dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.05.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Elefant im Raum: Commerzbank-Aktionäre gegen Unicredit

WIESBADEN - Andrea Orcel bleibt der Commerzbank-Hauptversammlung (Commerzbank) fern - doch der UniCredit-Chef und seine Übernahmepläne für den Dax-Konzern (DAX) sind das bestimmende Thema des Aktionärstreffens. Vor der Halle in Wiesbaden begrüßen Mitarbeiter mit "Unicredit go away"-Transparenten, in der Halle tragen Beschäftigte T-Shirts mit der Aufschrift "We own yellow". Frenetischer Applaus unterbricht immer wieder die Reden von Aufsichtsratschef Jens Weidmann und Vorstandschefin Bettina Orlopp. Deren Botschaft ist eindeutig: Finger weg vom Kaufangebot der Unicredit.

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Warum Samsung ein historischer Generalstreik droht

SEOUL - Beim südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung haben rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Der für Donnerstag geplante Streik wäre der mit Abstand größte in der Konzerngeschichte. Hintergrund ist ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der südkoreanische Konzern im Zuge eines anhaltenden Booms rund um Künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hat.

US-Großbank JPMorgan geht auf deutschem Markt auf Kundenfang

FRANKFURT/BERLIN - Auf dem umkämpften Zinsmarkt in Deutschland bekommen Deutschlands Banken weitere Konkurrenz: Die US-Großbank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) Chase wirbt ab sofort mit ihrer digitalen Privatkundenbank Chase hierzulande um Kundschaft. Erst im Juni 2025 war die spanische Großbank BBVA in Deutschland gestartet und hatte mit einem Zins-Lockangebot für Aufsehen gesorgt.

IEA: Hohes Ölpreisniveau kann globalen E-Auto-Boom antreiben

PARIS - Der weltweit steigende Absatz von Elektroautos kann nach einer Studie der Internationalen Energieagentur (IEA) durch die anhaltende Blockade der Straße von Hormus einen zusätzlichen Schub erhalten. Schon 2025 sei der weltweite Absatz um 20 Prozent auf über 20 Millionen gestiegen - was bedeute, dass ein Viertel aller weltweit verkauften Neuwagen Elektroautos gewesen seien, teilte die IEA in Paris mit. Chinesische Autohersteller lieferten 60 Prozent der weltweit verkauften Elektrowagen, während europäische und nordamerikanische Hersteller jeweils etwa 15 Prozent der E-Autos produzierten.

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ROUNDUP: Ottobock weist Leerverkäufer-Kritik zurück - prüft rechtliche Schritte

DUDERSTADT - Der Prothesenhersteller Ottobock hat die vom als spekulativ geltenden Investor Grizzly erhobenen Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. "Das Unternehmen bewertet den Bericht als verleumderisch und in hohem Maße irreführend", teilte Ottobock am Mittwoch in Duderstadt mit. Derzeit prüfe der Konzern rechtliche Schritte, einschließlich einer Meldung an die deutsche Aufsichtsbehörde mit dem Verdacht auf Marktmanipulation.

ROUNDUP: Rüstungskonzern KNDS dampft Beteiligung an Renk ein

AMSTERDAM/MÜNCHEN - Gut zwei Jahre nach seinem Einstieg beim Getriebespezialisten RENK hat der deutsch-französische Panzerbauer KNDS sich von einem Teil seiner Beteiligung wieder getrennt. So wurde ein Paket von 5,8 Millionen Renk-Aktien im Rahmen einer beschleunigten Platzierung für insgesamt 262 Millionen Euro verkauft. Laut KNDS-Mitteilung vom Dienstagabend entspricht dies rund 5,8 Prozent des Grundkapitals am Augsburger Unternehmen. Mit dem Verkauf reduziert KNDS den Angaben zufolge seinen Anteil auf etwa 10 Prozent. Die Platzierung belastete am Mittwoch den Aktienkurs.

Schon fast 17.000 Anträge für E-Auto-Prämie

BERLIN - Binnen 24 Stunden nach Start des Verfahrens gibt es nach Angaben des Bundesumweltministeriums bereits knapp 17.000 Anträge für die neue Elektroauto -Kaufprämie. Minister Carsten Schneider (SPD) warb für die Alternative zu Wagen mit Verbrennungsmotor: "Es gibt immer schnellere Autos, günstigere Modelle und mehr Ladesäulen. Zudem ist man unabhängig von Krisen in der Welt und hohen Spritpreisen."

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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