dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.02.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Air Liquide steigert Gewinn deutlich - weiteres Margenwachstum geplant

PARIS - Die Nachfrage nach medizinischen Gasen und für die Elektroindustrie haben dem Linde-Rivalen Air Liquide im vergangenen Jahr Rückenwind geliefert. Zudem profitierte der französische Konzern von einem Sparprogramm. Die Profitabilität soll 2025 weiter zulegen, also mehr Gewinn im Verhältnis zum Umsatz hängen bleiben. Anleger an der Börse griffen bei den Aktien am Freitag zu.

Wer­bung Wer­bung

'FT': Tesla könnte bei Nissan einsteigen - Nissan-Aktie mit Kurssprung

LONDON - Der US-Elektroautokonzern Tesla könnte laut einem Zeitungsbericht womöglich schon bald beim kriselnden japanischen Autokonzern Nissan (Nissan Motor) einsteigen. Eine hochrangige Gruppe von Japanern, der auch ein ehemaliger Premierminister angehöre, habe Pläne für eine Beteiligung des von Elon Musk geführten US-Konzerns an Nissan ausgearbeitet, schreibt die "Financial Times" (FT) am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Jüngst waren Fusionsgespräche zwischen Nissan und dem heimischen Rivalen Honda (Honda Motor) gescheitert. Der Aktienkurs von Nissan zog an der Börse in Tokio um gut 10 Prozent an.

Deutsche Beteiligungs AG mit Aktienrückkaufprogramm über 20 Millionen Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) will nur wenige Tage nach dem Ende des letzten Aktienrückkaufprogramms ein neues starten. Binnen eines Jahres sollen dafür bis zu 20 Millionen Euro aufgewendet werden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstagabend in Frankfurt mit. Maximal sollen 800.000 eigene Aktien erworben werden, was circa 4,25 Prozent des derzeitigen Grundkapitals des Konzerns entspreche.

Wer­bung Wer­bung

Mercedes-Benz verkauft Werk in Argentinien

VIRREY DEL PINO - Der Autohersteller Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) verkauft sein Werk im argentinischen Virrey del Pino. Eine Investorengruppe um den argentinischen Unternehmer Pablo Peralta übernehme die Fabrik südwestlich von Buenos Aires, teilte Mercedes-Benz Argentina mit. Über den Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht.

Marktanteil von E-Autos steigt wieder - Hybrid-Mobile in Nische

BOCHUM/FRANKFURT - Am deutschen Neuwagenmarkt bleiben Autos mit einer Doppel-Motorisierung aus Verbrenner und Elektro ein teures Nischenprodukt. Die sogenannten Plug-in-Hybride werden laut der jüngsten Marktanalyse des privaten Center Automotive Research (CAR) fast ausschließlich in der oberen Mittelklasse und Oberklasse angeboten. Entsprechend groß ist der preisliche Abstand zu Verbrennerautos und solchen mit Batterieantrieb, was auch durch überdurchschnittlich hohe Rabatte nicht annähernd ausgeglichen werde.

Wer­bung Wer­bung

^

Weitere Meldungen

-Thyssenkrupp: HKM-Kaufinteressent bricht Gespräche ab

-Roche präsentiert neue Generation der Next Generation Sequenzierung

-IPO: Oldenburgische Landesbank sieht sich bereit für Börsengang

-Delta bietet 30.000 Dollar Entschädigung pro Passagier nach Bruchlandung

-General warnt vor Sabotage und Drohnen

-ROUNDUP/'Fight tonight': Heimatschutz soll zügig aufgebaut werden

-ROUNDUP: Wieder Schaden an Ostsee-Kabel entdeckt

-Deutsche Bank stellt Marke DSL Bank ein

-Greensill-Verluste: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

-ROUNDUP 2: Nikotinbeutel in freien Verkauf? - Gesundheitforscher warnen

-Kunden gehen in Deutschland seltener zum Juwelier - aber kaufen teurer ein

-ROUNDUP: EU gibt 45 Millionen Euro für 1.400 neue Ladesäulen

-Wasserverbrauch von Betrieben in Deutschland gesunken

-Belgien darf längeren Betrieb von Atommeilern mitfinanzieren

-ROUNDUP/Bayern gegen Bayer: Deutscher Kracher in der Königsklasse

-Dortmund in der Champions League gegen OSC Lille

-Mit dem Zug ohne Umstieg von Deutschland nach London? Plan wird konkreter°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha