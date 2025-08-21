DAX24.236 -0,8%ESt505.467 -0,3%Top 10 Crypto15,83 +2,1%Dow44.794 -0,3%Nas20.967 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1654 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold3.346 +0,9%
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.08.2025 - 15.15 Uhr

20.08.25 15:19 Uhr

ROUNDUP: TAG Immobilien besorgt sich gut 288 Millionen Euro an frischem Kapital

HAMBURG - TAG Immobilien hat sich über die Ausgabe neuer Aktien und Schuldverschreibungen rund 288,2 Millionen Euro besorgt. Mit den Einnahmen wollen die Hamburger einen umgerechnet 565 Millionen Euro teuren Kauf von rund 5.300 Mietwohnungen in Polen zum Teil finanzieren. Die Kapitalmaßnahmen kamen an der Börse nicht gut an. Die Aktie gab im frühen Handel am Mittwoch um rund 1,7 Prozent nach.

SAF-Holland verlängert Vertrag von Chef Geis bis Ende Juni 2031

BESSENBACH - Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) verlängert den Vertrag seines Vorstandschefs Alexander Geis vorzeitig. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, den ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrag um fünf Jahre bis Ende Juni 2031 auszudehnen, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwoch überraschend in Bessenbach mit.

Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie

KÖLN - Ob Strategie-Aufgaben, Shooter-Kämpfe oder Fantasy-Abenteuer: Die Gamescom hat unter großem Andrang begonnen. Nach einer Eröffnungsshow am Vorabend, bei der 5000 Fans neue Spiele-Trailer vorgeführt bekamen, öffnete die Messe für Computer- und Videospiele am Vormittag ihre Türen. Mehr als 1.500 Aussteller präsentieren sich bis Sonntag dem Publikum, darunter die Studios CI Games, Keen Games und Bethesda. So viele Aussteller waren es noch nie, 2024 kam die Gamescom auf 1.462. Damals strömten 335.000 Besucherinnen und Besucher durch die Kölner Messehallen, dieses Jahr dürften es ähnlich viele sein.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Mehr Games aus Deutschland? Branche bekommt staatliche Hilfe

-Israelische Firma übernimmt griechischen Rüstungsbauer

-Gericht: Lufthansa muss Condor-Gäste nicht bevorzugen

-Kartellwächter: Verkauf von Frauenzeitschriften genehmigt

-Name 'Immun Smoothie' irreführend - dm verliert Rechtsstreit

-ROUNDUP 2: Ex-Minister Scheuer nach Maut-Debakel angeklagt

-Netflix: Schon fast 80 Millionen Abrufe für neue 'Wednesday'-Episoden

-Trotz drohenden Verbots: Weißes Haus startet Tiktok-Account

-Wie Senat und Bahn die Probleme bei der S-Bahn lösen wollen

-EU-Behörde: Neuer Rekord bei von Mücken übertragenen Viren

-Umfrage: Kassen sollen standardmäßig für Abtreibungen zahlen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha