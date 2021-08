dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.08.2021 - 15.15 Uhr

Versicherer erwarten über fünf Milliarden Euro Flutschäden

BERLIN/MÜNCHEN - Die deutschen Versicherer erwarten nach der verheerenden Flutkatastrophe im Juli nunmehr Ausgaben von über fünf Milliarden Euro. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) geht davon aus, dass der versicherte Gesamtschaden sich um den oberen Rand seiner Schätzung von 4,5 Milliarden bis 5,5 Milliarden Euro bewegen wird. Das sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen am Mittwoch in Berlin.

FRANKFURT - Die deutsche Chemie-Industrie lässt die Corona-Krise hinter sich: Im zweiten Quartal konnte die Branche nach Angaben ihres Verbandes VCI an den guten Jahresstart anknüpfen und steuert auf ein Rekordjahr zu. Nach sechs Monaten haben kräftig gestiegene Preise und eine um 5,9 Prozent gewachsene Produktion die Umsätze der drittgrößten deutschen Industriebranche um 12 Prozent auf 111 Milliarden Euro getrieben, wie der Verband am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Voraussetzung sei die weltweite Erholung der Industrieproduktion gewesen.

MÜNCHEN/SHANGRAO - Der Münchener Chemiekonzern WACKER CHEMIE hat einen Großauftrag für Solarsilizium aus China erhalten. Wie der Hersteller von Solarmodulen Jinkosolar in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, wird der MDAX-Konzern von September 2021 bis Ende 2026 insgesamt über 70 000 Tonnen Polysilzium liefern. Der Preis wird sich am Marktpreis orientieren.

BELLEVUE - Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US (T-Mobile (ex T-Mobile US)) hat bestätigt, dass bei einem Cyberangriff Daten von Millionen ihrer Kunden erbeutet wurden. Nach vorläufigen Erkenntnissen seien in einem im Internet entdeckten Datensatz Informationen von rund 7,8 Millionen derzeitigen Vertragskunden enthalten, teilte der Mobilfunk-Anbieter in der Nacht zum Mittwoch mit. Die Angreifer hätten sich auch Zugang zu Daten von gut 40 Millionen ehemaligen Kunden sowie Interessenten verschafft.

FRAUENFELD - Die schweizerische DocMorris -Konzernmutter Zur Rose ist im ersten Halbjahr 2021 tiefer in die Verlustzone gerutscht als erwartet. So gab das Unternehmen viel Geld für eine Marketingkampagne im Zusammenhang mit der Einführung des E-Rezepts in Deutschland aus. Hinzu kamen Sonderkosten im Zusammenhang mit Übernahmen und Restrukturierungen. Die Aktie verlor im Mittagshandel gut fünf Prozent an Wert.

BERLIN - Für den Wandel der deutschen Autoindustrie hin zu klimaschonenderen Antrieben steht nun zusätzliche Unterstützung vom Bund bereit. Ein dafür vorgesehener "Zukunftsfonds" mit einem Volumen von einer Milliarde Euro bis 2025 sei jetzt startklar, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch nach einem "Autogipfel" mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vertretern von Branche, Gewerkschaften und Ländern. "Unser Ziel ist, dass die deutsche Automobilindustrie die klimafreundlichen Autos der Zukunft baut, neue Arbeitsplätze entstehen und Wertschöpfung erhalten bleibt."

-Lizenzen für Alitalia-Nachfolgerin Ita - Ticketverkauf kann starten

-ROUNDUP/Banken-Arbeitgeber: Tarifvertrag für Nachwuchskräfte abgeschlossen

-Ifo-Institut warnt vor Versicherungspflicht mit Einheitsprämien

-Baerbock pocht auf früheren Kohleausstieg und attackiert Scholz

-Qantas führt Impfpflicht für Beschäftigte ein

-Gewerkschaft kritisiert stundenweise Bezahlung von Lauda-Piloten

-Neuer Miteigentümer beim Keramik-Produzenten Ceramtec

-Russisches Gericht verhängt Geldstrafen gegen Internetriesen Google

-ROUNDUP: Die Tragik des BER - Untersuchungsbericht zieht Konsequenzen

-ROUNDUP: Haushalte sitzen auf Fischkonserven - Absatz 2021 rückläufig

-Reisemobile in der Corona-Pandemie immer beliebter

-ROUNDUP: Bayern entzaubern BVB - Nagelsmann will 'Titelhamster' werden

-BVB-Sportdirektor Zorc stellt klar: Haaland bleibt auf jeden Fall°

