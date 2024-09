dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.09.2024 - 15.15 Uhr

IPO/ROUNDUP/Kreise: BASF will auf Investoren-Treffen mit Umbau-Plänen punkten

LUDWIGSHAFEN - Der unter Druck stehende Chemieriese BASF sucht offenbar mit einer Neuaufstellung für einige seiner Geschäfte den Ausweg aus der Misere. Zu den laufenden Sparprogrammen soll jetzt zusätzlich eine Reihe von Schritten kommen, die kommende Woche auf dem Kapitalmarkttag vorgestellt werden. Dabei gehe es vor allem um die Zukunft der Geschäfte Agrarchemie und Beschichtungen/Lacke (Coatings) im Konzern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Anleger reagierten begeistert, die Aktie stieg zeitweise klar über fünf Prozent.

ROUNDUP 2: EU-Gericht kassiert Milliarden-Strafe für Google

LUXEMBURG - Im Streit um eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von 1,49 Milliarden Euro hat Google (Alphabet C (ex Google)) vor dem Gericht der EU einen Sieg errungen. Die EU-Kommission habe nicht hinreichend nachgewiesen, dass Google bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst "AdSense for Search" seine beherrschende Stellung missbraucht habe, entschieden die Richter. Gegen das Urteil kann noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgegangen werden.

ROUNDUP: Tupperware stellt US-Insolvenzantrag - Kampf mit Gläubigern

ORLANDO - Der Frischhaltedosen-Spezialist Tupperware hat einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. Nach jahrelangen Problemen war der unmittelbare Auslöser ein Streit zwischen dem US-Unternehmen und großen Gläubigern. Sie verweisen auf ausgebliebene Schuldenzahlungen und erheben Anspruch auf große Teile von Tupperware. Das Management sucht Schutz davor in einem Verfahren nach Kapitel elf des US-Insolvenzrechts. Ob die Rechnung aufgeht, ist noch offen.

Weitere Meldungen

-Lufthansa und Air France setzen Flüge nach Israel aus

- Snapchat legt bei AR-Brille nach

-Milliardenschwere Zusagen zur Finanzierung von Start-ups

-Solarhersteller Meyer Burger tauscht Führungsspitze und baut Stellen ab

-ROUNDUP: Verbraucher verlieren die Lust am Einkaufsbummel

-Novartis sieht Wirksamkeit von MS-Mittel Kesimpta durch weitere Daten bestätigt

-Leoni geht mehrheitlich nach China

-FDA genehmigt Novartis-Medikament Kisqali für weitere Indikation

-KI-System 'Apple Intelligence' unterstützt ab 2025 auch Deutsch

-Systemausfall bei Lufthansa Cargo: Probleme in Frankfurt und München

-Wissing: Bahn muss schnellstmöglich schwarze Zahlen schreiben

-ROUNDUP: Baugenehmigungen in Deutschland weiter auf Talfahrt

-Klavierbauer Grotrian-Steinweg meldet Insolvenz an

-Einigung über Lieferung von 500.000 Mpox-Dosen

-Knapp zwei Millionen Menschen von Unwettern in Teilen Europas betroffen°

