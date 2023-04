dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.04.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: SAP wächst in der Cloud und punktet mit Lizenzen - Aktie steigt

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) macht mit dem Verkauf seiner Software zur Nutzung über das Netz weiter Tempo. Im ersten Quartal zog der Umsatz mit solchen Produkten aus dem fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um 24 Prozent an, wie das Dax (DAX 40)-Schwergewicht am Freitag in Walldorf mitteilte. Allerdings hatten sich Analysten etwas mehr ausgerechnet. Branchenexperten monierten, dass SAP im ersten Quartal vor allem mit den nicht zum Zukunftsgeschäft gezählten Softwarelizenzen zur Installation vor Ort überraschend viel Geld verdiente. So kam es auch, dass SAP für das Gesamtjahr weniger Ergebnisanstieg in Aussicht stellte, als die Walldorfer zu Jahresbeginn erreicht haben. Die in diesem Jahr bereits gut gelaufene Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus.

ROUNDUP: Mercedes-Benz fährt viel unerwartet viel Gewinn ein - Aktie zieht an

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) kann trotz des drohenden Konjunkturabschwungs weiter von hohen Verkaufspreisen zehren. Im ersten Quartal übertrafen die Stuttgarter mit ihrem Gewinn vor Zinsen und Steuern laut vorläufiger Zahlen den starken Wert aus dem Vorjahreszeitraum. Der Lauf bei teuren Luxusmodellen bescherte dem Unternehmen weiter eine hohe Profitabilität im Kerngeschäft mit Autos - wenn auch die Marge angesichts von höheren Materialkosten und gestiegenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung nicht mehr ganz so glänzend ausfiel wie ein Jahr zuvor. Dafür kam auch vom Geschäft mit Lieferwagen Rückenwind, die Geschäfte insgesamt spülten unerwartet viel Geld in die Kassen des Dax (DAX 40)-Konzerns. Die Aktie legte am Freitag nach Handelsbeginn zu.

ROUNDUP: Nachfrage nach teuren Brillen treibt EssilorLuxottica weiter an

CHARENTON-LE-PONT - Eine trotz gestiegener Lebenshaltungskosten weiterhin rege Nachfrage hat den Brillenkonzern EssilorLuxottica im ersten Quartal angetrieben. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 6,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Vorabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 5,9 Milliarden Euro gerechnet. In Asien und Lateinamerika fiel das Wachstum prozentual zweistellig aus, in Nordamerika und Europa lag es im hohen einstelligen Bereich. Die Produktgruppen Brillengestelle, Gläser und Kontaktlinsen wuchsen den Angaben zufolge in ähnlichem Tempo. Die Aktie legte am Freitag zu.

Heidelberg Materials-Konkurrent Holcim startet mit Schwung ins neue Jahr

ZUG - Der weltweit größte Baustoffkonzern Holcim hat zum Jahresauftakt besser abgeschnitten als erwartet. Organisch konnte das Unternehmen deutlich zulegen. Der Wettbewerber des Dax-Konzerns Heidelberg Materials traut sich nun ein größeres Wachstum aus eigener Kraft zu als bisher.

ROUNDUP: VW-Verkäufe im ersten Quartal insgesamt erholt - China weiter schwach

WOLFSBURG - Die Verkäufe des Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzerns haben sich im ersten Quartal wieder verbessert. Wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten, stiegen die weltweiten Auslieferungen von Anfang Januar bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,5 Prozent auf etwas mehr als 2 Millionen Fahrzeuge. Ein Grund dafür ist die sich allmählich stabilisierende Versorgung mit Elektronik. Große Zuwächse für VW (Volkswagen (VW) vz) gab es unter anderem auf dem Heimatmarkt Westeuropa (26,9 Prozent) und in Nordamerika (22,1 Prozent). Deutlich schwächer blieben die Geschäfte aber in China (minus 14,5 Prozent) sowie in der Konfliktregion Mittel- und Osteuropa (minus 5,8 Prozent).

Procter & Gamble hebt Umsatzziel dank höherer Preise an

CINCINNATI - Durchgesetzte Preiserhöhungen und ein vorteilhafter Produktmix schieben den US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) (ProcterGamble) an. Der Konzern mit Marken wie Ariel , Pampers und Braun schnitt im dritten Geschäftsquartal bis Ende März besser ab als von den Analysten erwartet. Deshalb setzte das Management seine Umsatzprognose nach oben. Im gesamten Geschäftsjahr bis Ende Juni solle der Erlös nun um ein Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Cincinnati mit. Zuvor hatte das Management im besten Fall mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau gerechnet. Vor allem aus eigener Kraft will der Konzern stärker wachsen. Die P&G-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel umrund zwei Prozent zu und zog auch die Kurse von Konkurrenten wie Beiersdorf aufwärts.

Henkel verkauft Russland-Geschäft für 600 Millionen Euro

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat einen Käufer für sein Russland-Geschäft gefunden. Die Aktivitäten würden an ein Konsortium aus lokalen Finanzinvestoren veräußert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Preis liege bei umgerechnet rund 600 Millionen Euro. Zu dem Konsortium gehören Unternehmen wie Augment Investments, Kismet Capital Group und Elbrus Services. Henkel betonte dabei, dass die Käufer keinen EU- oder US-Sanktionen unterlägen. Sie verfügten zudem über langjährige Geschäftsbeziehungen in westlichen Ländern.

