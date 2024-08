dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.08.2024 - 15.15 Uhr

Lufthansa sagt weitere Flüge nach Nahost ab

FRANKFURT - Wegen der unsicheren Lage in Nahost hat die Lufthansa-Gruppe (Lufthansa) weitere Flüge in die Krisenregion gestrichen. Bis einschließlich Montag (26. August) bleiben alle Flüge von und nach Tel Aviv, Teheran, Beirut, Amman und Erbil ausgesetzt, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Bis dahin werden die Gesellschaften des Konzerns zudem den Luftraum über dem Irak und dem Iran nicht nutzen. Der vorherige Flugstopp hatte eine Laufzeit bis einschließlich Mittwoch (21. August).

ROUNDUP/Varta-Sanierungsplan: Aktionäre gehen leer aus - Porsche steigt ein

ELLWANGEN - Der angeschlagene Batteriekonzern Varta hat sich mit Finanzgläubigern und Investoren auf ein Sanierungskonzept geeinigt. Kernaspekte sind unter anderem ein Schuldenschnitt und frisches Geld unter anderem vom Großkunden Porsche AG (Porsche). Altaktionäre sollen hingegen aus dem Konzern gedrängt werden. All das müsse nun dokumentiert und beim Gericht eingereicht werden, sagte ein Sprecher am Sonntag. Zuvor müssen die Gremien der beteiligten Parteien zustimmen und das Bundeskartellamt grünes Licht geben. Der Prozess könnte sich über Wochen und Monate ziehen, sagte der Sprecher.

Neues Werk von TSMC in Dresden will Europas Chip-Kompetenz nachhaltig stärken

DRESDEN - Das erste Werk des taiwanesischen Halbleiterkonzerns TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) in Europa nimmt Gestalt an. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich soll am Dienstag im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugleich ein wichtiges Projekt des Europäischen Chip-Gesetzes (Chips Act) auf den Weg gebracht werden.

Bahn-Tochter: Haben das älteste Stellwerksnetz in Westeuropa

BERLIN - Der Chef der DB-Schienennetz-Tochter DB Infrago, Philipp Nagl, sieht die Bahn-Infrastruktur in Deutschland in einem völlig überalterten Zustand. "Deutschland hat heute die älteste Stellwerkslandschaft in Westeuropa", sagte Nagl der "Süddeutschen Zeitung". "In den vergangenen Jahrzehnten wurde zu wenig erneuert, zu wenig in die Sanierung gesteckt", so Nagl weiter. Mit den Sanierungen in diesem Jahr werde es zumindest gelingen, die Überalterung zu stoppen und eine Trendwende einzuleiten.

Messewirtschaft: Erstes Halbjahr verlief erfreulich

BERLIN - Die Messebranche blickt zufrieden auf das erste Geschäftshalbjahr zurück. Rund 6,7 Millionen Besucherinnen und Besucher in den ersten sechs Monaten dieses Jahres knapp 190 Messen besucht, teilte der Verband der Deutschen Messewirtschaft (Auma) mit. Das waren demnach ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

^

Weitere Meldungen

-Russisches Treibstofflager brennt nach 24 Stunden immer noch

-Musk dementiert Cybertruck-Geschenk an Kadyrow

-Versagen des 'Starliner' - Wie kehren die Astronauten heim?°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/nas