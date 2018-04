dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.04.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Continental kappt Gewinnziel wegen Reifensparte

HANNOVER - Continental muss wegen des Gegenwinds von Wechselkursen in der Reifensparte seine Gewinnerwartungen zurechtstutzen. Bei der operativen Umsatzrendite macht Conti-Chef Elmar Degenhart nun Abstriche. Statt wie angepeilt rund 10,5 Prozent vor Steuern, Zinsen und Sondereffekten sollen es nun noch mindestens 10 Prozent werden. Im ersten Halbjahr kosten die zusätzlichen Belastungen den Autozulieferer und Reifenhersteller bereits rund 150 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern (DAX 30) am Mittwoch in Hannover mitteilte.

ROUNDUP: Razzien bei VW-Tochter Porsche wegen Abgasskandals

STUTTGART - Im Abgasskandal durchsuchen Staatsanwälte und Einsatzkräfte der Landeskriminalämter Baden-Württemberg und Bayern mehrere Objekte des Autobauers Porsche. Die Ermittlungen richten sich gegen Mitarbeiter der Porsche AG wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung, wie die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Es gehe um mögliche Manipulationen der Abgasreinigung von Dieselautos.

Morgan Stanley erwirtschaftet Rekordgewinn

NEW YORK - Die Wall-Street-Größe Morgan Stanley hat dank des regen Handels an den Finanzmärkten und der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump den besten Quartalsgewinn ihrer Geschichte eingefahren. Der Rivale von Goldman Sachs setzte damit am Mittwoch einen glanzvollen Schlusspunkt der Bilanzsaison der amerikanischen Großbanken. Die Geldhäuser hatten durch die Bank besser verdient.

ROUNDUP: Einbruch am britischen Automarkt lastet auf Europas Neuzulassungen

BRÜSSEL - Der Einbruch auf dem britischen Automarkt lastet zunehmend auf dem Absatz der Autoindustrie in Europa. Weil die Pkw-Neuzulassungen in Großbritannien im ersten Quartal um mehr als 12 Prozent absackten, kam der EU-Automarkt insgesamt nur noch auf ein Anmeldungsplus von 0,7 Prozent, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Großbritannien ist der zweitgrößte Einzelmarkt in der EU. Im März allein hagelte es hier ein Minus von fast 16 Prozent.

ROUNDUP: Milchprodukte und Babynahrung bescheren Danone starken Jahresstart

PARIS - Die hohe Nachfrage nach Molkereiprodukten sowie nach Babynahrung in China hat dem französischen Lebensmittelkonzern Danone einen überraschend starken Start ins Jahr verschafft. Der Umsatz sei im ersten Quartal im Verhältnis zum Vorjahr auf vergleichbarer Basis um 4,9 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte Danone am Mittwoch in Paris mit. Dies war der stärkste Anstieg in einem ersten Quartal seit fünf Jahren.

US-Investor Starwood klopft bei Immofinanz und CA Immo an

WIEN/WASHINGTON/LUXEMBURG - Der US-Investor Starwood Capital Group will die österreichische Immobilienbranche aufmischen und sich sowohl an der CA Immo als auch an der IMMOFINANZbeteiligen. Die Amerikaner haben nun grünes Licht von der Übernahmekommission in Wien erhalten und dürfen ein Angebot für 26 Prozent an der CA Immo sowie 5 Prozent an der Immofinanz abgeben. Der angebahnte Deal ist bis zu rund 800 Millionen Euro schwer.

ROUNDUP: Tesla will Model 3 bald rund um die Uhr produzieren

FREMONT - Tesla will seinen Hoffnungsträger Model 3 bald rund um die Uhr bauen, um die seit Monaten verfehlten Produktionsziele doch noch zu erreichen. Dafür sollen auch rund 400 zusätzliche Arbeiter wöchentlich eingesetzt werden, wie Firmenchef Elon Musk in einer von US-Blogs veröffentlichten internen E-Mail schrieb. So will Tesla im Mai auf 3000 bis 4000 Fahrzeuge pro Woche kommen und bis Ende Juni auf 6000 Model 3 pro Woche.

Evotec und Bayer entwickeln dritten Arzneimittel-Kandidaten

HAMBURG - Das Biotech-Unternehmen EVOTEC kommt im Forschungsbündnis mit dem Pharmakonzern Bayer bei der Entwicklung eines dritten Arzneimittel-Kandidaten für die Behandlung des Frauenleidens Endometriose voran. Die Unternehmen hätten eine vielversprechende Substanz in die Phase I überführt, teilte die im TecDAX notierte Gesellschaft am Mittwoch in Hamburg mit.

Chipausrüster ASML erwischt guten Jahresstart

VELDHOVEN - Der niederländische Chipausrüster ASML (ASML NV) ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und Rendite hätten über den Erwartungen des Unternehmens gelegen, erklärte der Vorstandsvorsitzende Peter Wennink bei der Veröffentlichung der Zahlen des ersten Quartals am Mittwoch in Veldhoven. So erhöhte sich der Umsatz von 1,9 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf knapp 2,3 Milliarden Euro, die entsprechende Umsatzrendite verbesserte sich von 47,6 Prozent auf 48,7 Prozent. ASML hatte Erlöse von rund 2,2 Milliarden prognostiziert. Unter dem Strich erhöhte der Konzern den Gewinn von 452 Millionen auf knapp 540 Millionen Euro.

Weitere Meldungen

