dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.09.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Aurubis und Salzgitter geben nach mutmaßlichem Betrug neuen Ausblick

HAMBURG (dpa-AFX) - Der mutmaßliche Betrug vereinzelter Schrottlieferanten belastet den Kupferkonzern Aurubis mit einer niedrigen dreistelligen Millionensumme. Nach einer Bestandsaufnahme haben die Hamburger sowie ihr Großaktionär Salzgitter neue Prognosen für das laufende Geschäftsjahr ab. Nach dem Bekanntwerden der Fälle hatten die beiden Konzerne ihre Prognosen zunächst zurückgezogen. Beide Aktien legten am Dienstagnachmittag zu.

ROUNDUP: Deutsche haben am Sommerurlaub nicht gespart - Tui sieht sich auf Kurs

HANNOVER/FRANKFURT - Die Rückkehr der Reiselust trotz hoher Inflation zieht die Reisebranche aus dem Corona-Tief. Zwar erreichten die Buchungen beim Branchenprimus TUI im Sommer noch nicht ganz das Niveau vor der Pandemie. Sie lagen nach Angaben des Unternehmens 5 Prozent höher als im Jahr 2022, aber noch 4 Prozent niedriger als 2019. Ohne Ereignisse wie die Waldbrände auf Rhodos hätte der Konzern seine Erwartungen aber übertroffen, sagte Vorstandschef Sebastian Ebel am Dienstag. Trotz stark gestiegener Lebenshaltungskosten haben viele Urlauber nach Daten des Reiseveranstalters Dertour nicht am diesjährigen Sommerurlaub gespart - im Gegenteil.

Bafin-Präsident: Probleme bei Postbank müssen schnell behoben werden

FRANKFURT/BONN - Bafin-Präsident Mark Branson dringt auf Lösung der Probleme bei der Postbank. Bei dem zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Institut gebe es nicht nur Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einer IT-Umstellung, "sondern es gibt weitere tiefgreifende Störungen im Kundenservice", sagte Branson der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag). "Das ist inakzeptabel und außergewöhnlich", betonte Branson. "Es geht um wichtige Dienstleistungen, die nicht zur Verfügung stehen, gekoppelt mit Problemen, den Kundenservice zu erreichen. Für manche Kunden führt das zu extrem schwierigen Situationen. Das muss die Postbank jetzt schnell lösen."

Für MDax-Rückkehr: Krones beruft neuen Ausschuss-Vorsitzenden

NEUTRAUBLING - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES will mit einem Personalwechsel eine baldige Rückkehr in die Dax (DAX 40)-Indexfamilie gewährleisten. Neuer Vorsitzender des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses im Aufsichtsrat wird Matthias Winkler, wie Krones am Dienstag mitteilte. Er folgt auf Norbert Broger, der aber Mitglied dieses Aufsichtsratsausschusses bleibt. "Krones entspricht damit vollständig der Empfehlung C.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex und erfüllt nach eigener Auffassung wieder alle Basiskriterien der Deutschen Börse AG zur Rückkehr in die Dax-Indexfamilie", hieß es in der Mitteilung weiter.

Verdi ruft zu Protest gegen den Einstieg von MSC bei HHLA auf

HAMBURG - Die Gewerkschaft Verdi will den Protest gegen den geplanten Einstieg der weltgrößten Containerreederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA auf die Straße tragen und hat für Dienstag (17.00 Uhr) zu einer Demonstration aufgerufen. Treffpunkt sei auf dem St. Annenplatz unweit der HHLA-Zentrale, teilte Verdi mit. Der Aufruf richte sich nicht nur an Beschäftigte, sondern alle Bürgerinnen und Bürger, die sich solidarisieren wollten. Verdi hält den geplanten Einstieg von MSC bei der HHLA für falsch. Als Teil der kritischen Infrastruktur gehöre die HHLA in die öffentliche Hand.

VW enthüllt neuen Tiguan im Stammwerk

WOLFSBURG - VW (Volkswagen (VW) vz) hat am Dienstag in Wolfsburg die dritte Generation seines Modells Tiguan enthüllt. Die Weltpremiere des inzwischen meistverkauften Modells der Marke fand bei einer Betriebsversammlung im Stammwerk statt, wo das Fahrzeug auch gebaut wird. Damit wolle man auch ein Signal in die Belegschaft senden, sagte Markenchef Thomas Schäfer.

^

Weitere Meldungen

-NRW-Verkehrsminister warnt vor Erhöhung des Deutschlandticket-Preises

-ROUNDUP: Klage von Amazon-Betriebsrat nach Kündigung erfolglos

-ROUNDUP: Google-Chatbot Bard markiert zweifelhafte Textstellen

-Suchtbeauftragter dringt auf engere Grenzen für Alkoholwerbung

-Dertour: Höherwertige Hotels und All inclusive gefragt

-Wechsel an Spitze von Lidl Deutschland

-Deutlicher Anstieg bei Alzheimer-Behandlungen im Krankenhaus

-Milliarden-Zusatzkosten erwartet - Wird Deutschlandticket teurer?

-Entscheidung über Stadler-Aussage in VW-Investorenprozess verschoben

-Verteidigungsminister kündigt weitere Rüstungshilfe für Ukraine an

-Verbände: Absatz von Wärmepumpen soll angekurbelt werden°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis