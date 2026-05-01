dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.05.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Nvidia beschleunigt Wachstum - Aktie vorbörslich im Minus

SANTA CLARA - Der Chipkonzern NVIDIA wächst im KI-Boom weiter rasant. Umsatz und Ergebnisse kletterten zum Start in das neue Geschäftsjahr 2026/27 abermals deutlich. Im vorbörslichen Handel am Donnerstag rutschte der Kurs der Nvidia-Aktie aber ab, denn die Erwartungen im Vorfeld der Zahlenvorlage waren enorm hoch. Besonders der Ausblick warf für einige Experten Fragen auf.

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ROUNDUP: Easyjet hofft auf Last-Minute-Urlauber - Aktie erholt sich

LUTON - Der britische Billigflieger easyJet wagt wegen hoher Kerosinpreise und später Buchungen weiterhin keine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025/26. Für das wichtige Sommerquartal von Juli bis September seien erst 40 Prozent der Tickets verkauft und damit drei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr, teilte die Rivalin von Ryanair und Eurowings am Donnerstag in Luton bei London mit. Die Last-Minute-Buchungen im Monat des Reisebeginns seien jedoch weiterhin stark. An der Börse ging es für die Easyjet-Aktie trotz aller Unsicherheit zunächst aufwärts, letztendlich konnte das Papier die Gewinne aber nicht halten.

Walmart trotzt Konjunktursorgen mit starkem Wachstum - Treibstoffkosten belasten

BENTONVILLE - Der weltweit größte Einzelhändler Walmart stemmt sich weiterhin erfolgreich gegen die anziehende Inflation und die durch den Iran-Krieg zunehmend belastete Konsumentenstimmung. Allerdings warnte der Konzern zur Vorlage seiner Zahlen am Donnerstag zugleich, dass die steigenden Treibstoffkosten auf den Ergebnissen lasteten. Anziehende Preise für die Konsumenten könnten die Folge sein. Im vorbörslichen Handel gab das Papier um gut zwei Prozent nach, auch weil der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal enttäuschte.

ROUNDUP: Generali wuppt höhere Katastrophenschäden - Aktie legt zu

TRIEST - Der italienische Versicherer Generali (Assicurazioni Generali) hat im ersten Quartal deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen gut weggesteckt. Wegen eines teuren Ereignisses in Portugal lag die Belastung mit 426 Millionen Euro zwar rund neunmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Gestiegene Prämieneinnahmen, die Auflösung von Schadenrückstellungen und gute Geschäfte in der Lebensversicherung machten dies jedoch wett. Der operative Gewinn stieg deutlich. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Generali-Aktie legte am späten Vormittag um gut zwei Prozent zu.

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Finanzchefin von Springer Nature wechselt zum Anlagenbauer Dürr

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Anlagenbauer Dürr bekommt eine neue Finanzchefin: Der Aufsichtsrat habe Alexandra Dambeck für den Posten berufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mit. Die 55-jährige Managerin soll ihren neuen Job zum 15. November dieses Jahres antreten. Sie tritt damit die Nachfolge von Dietmar Heinrich an, der bereits Ende September aus Altersgründen planmäßig ausscheidet.

ROUNDUP: Air France und Airbus wegen Todesflug Rio-Paris verurteilt

PARIS - Im Berufungsprozess um den Absturz eines Air-France-Flugs von Rio de Janeiro nach Paris im Jahr 2009 mit 228 Toten haben die Richter die Airline und den Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) schuldig gesprochen. Das Berufungsgericht in Paris verurteilte beide Unternehmen wegen fahrlässiger Tötung und verhängte eine Geldstrafe von jeweils 225.000 Euro. Bei dem Absturz waren damals auch 28 Deutsche ums Leben gekommen. Das Gericht urteilte, dass ausschließlich die Airline und der Flugzeugbauer für den Absturz und den Schadenersatz verantwortlich seien.

Kritik an Millionen-Abfindung für Vonovia-Ex-Chef

BOCHUM - Aktionärsvertreter haben sich bei der Vonovia (Vonovia SE)-Hauptversammlung kritisch zur Höhe der Abfindungszahlungen an den früheren Vorstandschef Rolf Buch geäußert. Der Manager hatte das Unternehmen vor Ende seines ursprünglichen Vertrages zum Jahresende 2025 verlassen. Seine Abfindung betrug knapp 5,8 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere Zahlungen in Millionenhöhe.

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IPO/ROUNDUP: Musks SpaceX will mit Milliardenverlusten an die Börse

AUSTIN - Vor dem geplanten Rekord-Börsengang von SpaceX zeigen frisch veröffentlichte Zahlen, dass die Weltraumfirma von Tech-Milliardär Elon Musk Milliardenverluste schreibt. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (16 Milliarden Euro). Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship.

Südzucker rutscht im Geschäftsjahr 2025/26 noch tiefer in die roten Zahlen

MANNHEIM - Ein schwieriges Zuckergeschäft und hohe Abschreibungen haben dem Südzucker-Konzern (Südzucker) ein weiteres Verlustjahr eingebrockt. Im bereits Ende Februar abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum ergab sich ein Verlust von 362 Millionen Euro nach einem Minus von 78 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank den endgültigen Zahlen zufolge im Vergleich um fast 14 Prozent auf 8,35 Milliarden Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

IPO/'FT': OpenAI dürfte mit mehr als einer Billion Dollar bewertet werden

LONDON/NEW YORK - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI dürfte einem Pressebericht zufolge bei seinem Börsengang (IPO) mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden. Ein vorläufiger IPO-Prospekt könnte am Freitag veröffentlicht werden, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" als Zeitpunkt die kommenden Tage oder Wochen genannt.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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