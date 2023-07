dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.07.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Novartis erhöht erneut Jahresziele - neues Aktienrückkaufprogramm

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis hat ein überraschend starkes zweites Quartal hingelegt und wird dadurch optimistischer für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal konnten die Schweizer dank guter Geschäfte mit dem Blockbuster Entresto und weiteren neuen Medikamenten den Umsatz und Gewinn steigern. Damit übertraf der Hersteller zugleich die Erwartungen am Markt, nachdem Novartis 2022 etwa wegen hoher Umbaukosten noch einen kräftigen Ergebnisrückgang verkraften musste. Die Generika-Sparte Sandoz will der Konzern nun im vierten Quartal abspalten.

Bank of America steigert Gewinn dank hoher Zinsen und Handelsgeschäft

CHARLOTTE - Die gestiegenen Zinsen haben der Bank of America auch im zweiten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Unter dem Strich verdiente das Institut rund 7,4 Milliarden US-Dollar (6,6 Mrd Euro) und damit etwa 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in Charlotte mitteilte. Damit übertraf das Geldhaus die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auch der Handel mit Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen legte überraschend zu und machte rückläufige Erträge im Aktienhandel mehr als wett. Für die Aktie der Bank ging es im vorbörslichen US-Handel nach den Neuigkeiten um knapp ein Prozent aufwärts.

Morgan Stanley verdient wegen hoher Abfindungen weniger

NEW YORK - Das US-Geldhaus Morgan Stanley hat im zweiten Quartal trotz überraschend guter Geschäfte einen weiteren Gewinnrückgang erlitten. Unter dem Strich verdiente das Institut knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 2 Mrd Euro) und damit rund 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Ein Grund dafür waren Abfindungen in Höhe von gut 300 Millionen Dollar infolge einer Mitarbeiterklage. Schon im ersten Quartal hatte die Bank wegen einer Schwäche im Investmentbanking einen Rückgang der Erträge verbucht und fast ein Fünftel weniger verdient als ein Jahr zuvor.

Knorr-Bremse plant mehr Profitabilität und Wachstum - Veräußerungen angekündigt

MÜNCHEN - Der seit Jahresbeginn amtierende neue Chef beim Lkw- und Zugbremsen-Herstellers Knorr-Bremse, Marc Llistosella, will die Weichen für die Zukunft stellen. Wachstum und Profitabilität sollten in den kommenden Jahren deutlich gesteigert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Bis 2026 werde der Umsatz auf 8 bis 9 Milliarden Euro klettern und davon über 14 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bleiben. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr erwirtschafteten die Münchener eine Marge von 11,1 Prozent bei einem Umsatz von 7,15 Milliarden Euro.

ROUNDUP 2: ProSiebenSat.1 streicht in Deutschland rund 400 Stellen

UNTERFÖHRING - ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) will in Deutschland noch in diesem Jahr rund 400 Stellen abbauen. Das entspreche rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungs-Kerngeschäft und in der Holding, teilte eine Sprecherin des börsennotierten Medienkonzerns am Dienstag in Unterföhring bei München mit.

ROUNDUP: Atoss hebt die Prognose an - Aktie legt deutlich zu

MÜNCHEN - Der Personalsoftware-Spezialist Atoss (ATOSS Software) hat sich nach guten Geschäften im ersten Halbjahr höhere Ziele für das laufende Jahr gesetzt. Sowohl der Umsatz als auch die Marge sollen höher ausfallen. Aus Analystensicht ist das neue Ziel aber noch zurückhaltend. An der Börse kamen die Nachrichten am Dienstag gut an. Mit einem Plus von 3,1 Prozent setzten sich Atoss-Aktien zu Handelsbeginn an die Spitze des SDAX. Auf Jahressicht verbuchen sie einen Zuwachs von fast 54 Prozent.

ROUNDUP: DBAG wird optimistischer - Beteiligung R+S an Nokera verkauft

FRANKFURT - Die bisherige Geschäftsentwicklung und ein zusätzlicher Beitrag aus einem Verkauf stimmen die Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) (DBAG) optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Der ungeplante Millionenbetrag aus der Veräußerung des Gebäudeausrüsters R+S wirke sich positiv auf das Konzernergebnis des dritten Geschäftsquartals (per Ende Juni) aus, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mit. An der Börse nahmen Anleger am Dienstagvormittag die Nachrichten positiv auf. Die DBAG-Aktie legte im frühen Handel um rund 0,7 Prozent zu.

Weitere Meldungen

-Starker Buchungsstart bei DER Touristik - Winterurlaub wird teurer

- Bundeswehr -Milliardenauftrag für Artilleriemunition für Rheinmetall

-Baustoffhersteller Steico wird irisch - Kingspan übernimmt Mehrheit

-Ausbau von Windrädern nimmt weiter Fahrt auf

-Umfrage: Über die Hälfte der Krankenhäuser macht Verlust

-Würth mit Rückschlag beim Betriebsergebnis

-Verband: Etwas mehr Geld für Schiene als für Fernstraßen in Deutschland

-ROUNDUP: Schufa: Mehr Einblick für Verbraucher in Daten zu Kreditwürdigkeit

-Tui verzeichnet steigende Buchungszahlen

-R+V-Versicherung erwartet nach schrumpfenden Beiträgen neues Wachstum

-Polnisches Gericht hebt Stopp für Braunkohle-Abbau in Grenzregion auf

-ROUNDUP: Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen sinkt weiter

-ROUNDUP: Kunden bleiben Fair-Trade-Produkten trotz hoher Inflation treu

-ROUNDUP 2: Teurer Urlaub nach Corona: Preise für Flüge und Reisen steigen°

