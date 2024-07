dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.07.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Novartis hebt Gewinnausblick nach starkem Quartal erneut an

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat einen guten Lauf. Zum zweiten Mal in diesem Jahr heben die Basler nach guten Quartalszahlen ihre Prognose für den Jahresgewinn an. Und auch mittelfristig sieht sich der Konzern auf Kurs. Die Wandlung in ein fokussiertes Pharmaunternehmen zahlt sich zunehmend aus, wie das Umsatzplus von 9 Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal zeigt. Zu konstanten Wechselkursen lag der Zuwachs bei 11 Prozent, wie Novartis am Donnerstag mitteilte. Der Aktienkurs konnte davon zum Handelsstart nicht profitieren, auch wenn Analysten für das Zahlenwerk überwiegend lobende Worte fanden. Novartis verloren zuletzt etwas mehr als zwei Prozent.

ROUNDUP: Nokia kämpft weiter mit schwacher Nachfrage - Aktie rutscht ab

ESPOO - Der Netzwerkausrüster Nokia ist wegen des geplanten Verkaufs seines Seekabelgeschäfts im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand in den drei Monaten bis Ende Juni wegen der Abschreibungen auf die Sparte ein Verlust von 142 Millionen Euro nach einem Gewinn von 289 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Espoo mitteilte. Im Kerngeschäft kämpft das Unternehmen zudem weiter mit einer schwachen Nachfrage und hohen Kosten. So halten sich Kunden mit Investitionen in die Modernisierung ihrer 5G-Infrastruktur weiter zurück.

ROUNDUP: Bechtle kappt Ausblick wegen Kunden-Zurückhaltung - Aktie fällt leicht

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle gibt wegen der Investitionszurückhaltung im Mittelstand und dem verhaltenen Geschäft mit Behörden seine Wachstumspläne für dieses Jahr auf. So geht Vorstandschef Thomas Olemotz jetzt davon aus, dass Umsatz und Vorsteuerergebnis auf dem Niveau des Vorjahres liegen werden, wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in Neckarsulm mitteilte. Bisher hatte das Unternehmen mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und operativem Ergebnis gerechnet, was bei Bechtle einen Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent bedeutet. Die Vorsteuermarge soll wie bisher stabil bleiben. Die Bechtle-Aktie fiel zunächst deutlich auf ein Tief seit einem Jahr, zuletzt reduzierte sie die Verluste in einem stabilen Marktumfeld jedoch deutlich.

ROUNDUP: ABB steigert Marge auf neues Niveau - Auftragsentwicklung enttäuscht

ZÜRICH - Der Schweizer Industriekonzern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) wirtschaftet so profitabel wie noch nie. Das Unternehmen ist im zweiten Quartal 2024 leicht gewachsen und hat dabei den Gewinn deutlich gesteigert. Die operative Gewinnmarge erreichte gar ein neues Allzeithoch. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt. Analysten bemängelten aber vor allem die Entwicklung beim Auftragseingang. Die in diesem Jahr sehr gut gelaufene Aktie fiel zu Handelsbeginn deutlich um zuletzt gut 6 Prozent.

Branchenverband: Pkw-Neuzulassungen im Juni gestiegen

BRÜSSEL - In der Europäischen Union haben Autohersteller nach einem Dämpfer im Vormonat im Juni wieder mehr Pkw verkauft. Die Zahl der neu zugelassenen Autos in der EU stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,3 Prozent auf rund 1,1 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Von den großen Herstellernationen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien musste nur Frankreich Federn lassen. In der ersten Jahreshälfte stiegen die Neuzulassungen um 4,5 Prozent auf nahezu 5,7 Millionen Wagen.

ROUNDUP: Deutsche Beteiligungs AG senkt Prognose - Aktie fällt kräftig

FRANKFURT - Die Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) (DBAG) zieht nur gut zwei Monate nach der Bestätigung der Jahresprognose ihre Aussage zum Nettovermögenswert zurück. Dieser dürfte im Geschäftsjahr 2023/24, das bis Ende September läuft, bei 675 bis 710 Millionen Euro liegen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am späten Mittwochabend mit.

KI-Boom: Chiphersteller TSMC mit Gewinnsprung - geopolitische Spannungen bleiben

HSINCHU - Getrieben vom KI-Boom hat der taiwanische Chiphersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) im abgelaufenen Quartal selbst die zuletzt nochmals gestiegenen Gewinnerwartungen übertroffen. Der Überschuss schnellte in den drei Monaten bis Ende Juni um gut 36 Prozent auf 247,8 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (7,6 Mrd US-Dollar/6,95 Mrd Euro) nach oben, wie der Zulieferer von Unternehmen wie NVIDIA und Apple am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten trotz zuletzt positiver Umsatzsignale von TSMC ein Plus von 29 Prozent erwartet. Zudem blickt das Unternehmen nun optimistischer auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr.

Autobauer Volvo Cars stutzt Verkaufsziel wegen China-Zöllen - Gewinn hebt Aktie

GÖTEBORG - Der schwedische Autobauer Volvo Cars (Volvo Car) hat im Zuge der erhöhten EU-Zölle gegen Elektroautos aus China seine Verkaufsprognose eingedampft. Der Konzern mit chinesischem Eigentümer plant demnach in diesem Jahr noch die Auslieferung von 12 bis 15 Prozent mehr Fahrzeugen als ein Jahr zuvor, wie er in Göteborg mitteilte. Bisher standen mindestens 15 Prozent Plus im Plan von Unternehmenschef Jim Rowan. Die Aktie erholte sich jedoch spürbar von den Kursverlusten der jüngeren Zeit und legte am Donnerstag in Stockholm zwischenzeitlich mehr als 7 Prozent zu.

Weitere Meldungen

