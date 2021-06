dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.06.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Brenntag erhöht Jahresziele - Aktien gefragt

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) rechnet für das laufende Jahr mit mehr Gewinn als bisher. Der positive Trend setze sich nach einem starken Jahresstart auch im laufenden Quartal fort, teilte der MDax-Konzern (MDAX) am Donnerstagabend in Essen mit. An der Börse befeuerten die Nachrichten am Freitag den Kurs der Brenntag-Aktie.

Bundesnetzagentur will Renditen der Netzbetreiber kürzen

BONN - Die Bundesnetzagentur will den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland die Renditen auf ihr eingesetztes Kapital kürzen. Der Eigenkapitalzins für neue Investitionen soll in der nächsten Regulierungsperiode von derzeit 6,9 auf knapp 4,6 Prozent sinken, wie aus einem Schreiben von Netzagentur-Chef Jochen Homann an den Beirat der Behörde hervorgeht.

Lufthansa: Staatshilfe möglichst vor Bundestagswahl zurückzahlen

SCHÖNEFELD - Die Lufthansa will staatliche Milliardenhilfe aus der Corona-Krise in wenigen Monaten zurückzahlen. "Wir waren eines der ersten Unternehmen, das von der Bundesregierung gerettet wurde", sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Freitag bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Schönefeld. "Wir wollen auch eines der ersten Unternehmen sein, dass die Rettungsmittel zurückzahlt - hoffentlich noch vor der Bundestagswahl. Da sind wir dran." Der Wahltermin ist am 26. September.

ROUNDUP: Rohstoff- und Chipmangel bremsen die Autoindustrie

MÜNCHEN - Die Verdopplung der Rohstoffkosten und fehlende Elektronikchips werden die Erholung der Autoindustrie nach einer Studie der Unternehmensberatung AlixPartners noch auf Jahre bremsen. Weltweit würden dieses Jahr voraussichtlich etwa 83 Millionen Autos verkauft. Die 2018 erreichte Rekordmarke von 94 Millionen Autos werde wohl erst wieder 2025 erreicht.

ROUNDUP: Reiseerleichterungen für Griechenland und Frankreich

BERLIN - Für Reiserückkehrer aus Frankreich, Griechenland, der Schweiz und weiteren Ländern und Regionen werden ab Sonntag die Bestimmungen gelockert. Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen werden sie von der Liste der Risikogebiete gestrichen, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte. Die Bundesregierung nimmt demnach auch Belgien, Norwegen und einzelne Regionen in Dänemark, den Niederlanden und Spanien von der Liste.

Weitere Meldungen

-Deutsche-Wohnen-Chef: Hochhäuser gegen hohe Mieten

-Warnstreik bei Alitalia - Flüge nach Deutschland gestrichen

-BGH verhandelt im Juli erstmals über Diesel-Klagen gegen Autohändler

-Impfstoff-Studienleiter: Curevac 'nach wie vor unter den Top Ten'

-Merkel: Luftverkehr schnell auf erneuerbare Energiequellen umstellen

-Curevac-Chef sieht Impfstoff zu Unrecht in Kritik

-IPO: Wind- und Solarparkbetreiber Blue Elephant Energy will an die Börse

-IPO: Tonies-Hersteller Boxine will mit Spac an die Börse

-Lufthansa-Chef: Klimaprobleme technisch lösen, keine Verbote

-Flixtrain zufrieden mit Neustart - Volles Netz wieder in Betrieb

-Neue Antragsunterlagen von Tesla werden öffentlich ausgelegt

-ROUNDUP: Messebranche fordert Coronahilfen bis Jahresende

-Razzia nach Impfung von italienischen Hotel-Mitarbeitern in Bayern

-Japans Regierungsberater rät zu Olympia ohne Zuschauer

-Neuer Fernbahnhof in Altona wird deutlich teurer als geplant

-Verkehrsverbünde fordern Bahn-Strukturreform

-Gerichte streiten um Wirecard-Klagewelle gegen EY

-Audi: Letzter Verbrenner kommt Mitte der Dekade

-ROUNDUP/Mehr Geld und mehr Flexibilität: Tarifrunde für Bankbeschäftigte

-ROUNDUP: Bund fördert alternative Schienenfahrzeuge - Dieselloks sollen weg

-Deutschland: Corona-Einschränkungen bremsen Erholung im Gastgewerbe

-ROUNDUP/Verbraucherschützer: Gebühren für Basiskonto deckeln

-London will längere Übergangsfrist im Würstchenstreit

-ROUNDUP/Luftfahrtkoordinator: 'Flugscham' zuweilen eher Stammtisch-Thema

-ROUNDUP/Experten mahnen an: Fleischersatz oft viel teurer als Fleisch°

