sagte Konzernchef Pekka Lundmark laut Mitteilung vom Donnerstag. Das konnte allerdings nicht über ein durchwachsenes drittes Quartal hinwegtäuschen. Im frühen Handel knickte die Nokia-Aktie um rund 3,5 Prozent ein. Damit landete das Papier am Ende des EuroStoxx 50.

ROUNDUP: Nordea erhöht Renditeziel und kauft erneut Aktien zurück

HELSINKI - Die skandinavische Bank Nordea (Nordea Bank Abp Registered) hat nach einem etwas besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Bei der Eigenkapitalrendite werde jetzt ein Wert von mehr als 16 Prozent erwartet, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit. Bisher hatte Nordea eine Eigenkapitalrendite von mehr als 15 Prozent angepeilt. Die neue Prognose der Bank liegt über den bisherigen durchschnittlichen Analystenerwartungen von 15,8 Prozent.

Trotz höherer Kosten für Naturkatastrophen: Travelers legt Gewinnsprung hin

NEW YORK - Der US-Versicherer Travelers hat dank geringerer Ausgaben bei Privat- und Anleihenversicherungen sowie höherer Investmenterträge im dritten Quartal einen Gewinnsprung hingelegt. Nach einem Überschuss von 404 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor häufte sich in den drei Monaten bis Ende September nun ein Gewinn von 1,26 Milliarden Dollar (1,16 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte.

Pernod Ricard leidet weiter unter schwachen Geschäften in China und den USA

PARIS - Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard ist unerwartet schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal (bis Ende September) gingen die Umsätze organisch um fast sechs Prozent auf 2,78 Milliarden Euro zurück, wie der Hersteller von Marken wie Absolut Vodka und Havana Club am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten mit einem weniger starken Rückgang gerechnet. Pernod Ricard hat weiterhin mit Problemen in den USA und China zu kämpfen. Dazu kamen ungünstige Währungseffekte in Argentinien, der Türkei und Nigeria. Der Absatz sei weltweit stabil gewesen.

ABB steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal

ZÜRICH - Der Schweizer Industriekonzern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) ist im dritten Quartal 2024 gewachsen und hat auch den Gewinn gesteigert. Auch Aufträge kamen etwas mehr herein als im Vorjahresquartal. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde leicht angepasst. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 8,15 Milliarden US-Dollar, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte zogen die Verkäufe im selben Umfang an. Der Auftragseingang erhöhte sich in US-Dollar und organisch ebenfalls um 2 Prozent auf 8,19 Milliarden.

Chiphersteller TSMC profitiert weiter von KI-Boom - Zuversichtlicher Ausblick

HSINCHU - Die weiterhin hohe Nachfrage nach Chips für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) stimmt den taiwanesischen Hersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) optimistisch fürs restliche Jahr. Im vierten Quartal dürften die Umsätze zwischen 26,1 und 26,9 Milliarden US-Dollar (bis zu 24,8 Mrd Euro) liegen, wie der Konzern am Donnerstag im taiwanesischen Hsinchu mitteilte. Analysten hatten dem Chipkonzern im Schnitt nur knapp 25 Milliarden Dollar zugetraut. Auch mit der Margenprognose übertraf TSMC die Erwartungen deutlich.

Immobilienfinanzierungen und mehr Marktanteile beleben Hypoport-Geschäft weiter

BERLIN/LÜBECK - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) hat erneut dank einer Belebung bei den Immobilienfinanzierungen und Marktanteilsgewinnen zugelegt. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen des dritten Quartals stieg um ein Viertel auf knapp 17,1 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Weitere Meldungen

