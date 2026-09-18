dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.09.2026 - 15.15 Uhr

18.09.26 15:19 Uhr

Buffett gibt Verwaltungsratsvorsitz bei Berkshire ab - Sohn übernimmt

NEW YORK - US-Investor Warren Buffett zieht sich nun auch vom Vorsitz des Verwaltungsrats seines Finanz- und Industriekonglomerats Berkshire Hathaway zurück. Das Unternehmen teilte den Rücktritt des 96-Jährigen am Freitag mit. Buffett übergibt den Vorsitz an seinen Sohn Howard G. Buffett (71), der als sein Nachfolger ausgewählt wurde. Buffett selbst bleibt als "Ehrenvorsitzender" Mitglied des Verwaltungsrats.

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Früherer Easyjet-Chef Lundgren soll Tui-Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht

HANNOVER - Der frühere Easyjet-Chef (easyJet) Johan Lundgren soll künftig den Aufsichtsrat des Reisekonzerns TUI führen. Dessen bisheriger Vorsitzender, der frühere Daimler-Chef (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) Dieter Zetsche (73), werde bei der Hauptversammlung im Februar nicht mehr für das Gremium kandidieren, teilte Tui am Freitag in Hannover mit. Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hätten einstimmig für die Nominierung von Lundgren als Nachfolger gestimmt, hieß es weiter.

ROUNDUP: Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland

VEVEY - Der Schweizer Nahrungsmittelhersteller Nestlé hat vorsichtig auf die in Russland verfügte Zwangsverwaltung zweier Tochtergesellschaften reagiert. Das Unternehmen spricht von einer "vorübergehenden" externen Verwaltung. Die Tochtergesellschaften sollen laut russischem Dekret künftig von der russischen Firma L.E.V. Management verwaltet werden.

Eon fordert Stromsteuersenkung: 'Hilft allen Menschen'

MÜNCHEN - In der Debatte um stark gestiegene Energiepreise lehnt Deutschlands größter Energieversorger Eon (EON SE) Spritpreis-Entlastungen ab und fordert stattdessen eine Senkung der Stromsteuer. Solch eine Senkung würde allen Menschen in Deutschland helfen, erklärte der Vorstandschef von Eon Energie Deutschland, Filip Thon, laut einer Mitteilung. "Zugleich schafft sie einen echten Anreiz für Elektrifizierung und E-Mobilität, anstatt jetzt Diskussionen über Vergünstigungen fossiler Energien zu führen." Die aktuellen Zulassungszahlen von E-Autos zeigten, dass der Wandel längst begonnen habe.

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Dieselpreis klettert weiter - Super E10 minimal günstiger

MÜNCHEN - Der Dieselpreis an den deutschen Tankstellen hat sein Rekordhoch noch einmal übertroffen: Am Donnerstag kostete ein Liter nach Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,471 Euro, knapp zwei Cent mehr als am Vortag. Super E10 verbilligte sich nach mehreren Preisrekorden in Folge dagegen minimal um 0,6 Cent auf 2,308 Cent.

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