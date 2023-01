dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.01.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Google-Konzern Alphabet streicht 12 000 Stellen

MOUNTAIN VIEW - Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche streicht der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) tausende Arbeitsplätze. Weltweit sollen rund 12 000 Jobs wegfallen, wie Firmenchef Sundar Pichai in einer am Freitag veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter schrieb. Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft.

ROUNDUP 2: Chefwechsel bei Netflix - viele neue Nutzer mit 'Harry & Meghan'

LOS GATOS - Beim Streaming-Riesen Netflix geht die Ära von Firmengründer Reed Hastings zu Ende. Nach mehr als zwei Jahrzehnten zog sich der 62-Jährige aus dem Top-Management zurück. Der Schritt folgte auf ein überraschend starkes Schlussquartal. Nicht zuletzt dank der Doku-Serie "Harry & Meghan" wuchs Netflix mit einem Plus von 7,7 Millionen Nutzern deutlich schneller als erwartet. Der Dienst ist im Wandel: Vor kurzem startete ein günstigerer Abo-Tarif mit Werbung, und demnächst wird gegen das Teilen von Passwörtern vorgegangen.

ROUNDUP: Gamesa vermiest Siemens Energy erneut den Jahresausblick

ZAMUDIO/MÜNCHEN - Die Probleme der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) reißen nicht ab und machen dem Energietechnikkonzern Siemens Energy weiter schwer zu schaffen. Nun hat Siemens Gamesa erneut Qualitätsmängel bei bestimmten Komponenten festgestellt, was zu millionenschweren Belastungen im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) führt. Gamesa schreibt damit weiter rote Zahlen - als Konsequenz muss Siemens Energy seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 senken. Die im Dax notierten Aktien der Münchner gaben am Freitag um rund ein Prozent nach.

ROUNDUP: Hypoport besorgt frisches Geld von Aktionären - Kurs sackt ab

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) will nach dem Einbruch in der Baufinanzierung mit frischem Geld von Aktionären wieder auf Wachstumskurs gehen. Das Unternehmen holte mit der Ausgabe neuer Aktien brutto rund 50 Millionen Euro herein, wie es am Freitag in Berlin mitteilte. Mit dem zusätzlichen Eigenkapital will Hypoport nach eigenen Angaben die "außerordentlichen Wachstumschancen" im derzeitigen Marktumbruch in der Immobilienfinanzierung nutzen. Für die Hypoport-Aktie ging es nach den Neuigkeiten am Freitagmorgen jedoch deutlich abwärts.

ROUNDUP: Cyber-Angriff auf T-Mobile - rund 37 Millionen Kunden betroffen

BELLEVUE - Hacker haben sich Zugriff auf Daten von rund 37 Millionen Kunden der Telekom-Tochter T-Mobile US verschafft. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Die Cyber-Attacke wurde demnach am 5. Januar festgestellt. Mit Hilfe externer Experten sei die Quelle des Angriffs gefunden und dieser binnen eines Tages nach Bekanntwerden gestoppt worden. Die Untersuchungen liefen noch, derzeit gebe es aber keine Hinweise, dass es gelungen sei, ins System oder Netzwerk einzudringen.

ROUNDUP: Apple-Deal rettet Ericsson den Umsatz - Ausblick enttäuscht Anleger

STOCKHOLM - Trotz eines Lizenzdeals mit Apple ist das vierte Quartal für den schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson (Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B)) schlechter gelaufen als erhofft. So stieg der Umsatz dank der Einigung organisch zwar minimal. Beim operativen Ergebnis hatten Branchenexperten aber deutlich mehr erwartet. Zudem warnte Konzernchef Börje Ekholm vor einem weiteren Rückgang des operativen Gewinns im laufenden ersten Quartal. Mit dem Zahlenwerk verprellte das Unternehmen erneut Anleger.

ROUNDUP/Post-Warnstreik: Tagelange Verzögerungen bei Zustellung möglich

BERLIN/BONN - Bei der Zustellung von Briefen und Paketen kann es in Folge eines bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Post dieser Tage auch zu längeren Verzögerungen kommen. Je nach Ende der Streikaktivitäten vor Ort sei es möglich, dass Briefe und Pakete mit einigen Tagen Verzögerung erst in der ersten Hälfte der kommenden Woche ausgeliefert werden können, teilte die Deutsche Post am Freitag in Bonn mit. Im laufenden Tarifkonflikt hatte Verdi ab Donnerstagnachmittag und ganztägig für Freitag zu Arbeitsniederlegungen in allen Brief- und Paketzentren aufgerufen.

Weitere Meldungen

-VW-Nutzfahrzeugholding Traton mit weniger Bestellungen

-'FT': UBS will Investmentbanker mit großzügigen Vergütungen abwerben

-Dünger- und Salzhersteller K+S erweitert Vorstand

-Mercedes-Beschäftigte erhalten bis zu 7300 Euro Prämie

-Studie: Einnahmen von Cyber-Kriminellen mit Erpresserangriffen sinken

-Lebensbedrohliche Inhalte: EU-Kommission droht Tiktok mit Verbot

-Bericht: VW erwägt Kürzung von Betriebsratsgehältern

-Bundesregierung: Leopard-Lieferung hängt nicht von US-Abrams ab

-Schwimmendes LNG-Terminal in Brunsbüttel eingetroffen

-Veranstalter erwarten hohe Besucherzahl bei Reisemesse CMT

-Uniper: Nord Stream 2 war Teil strategischer Gazprom-Partnerschaft

-ROUNDUP: Mit Wettbewerb und neuer Technik gegen Abfertigungschaos

-Bundesamt legt neuen Fahrplan für Offshore-Windenergie vor

-Netzagentur: Deutsche Bahn verliert Anteile im Fern- und Güterverkehr

-Union fordert schnellere Verbesserung der Hafeninfrastruktur

-Wintershall: Beteiligung an Nord Stream 2 seinerzeit sinnvoll

-Grüne Woche startet mit vielen Besuchern - 300 000 Gäste erwartet

-Offizieller Baustart für Gas-Terminal in Stade

-Umwelthilfe hofft auf Aus für Erdgasförderung vor Borkum per Gericht

-Spitzen der Koalition sollen Streit um Straßenbau lösen

-Möglicher Interessenkonflikt: MDR-Rundfunkratsmitglied gibt Amt ab

-Tui startet neue Hotelportale - Einzelbuchungen als Wachstumsmarkt°

